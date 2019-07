Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 στο Δήμο Καλαμάτας –Όλο το πρόγραμμα

Πλήθος εκδηλώσεων με εκλεκτούς καλλιτέχνες περιλαμβάνει το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019, που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Καλαμάτας.

Δείτε τις εκδηλώσεις στην πόλη και στις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του προγράμματος στις Κοινότητες του Δήμου.



// ΙΟΥΛΙΟΣ // JULY

14,15,16,17,18, 20, 21/07

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ | 21.00

«ΜΙΣΤΕΡΟ ΜΠΟΥΦΟ» του Ντάριο Φο.

Σκηνοθεσία: Δ. Φραγκιόγλου

Προαύλιο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ (είσοδος απο την οδό Ξενοφώντος)

Play in the Greek language



19 - 28/07

25o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

25th Kalamata International Dance Festival



24 - 25/07

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«TOC - TOC» | Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος

Kalamata Castle Amphitheatre | Play in the Greek language



26 - 27/07

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ» | Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Kalamata Castle Amphitheatre

Play in the Greek language



30/07

Προαύλιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας | 21.00

"Αβάντι μαέστρο... ρεμπέτικα"

Μουσικό ταξίδι σκιών και λαϊκής ορχήστρας για ΌΛΟΥΣ!

Σκηνοθεσία: Ηλίας Καρελλάς

Καλλιτέχνες: Κ. Τσιρίδου, Αγάθωνας, Ν. Πρωτόπαππας

Είσοδος ελεύθερη

Kalamata Dance Megaron Forecourt

Play in the Greek language

Free entrance



31/07

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«ΛΩΞΑΝΤΡΑ» | Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

Kalamata Castle Amphitheatre

Play in the Greek language



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / AUGUST

1/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» | ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγκέρη

Kalamata Castle Amphitheatre | 21.30 | Play in the Greek language



2/08

Προαύλιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας | 21.00

«Ταξιδεύουν στο απέραντο γαλάζιο… τα όνειρά μας»

Μουσική Βραδιά με την ΚΑΙΤΗ ΚΟΥΛΛΙΑ

Τραγούδια από την Αιγαιοπελαγίτικη παράδοση & αγαπημένα καταξιωμένων συνθέτων | Μ. Χατζιδάκι, Μ. Θεοδωράκη, Στ. Ξαρχάκο κ.α.

Είσοδος ελεύθερη

Kalamata Dance Megaron Forecourt | CONCERT BY KETI KOULIA

Free entrance



4/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ» | Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Kalamata Castle Amphitheatre | Play in the Greek language



5/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ» | Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Kalamata Castle Amphitheatre | Play in the Greek language



6/08

Προαύλιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας | 21.00

Summer Nights με την ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | Είσοδος ελεύθερη

Kalamata Dance Megaron Forecourt

SUMMERNIGHTS BY PAVLINA VOULGARAKI | Free entrance



7 & 8/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.30

Συναυλία των Συναυλία των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα & Νίκου Πορτοκάλογλου

"Τι έχει μείνει απ' τη φωτιά"

Kalamata Castle Amphitheatre

CONCERT BY LAVRENTIS MACHERITSAS - NIKOS PORTOKALOGLOU



09/08

Προκυμαία | 21.00

Συναυλία με το φωνητικό τρίο «1,2,3 Swing»

Πένυ Μπερμπατιώτου, Σοφία Μάλαμα, Ναταλία Κάντζια.

Jetty | CONCERT BY «1.2.3. SWING»



9/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ» | ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης

Kalamata Castle Amphitheatre | Play in the Greek language



10-11/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας |21.00

«ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ» | Σκηνοθεσία: Νίκος Μουτσινάς

Kalamata Castle Amphitheatre | Play in the Greek language



12/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ» | Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης

Kalamata Castle Amphitheatre | Play in the Greek language



13/08

Προκυμαία | 21.00

Συναυλία Μαρίας Κηλαηδόνη & Δημήτρη Βεριώνη

Jetty | CONCERT BY MARIA KILAIDONI & DIMITRIS BERIONIS



16/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ» | ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | διήγημα του Περώ

Kalamata Castle Amphitheatre | Play in the Greek language



17/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«Η ΜΑΣΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΚΟΥΔΟΣ» | ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Kalamata Castle Amphitheatre

Play in the Greek language



18-19/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ» | Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Kalamata Castle Amphitheatre

Play in the Greek language



29/08

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

“Strings in Motion”

Ορχήστρα Δωματίου Εγχόρδων

Συναυλία της Ορχήστρας εγχόρδων από μαθητές και καθηγητές του πανεπιστημίου Mozarteum του Salzburg (στο πλαίσιο του Ελληνοαυστριακού Μουσικού καλοκαιριού-υπό την Αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας)

Kalamata Castle Amphitheatre



30/08

Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας | 21.00

“Strings in Motion 2”

Συναυλία μουσικής δωματίου από τους σπουδαστές της Θερινής Μουσικής Ακαδημίας του πανεπιστημίου Mozarteum του Salzburg (στο πλαίσιο του Ελληνοαυστριακού Μουσικού καλοκαιριού-υπό την Αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας)

Kalamata Dance Megaron



23,24,25/08

Δημοτικό πάρκο Σιδηροδρόμων

Έκθεση Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας

«Άρτος - Οίνος - Έλαιον»

Municipal Railway Park | Expo of agricultural and other local products “Bread - Wine - Olive oil"



31/08

7η Λευκή Νύχτα Δήμου Καλαμάτας

8 μμ έως τις πρώτες πρωινές, Μεγάλες εκπτώσεις και πολλές Εκδηλώσεις

7 th White Night in Kalamata | From 8 p.m. to the early hours of the morning

Big Sales and many Events



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / SEPTEMBER

3 - 6/09

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

"ΤΡΩΑΔΕΣ" ΕΥΡΙΠΙΔΗ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Kalamata Castle Amphitheatre | Play in the Greek language



9/09

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας | 21.00

«ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ» | Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης

Kalamata Castle Amphitheatre | Play in the Greek language