Πρωτόγνωρη εμπειρία η παράσταση «Dancing our Way – Live and Alive on Stage»

Μια πρωτόγνωρη εμπειρία έζησαν προχθές όσοι παρακολούθησαν την παράσταση «Dancing our Way – Live and Alive on Stage» στο κατάμεστο αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος».

Η παράσταση ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, της ΚΕ «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με το συντονισμό και την έμπνευση της πολυτάλαντης Μεσσήνιας χοροθεραπεύτριας, Σοφίας Φ.

Δρούμπαλη.

Άτομα με και χωρίς αναπηρία ενεπλάκησαν σε μια ζωντανή διαδραστική εκδήλωση βασισμένη στον αυτοσχεδιασμό, στην οποία το κοινό έγινε μέρος της επικοινωνίας και της συναισθηματικής διασύνδεσης.

Στην είσοδο δε του αμφιθεάτρου πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τα σαράντα και πλέον άτομα που παρακολούθησαν το σεμινάριο Χοροθεραπείας ΑμεΑ που προηγήθηκε της παράστασης.

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, ενώ οι θεατές αποτύπωσαν τα συναισθήματά τους από την επίδραση της μουσικής και του χορού.

Ακολούθησε μικρός μπουφές με κρασί από την Οινομεσσηνιακή και άλλα κεράσματα χορηγία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Μεσσηνίας «Η Υπομονή» και του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ Μεσσηνίας (ΣΥΦΑΜΕΑ).