Ο δήμαρχος της Xi'An στην Καλαμάτα

Την Καλαμάτα θα επισκεφθεί ο δήμαρχος της Xi' An κ. Shangguan τον προσεχή Μάιο ή Ιούνιο, επικεφαλής αντιπροσωπείας. Η επίσκεψη του δημάρχου της αδελφής πόλης της Κίνας έρχεται σε συνέχεια επίσκεψης καλαματιανής αντιπροσωπείας στη Xi' An το Δεκέμβριο 2017 και θα δώσει ώθηση στις σχέσεις της Καλαμάτας με την κινεζική αυτή μεγαλούπολη των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, που διαθέτει ένα κορυφαίο πολιτιστικό μνημείο, τον Πήλινο Στρατό του πρώτου Κινέζου αυτοκράτορα Qin Shi Huang.

Η Xi' An είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Κίνας και, ταυτόχρονα, κομβικό σημείο της βιομηχανίας και του εμπορίου. Υπάρχει δε η προσδοκία τουριστικής και εμπορικής συνεργασίας.