Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κινητοποιήσεων (20-27 Σεπτεμβρίου) με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του Παγκόσμιου Συμφώνου για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Σεπτεμβρίου, και σε συνεργασία με τη νεανική περιβαλλοντική οργάνωση Fridays For Future Κalamata, με εισαγωγική ομιλία από μέλη της οργάνωσης, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ διοργανώνει προβολή της ταινίας του Λεονάρντο ντι Κάπριο «Η Ενδέκατη Ώρα» (“The 11th Hour”, ΗΠΑ, 2007, 95') - «μια ταινία που ευελπιστούμε να ευαισθητοποιήσει και να προβληματίσει το κοινό, και ιδιαίτερα τους νέους, καθώς η ζημιά που έχουμε προκαλέσει στον πλανήτη μας, το σπίτι μας, θεωρείται πλέον ανεπανόρθωτη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 8.00 μ.μ., στο Στέκι του Κέντρου (Μπενάκη 11, Ιστορικό Κέντρο).



Πορεία για κλιματική αλλαγή σήμερα

Το μαθητικό κίνημα “Fridays For Future: Παρασκευές για το Μέλλον” -ορμώμενο από την πρωτοβουλία μιας Σουηδέζας μαθήτριας, της Greta Thunberg, που κάθε Παρασκευή απείχε από το σχολείο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τα ελλιπή μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, έξω από το Σουηδικό Κοινοβούλιο- ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες με εβδομαδιαίες διαμαρτυρίες για την κλιματική καταστροφή, οι οποίες πολύ γρήγορα μετατράπηκαν σε μαζικές πορείες.

Έκτοτε έφηβοι και νέοι όλου του κόσμου, επί το πλείστον μαθητές και φοιτητές, συστρατεύθηκαν υπό το περιβαλλοντικό κίνημα «Fridays for Future»!

Στην Καλαμάτα, δε, με το σύνθημα "η αλλαγή έρχεται από αυτούς που πιστεύουν σε αυτή", διοργανώνεται για πρώτη φορά η δράση "Εβδομάδα Κλιματικής Δικαιοσύνης" από το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα Fridays For Future Kalamata. Η "Εβδομάδα Κλιματικής Δικαιοσύνης" εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας εβδομάδας Climate Justice Week, όπου περιβαλλοντικές ομάδες από όλο τον κόσμο θα δράσουν ενεργά για τη σωτηρία του πλανήτη.

Το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα Fridays For Future Kalamata, λοιπόν, διοργανώνει μια σειρά δράσεων, ξεκινώντας αυτή την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, με συγκέντρωση και πορεία στη 1.00 μ.μ. στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Τα μέλη του κινήματος καλούν τους μαθητές και τους κατοίκους της πόλης να συμμετάσχουν στην πρώτη πορεία ενάντια στην κλιματική αλλαγή και το σύστημα που την υποστηρίζει. «Με αιτήματα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, να εξασφαλιστεί κλιματική δικαιοσύνη και ισότητα και να εισακουστεί η παγκόσμια επιστημονική γνώμη, διαδηλώνουμε για ένα καλύτερο βιώσιμο μέλλον, όπου η προστασία της ζωής και του πλανήτη θα έχει τον πρώτο λόγο» σημειώνεται σχετικά.