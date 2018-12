Σε 60 ημέρες έρχεται το 3ο Messinia Pro-Am στην “Costa Navarino”

Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για το 3ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino, το οποίο θα διεξαχθεί στις 20 - 23 Φεβρουαρίου 2019, ενώ οι εγγραφές για τη συμπλήρωση των 30 ομάδων που θα συμμετάσχουν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών, The Dunes Course και The Bay Course, συνεχίζονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης και ολοκληρώνονται στις 18 Ιανουαρίου 2019.Οι γκολφέρ του Messinia Pro-Am 2019 θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα σκορ τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο μέσω της υπηρεσίας live score της GolfBox.Οι 30 ομάδες που θα λάβουν μέρος (αποτελούμενες από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες) θα αναμετρηθούν στο The Dunes Course την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, στο The Bay Course την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου και στο The Dunes Course το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019.Στο αγωνιστικό μέρος του τουρνουά, οι επαγγελματίες θα διαγωνιστούν σε έναν ατομικό αγώνα Strokeplay 54 οπών, διεκδικώντας το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ.Να σημειωθεί πως το 3ο διεθνές τουρνουά Messinia Pro-Am θα ενισχύσει για ακόμα μια χρονιά το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, μέλους του διεθνούς οργανισμού SOS Children’s Villages International, που δημιουργεί οικογένειες για παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Η ενίσχυση προς τα Παιδικά Χωριά SOS θα επιτευχθεί με δύο τρόπους, όπως και πέρυσι: α) Μέσω της φιλανθρωπικής βραδιάς “A good cause to STRIKE”, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά στις 22 Φεβρουαρίου, β) Online, μέσω της ιστοσελίδας του Messinia Pro-Am, όπου όσοι επιθυμούν μπορούν να στηρίξουν με δωρεά μέσω του συνδέσμου: https://messiniaproam.costanavarino.com/charity.html Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά θα είναι για τρίτη συνεχή χρονιά η AEGEAN, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance, ενώ επίσημοι χορηγοί είναι οι εταιρείες Vodafone και Hertz.Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών θα φροντίσει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Erasmus.Επίσημοι υποστηρικτές είναι οι J.VOURAKIS SONS EE, Nescafe Alegria και Kalamata Papadimitriou, ενώ αρωγός η ECOLAB.Για ακόμη μία χρονιά, το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe και τελεί υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στo The Westin Resort Costa Navarino και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Messinia Pro-Am, θα ισχύσουν ειδικά πακέτα διαμονής: https://messiniaproam.costanavarino.com/travel/accomodation-packages.html