Πλήθος εκδηλώσεων στο Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης 2019

Το Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης 2019 στην “Ελεήστρια” συνεχίζεται με το ακόλουθο πρόγραμμα:



-Κυριακή 1/9 (21.00)

Κλασικοί και σύγχρονοι μουσουργοί στον κινηματογράφο

Anastase Demetriades (recorder), Liliane Jaques (flute)

Susanne Renelt (saxophone), Yiannis Shymko (piano)



-Πέμπτη 5/9 (21.00)

Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Έργα των: Melanie Bonis, Federico Fiorillo, Alfred Pochon, Francis Poulenc, Claude Debussy, Max Reger, Benjamin Britten, Robert Fuchs and others Ensemble -A Piacere

Liliane Jaques (flute), Saskia Filippini violin)

Endre Guran (viola), Katia Oppliger Siron (piano)



-Κυριακή 15/9 (21.00)

«Βραδιά Γαλλικής Μουσικής»

Ναταλία Γεράκη (φλάουτο), Διονύσης Μαλλούχος (πιάνο)

Έργα των: Claude Debussy, Camille Saint-Saens, Gabriel Faure, Erik Satie, Maurice Ravel, Lili Boulanger, Pierre Sancan

Ένα πρόγραμμα για φλάουτο και πιάνο με έργα του Claude Debussy, του πρώτου συνθέτη της "σύγχρονης" εποχής, και Γάλλων συνθετών που συνυπήρξαν και είτε εχθρεύτηκαν (Camille Saint-Saens), είτε υποστήριξαν (Gabriel Faure, Erik Satie), ή επηρεάστηκαν (Maurice Ravel, Lili Boulanger) από το έργο του και συνέχισαν-προέκτειναν την αρμονική του γλώσσα (Pierre Sancan).

Είσοδος: 10/8/5 ευρώ (κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη).

Τα προπληρωμένα εισιτήρια θα έχουν έκπτωση.

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν.



-‘‘Out of frame’’, φωτογραφικά δοκίμια, Kostas Loukas στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Καθημερινά έως 7 Σεπτεμβρίου, 20.00 ‐ 23.00.