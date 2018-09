Ολοκληρώνονται οι εγγραφές για το Navarino Challenge 2018!

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται η περίοδος των αιτήσεων για το “Navarino Challenge” που θα πραγματοποιηθεί για 6η χρονιά στη Μεσσηνία και την Costa Navarino, 12 με 14 Οκτωβρίου.Στον κόλπο του Ναυαρίνου, εκεί που έγινε η ιστορική ναυμαχία που άλλαξε την ιστορία της Ελλάδος, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με χρονομέτρηση η διαδρομή της κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης. Με την έγκριση της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας (ΚΟΕ) και την επιμέλεια του ομοσπονδιακού προπονητή των μεγάλων ελληνικών επιτυχιών, Νίκου Γέμελου, θα διεξαχθεί το Ολυμπιακό άθλημα της κολύμβησης, με συμμετοχή για άλλη μια φορά αρκετών λαμπρών Ελλήνων κολυμβητών.Σχετικά ο Νίκος Γέμελος δήλωσε: «Λίγες ημέρες πριν από τα Ναυαρίνεια ανοίγουμε εορταστικά τις εκδηλώσεις με την κολύμβηση στο υπέροχο τοπίο του όρμου, στο πολύ όμορφο λιμάνι της Πύλου, με την πολύτιμη βοήθεια του δημάρχου Πύλου-Νέστορος και των τοπικών επιχειρήσεων, που πραγματικά στέκονται αρωγοί και υποστηρίζουν το Navarino Challenge για 6η χρονιά.Ο αγώνας διεξάγεται με απόλυτη ασφάλεια χάρη στις προσπάθειες αρχικά του Λιμενικού Πύλου και του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Πύλου “Νέστωρ”, των ναυαγοσωστών της αξιόπιστης σχολής Lifeguard Patrol, της εκπληκτικής ομάδας Explore Messinia, του Surf Salad και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς που θέτουν η ΚΟΕ και η FINA.Η δεύτερη ημέρα του Navarino Challenge με αθλητικές δραστηριότητες, όπως sup, κολύμβηση και αγώνες optimist & laser, δίνει το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης που είναι ο “Αθλητισμός Ενώνει” (#sportsunitepeople)! Ελάτε, λοιπόν, και φέτος κολυμπήστε και ζήστε τη μαγεία του Navarino Challenge!».Να σημειωθεί πως για λίγες ημέρες ακόμα οι εγγραφές συνεχίζονται μέσω της ειδικής φόρμας, η οποία είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2018/ Παράλληλα, η προπώληση πραγματοποιείται μέσω www.viva.gr , τηλεφωνικά στο 11876, καθώς και στα σημεία προπώλησης του δικτύου Viva.Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του online gaming παγκοσμίως, η Bwin, συνεπής στην προσπάθεια της να ενισχύσει τον ελληνικό αθλητισμό, στηρίζει την διοργάνωση αποτελώντας το Μεγάλο Χορηγό του φετινού Navarino Challenge.Η Bwin, προάγοντας ενέργειες που αφορούν στο κοινό καλό, αναγνωρίζει τον στόχο του Navarino Challenge, που είναι η ενημέρωση για το ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας αλλά και η προαγωγή της σωματικής και ψυχικής ευεξίας μέσα από το μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει». Θα είναι μάλιστα εκεί να καλωσορίσει τους συμμετέχοντες του Navarino Challenge διοργανώνοντας το Bwin Welcome Party με τη συνοδεία της Πέννυς Μπαλτατζή, σε ρετρό ρυθμούς με τζαζ και σουίνγκ (#sportsunitepeople #bwincares).Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το «Navarino Challenge» καινοτομεί με τον επίσημο χορηγό τεχνολογίας, την Samsung. Η Samsung θα εμπλουτίσει την εμπειρία όσων συμμετάσχουν και παρακολουθήσουν τη διοργάνωση, με καινοτόμες υπηρεσίες μέσα από το οικοσύστημα των Samsung Galaxy συσκευών, όπως τα Samsung Galaxy S9 και S9+, σε συνδυασμό με την κάμερα Gear 360 και το Gear VR με μοναδικό περιεχόμενο σε 360 μοίρες, καθώς και τις QLED TVs με την εξαιρετική ποιότητα εικόνας και το κομψό τους design. Για τις ημέρες της διοργάνωσης η Samsung θα δημιουργήσει ένα ειδικό Samsung Βusiness Lounge και ένα Samsung Gaming Corner και θα προσφέρει ατέλειωτη διασκέδαση, ενημέρωση και ψυχαγωγία στους συμμετέχοντες του Navarino Challenge. Παράλληλα, θα είναι χορηγός του Samsung King & Queen Beach Volley Tournament by Triantafyllidis Beach Arena που θα διεξαχθεί στην Costa Navarino.Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εδώ, καθώς το ολοκαίνουργιο Ford Focus έρχεται στο Navarino Challenge 2018! Σε όλα όσα γνωρίζετε και αγαπάτε στο Ford Focus, προσθέστε ένα ολοκαίνουργιο επίπεδο έξυπνης σχεδίασης, ένα χαρακτηριστικά μοντέρνο στυλ και περισσότερο χώρο από ποτέ. Συνδυάστε τα τώρα με την εξαιρετικά προηγμένη συνδεσιμότητα και μια γκάμα εντυπωσιακών τεχνολογικών συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που θα εκτιμήσετε πραγματικά. Αυτό είναι το νέο Focus. Και στην Costa Navarino θα μπορείτε να τα ανακαλύψετε όλα… οδηγώντας το!Στο Navarino Challenge πιστεύουν στο αρχαίο γνωμικό «νους υγιής εν σώματι υγιεί» και φέτος, με τη στήριξη του Ιπποφαούς Μετεώρων Hippocrates Farm, το κάνουν πράξη.Το ελληνικό ιπποφαές της Rezos Brands καλλιεργείται στο πρότυπο πολυλειτουργικό αγρόκτημα Hippocrates Farm στα Μετέωρα και στοχεύει στην ανάδειξη του ιπποφαούς σε μια κορυφαία ελληνική υπερ-τροφή, με μοναδικές ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μια εξαιρετική τροφή, ένας καρπός με 190 ευεργετικά στοιχεία!Οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge οι οποίοι θα κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino και θα επιλέξουν να λάβουν μέρος στα βασικά αγωνίσματα (τρέξιμο, κολύμβηση, SUP), θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα ν’ απολαύσουν δωρεάν το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων της διοργάνωσης, το οποίο περιλαμβάνει: tae kwon do, αναρρίχηση, ποδηλατάδα, pilates, μπάσκετ, γκολφ, kick boxing, baby swimming, aqua aerobic, kids’ athletics, beach volley, tennis cross training, crossfit, beach yoga, πυγμαχία, beachathlon και αγώνα επίδειξης με σκάφη optimist & laser.Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα διαμονής στο link:Επίσημοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι για ακόμα μία χρονιά το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» και η Ford Motor Ελλάς. Επίσημος προμηθευτής αθλητικού υλικού είναι για πρώτη χρονιά η Luanvi.Επίσημοι υποστηρικτές είναι οι Ποσειδωνία, BIC®, BIC® Sport, Avance και ο Δήμος Πύλου-Νέστορος.Το «Navarino Challenge» θα πραγματοποιηθεί με την συνδιοργάνωση της Costa Navarino, του The Westin Resort Costa Navarino, της Active Media Group, τη στήριξη των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας και την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (KOE), υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).