Ο Brunello Cucinelli, η Angie Hobbs και ο Bernard-Henri Levy συζητούν για τη σχέση της δημοκρατίας με την πνευματικότητα στην «Costa Navarino»

Για 5η συνεχόμενη χρονιά το Athens Democracy Forum και η Costa Navarino συνδιοργανώνουν ένα τριήμερο, στις 11-13 Οκτωβρίου, γεμάτο ενδιαφέρουσες συζητήσεις και πολιτιστικές εμπειρίες, με θέμα τη σχέση της δημοκρατίας με την πνευματικότητα.Ερωτήματα όπως πώς μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη πνευματικότητα εντός του δημοκρατικού πολιτεύματος και με ποιους τρόπους η πνευματικότητα συνδέεται διαχρονικά με τη δημοκρατική διακυβέρνηση τόσο στις ανατολικές όσο και στις δυτικές κοινωνίες, καλούνται να απαντήσουν επιφανείς ομιλητές, φιλόσοφοι και διανοητές.Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές: ο Brunello Cucinelli, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Brunello Cucinelli S.p.A, η Angie Hobbs, καθηγήτρια Δημόσιας Κατανόησης Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ και ο Bernard-Henri Lévy, φιλόσοφος, παραγωγός και ακτιβιστής.Την κεντρική συζήτηση συντονίζουν στελέχη των New York Times: η Katrin Bennhold, διευθύντρια του Γραφείου Βερολίνου και ο Serge Schmemann, μέλος του Editorial Board, καθώς και πρόεδρος και διευθυντής του Athens Democracy Forum.Η εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ δημοκρατίας και πνευματικότητας πλαισιώνεται από συζητήσεις, φιλοσοφικούς περίπατους και αναγνώσεις βιβλίων από τους ομιλητές-συγγραφείς, σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες, στο ξενοδοχείο The Romanos, a Luxury Collection Resort (περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές διαμονής: τηλ. 27230 96000, [email protected] , αναφέροντας τον ειδικό κωδικό: LPR).Το τριήμερο, όπως προαναφέραμε, διοργανώνεται στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum σε συνεργασία με τους New York Times, 9-11 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με θέμα «Επανιδρύοντας τη Δημοκρατία: Νέα μοντέλα για το μεταβαλλόμενο κόσμο μας».To Athens Democracy Forum συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη από το χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής ηγεσίας και της κοινωνίας των πολιτών, σε μια κοινή προσπάθεια διερεύνησης των λεπτών αποχρώσεων των αναδυόμενων μοντέλων δημοκρατίας και προσδιορισμού της ικανότητάς τους να ανταπεξέλθουν στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας.