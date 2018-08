Πανσέληνος με Ορχήστρα Εγχόρδων του Mozarteumστο Κάστρο της Καλαμάτας

Στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας» ("2nd International Kalamata Music Days"), που διοργανώνεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις» και το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία (Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι 2018), την Κυριακή 26 Αυγούστου, στις 21.00, στο αμφιθέατρο του Κάστρου, θα δώσει συναυλία η Ορχήστρα Εγχόρδων "Strings in Motion".

Ειδικότερα, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας συνεργάζεται με τη θερινή Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων του Χρήστου Κανέττη "Strings In Motion". Το πρόγραμμα "Strings In Motion" περιλαμβάνει σεμινάρια και μαθήματα για έγχορδα (βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο), καθώς και ένα μουσικό εργαστήριο, όπου απόφοιτοι και καθηγητές του Mozarteum του Salzburg και του Κρατικού Ωδείου του Innsbruck συνεργάζονται με τους νέους μαθητές της θερινής Ακαδημίας στην πραγματοποίηση δύο συναυλιών, με έργα για ορχήστρα εγχόρδων αλλά και μουσική δωματίου.

Ο καθηγητής Χρήστος Κανέττης (καθηγητής βιολιού, βιόλας και μουσικής δωματίου στο πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg και στο Landeskonservatorium του Innsbruck) είναι ιδρυτής της Ακαδημίας και διδάσκει βιολί και μουσική δωματίου στους νέους μουσικούς, αλλά και απόφοιτους του Mozarteum, συνεπικουρούμενος από την Anita Mitterer (βιολί, βιόλα & κουαρτέτο εγχόρδων-καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg) και τον Florian Simma (βιολοντσέλο και μουσική δωματίου - πρώτο τσέλο της συμφωνικής ορχήστρας Mozarteum του Salzburg και καθηγητής στο Landeskonservatorium Innsbruck).

Το πρόγραμμα αυτό είναι μία πλατφόρμα καλλιτεχνικής συνάντησης και εποικοδομητικής συναναστροφής ταλαντούχων Ελλήνων μουσικών με συνομήλικους ομότεχνούς τους από την κεντρική Ευρώπη, με επίκεντρο το μουσικό Πανεπιστήμιο του Mozarteum του Salzburg.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τη βραδιά της πανσελήνου του Αυγούστου, η Ορχήστρα εγχόρδων της Ακαδημίας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με έργα W.A. Mozart, E. Lalo, F. Kreisler και Ν. Σκαλκώτα, ενώ τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, επίσης στις 21.00, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, θα παρουσιασθεί ένα πρόγραμμα με έργα μουσικής δωματίου.

Η Διεθνής Ακαδημία Εγχόρδων «Strings in Motion» τελεί υπό την αιγίδα και υποστηρίζεται από την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς και τις κυβερνήσεις του Βόρειου (Αυστρία) & Νότιου (Ιταλία) Τιρόλου και τον οργανισμό EUREGIO. Το δε 2o Φεστιβάλ "Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας" ("2nd International Kalamata Music Days") τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.