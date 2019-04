Ο θρύλος του μπάσκετ, Νίκος Γκάλης στο 7ο Navarino Challenge!

Το "Navarino Challenge", που αποτελεί την ετήσια γιορτή του αθλητισμού, έρχεται για 7η συνεχή χρονιά στις 11-13 Οκτωβρίου 2019, στη Μεσσηνία και την Costa Navarino φέρνοντας μαζί του νέες εκπλήξεις και δράσεις!Για πρώτη φορά, στην πολυβραβευμένη διοργάνωση, θα δώσει το παρών ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης. Πρόκειται για τον πρώτο Έλληνα καλαθοσφαιριστή που εντάχθηκε στο Hall Of Fame, περνώντας έτσι στο «πάνθεον» του παγκόσμιου μπάσκετ.Στο πλαίσιο της φετινής του συμμετοχής στο “Navarino Challenge”, ο Νίκος Γκάλης επεσήμανε: «Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους. Ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς. To Navarino Challenge ενώνει επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικού φύλου και ειδικών ικανοτήτων. Δημιουργεί φιλίες και σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων που όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα, αυτή του αθλητισμού. Ως κοινωνία οφείλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους - #sportsunitepeople - αλλά και να δώσουμε κυρίως στα νέα παιδιά τις απαραίτητες ηθικές αξίες, μέσω της άθλησης. Το Navarino Challenge, η Μεσσηνία και η Costa Navarino πρωτοπορεί, υπηρετώντας αυτή την ιδέα και με πολύ μεγάλη χαρά θα συμβάλλω και εγώ στην διάδοση της».Ο Νίκος Γκάλης, θα αποτελέσει το τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης, ενώ θα είναι και αυτός που θα κάνει το τζάμπολ στο τουρνουά 4on4 που θα πραγματοποιηθεί στην Costa Navarino. Φέτος, για πρώτη χρονιά οι συμμετέχοντες που θα κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino θα έχουν την ευκαιρία να σχηματίσουν την δική τους ομάδα και να διαγωνιστούν στο τουρνουά, μέχρι την τελική ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας.Μαθήματα μπάσκετ με το Τζο ΑρλάουκαςΤο άθλημα του μπάσκετ θα έχει την τιμητική του, καθώς πέραν του συγκεκριμένου τουρνουά θα διεξαχθούν επίσης, για πρώτη φορά μαθήματα μπάσκετ σε παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών, με την συμμετοχή του θρύλου της Ευρωλίγκα, Τζο Αρλάουκας.Δωρεάν συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας για τους 50 πρώτουςΤο “Navarino Challenge”, καινοτομεί και πάλι και φέρνει μια ειδική προσφορά στους 50 πρώτους που θα κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino. Συγκεκριμένα οι 50 πρώτοι, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν την δωρεάν συμμετοχή τους στον αγώνα 5χλμ του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019. Το “Navarino Challenge”, με βασικό στόχο την προώθηση του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι και κεντρικό μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει», θα περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του πάνω από 10 Ολυμπιακά αθλήματα και πολυάριθμες δραστηριότητες για όλους. Όσοι από τους συμμετέχοντες στο Navarino Challenge κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino και επιλέξουν να λάβουν μέρος στα βασικά αγωνίσματα (τρέξιμο, κολύμβηση), θα έχουν επιπλέον την δυνατότητα να απολαύσουν δωρεάν το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων της διοργάνωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα διαμονής θα βρείτε στο link που ακολουθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: http://www.navarinochallenge.com/accommodation-packages-2019 Οι συμμετέχοντες στο τρέξιμο και στην κολύμβηση θα πρέπει να κινηθούν άμεσα και να εκμεταλλευτούν την early bird προσφορά που ισχύει κάνοντας την εγγραφή τους με έκπτωση 30%, έως τις 31 Μαΐου (ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής). Οι εγγραφές για την πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2019/ . Παράλληλα, η προπώληση πραγματοποιείται online μέσω www.viva.gr , τηλεφωνικά στο 11876 καθώς και στα σημεία προπώλησης του δικτύου Viva.Επίσημος χορηγός τεχνολογίας της διοργάνωσης είναι για ακόμα μία χρονιά η Samsung. Επίσημοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι η Ford Motor Ελλάς και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος». Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού θα είναι και φέτος η Luanvi.Επίσημοι υποστηρικτές είναι οι Δήμος Πύλου-Νέστορος, Ποσειδωνία και Avance Rent A Car.Το «Navarino Challenge» έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.Το «Navarino Challenge» θα πραγματοποιηθεί με την συνδιοργάνωση της Costa Navarino, του The Westin Resort Costa Navarino, της Active Media Group και την στήριξη των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας.Επίσημος Χορηγός Τεχνολογίας: SamsungΕπίσημοι Χορηγοί: Ford Motor Ελλάς, Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος»Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού: LuanviΕπίσημοι Υποστηρικτές: Δήμος Πύλου-Νέστορος, Ποσειδωνία, Avance Rent A CarΣυνεργάτες: Navarino Outdoors, Swim Academy, Triantafyllidis Beach Arena, FitnessArt, Vizantinos target sport club, Red Swim Academy, Fysiotek Sports Lab, Climb UpΑρωγοί: Lifeguard Patrol, Navarino Racquet Academy, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πύλου «Νέστωρ», Explore Messinia, Navarino Golf Academy, Target Security, Athens Easy Transfers, Karalis City Hotel & Spa, Karalis Beach Hotel, Pylos Poems