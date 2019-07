Στα πέρατα της γης με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού η Καλαμάτα

Μερικές ώρες απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και να ξεκινήσει για 25η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας!Χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας και η καλλιτεχνική διευθύντρια, Λίντα Καπετανέα, μίλησαν για το φετινό Φεστιβάλ και πώς φτάσαμε στο να συμπληρώνονται φέτος 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας.Ο κ. Νίκας, λοιπόν, δήλωσε χαρούμενος για αρκετούς λόγους. Αρχικά, όπως είπε, γιατί στα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης ο Δήμος Καλαμάτας κατάφερε να κρατήσει ζωντανό αυτό το σπουδαίο θεσμό και να συμβάλει, μάλιστα, στην ανάπτυξή του. Πρόσθεσε, δε, πως από τα 25 μέχρι σήμερα Φεστιβάλ στα 13 ήταν ο ίδιος δήμαρχος, με τις δυσκολίες να είναι πολλές και, κυρίως, οικονομικές, διότι ο Δήμος σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε λίγο πριν από την έναρξη για να διασφαλίσει τα χρήματα και να διεξαχθεί.Ο δεύτερος λόγος που δήλωσε χαρούμενος είναι γιατί στο τιμόνι βρίσκεται η κα Καπετανέα, «ένα πρόσωπο που χαίρει της εκτίμησης, σε πανελλήνιο επίπεδο, των ανθρώπων που ασχολούνται με το χορό», με την ίδια, όπως είπε, να έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανανέωση και στην αναβάθμιση του Φεστιβάλ, «ένα Φεστιβάλ που αποτελεί ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο για την Καλαμάτα, αλλά και όλη την περιοχή».Ο κ. Νίκας δεν ξέχασε να αναφερθεί και στην κα Μαραγκοπούλου, καθώς το ξεκίνησε και για αρκετά χρόνια ηγήθηκε του Φεστιβάλ Χορού.Όσο για τη βοήθεια του Δήμου, ο κ. Νίκας ανέφερε ότι στήριζε και στηρίζει τη διοργάνωση με όλες του τις δυνάμεις, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος, ως νέος περιφερειάρχης, έχει την υποχρέωση να σταθεί δίπλα στο θεσμό, όχι μόνο ηθικά, αλλά και οικονομικά, μιας και πρόκειται για τη μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.Ο τελευταίος λόγος που ο κ. Νίκας δήλωσε χαρούμενος είναι επειδή, επιτέλους, τελείωσαν τα όποια ζητήματα με το Μέγαρο Χορού και πλέον ο μεγαλύτερος πνευματικός φάρος σε επίπεδο υποδομής της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.Μάλιστα, ανέφερε ότι ως περιφερειάρχης θα συμβάλει με την προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί, ώστε το Μέγαρο να μπορέσει να επιτελέσει την αποστολή του σε επίπεδο Πελοποννήσου.Η κα Καπετανέα με τη σειρά της ανέφερε ότι το Φεστιβάλ Καλαμάτας είναι ο μεγαλύτερος θεσμός χορού στην Ελλάδα και θέλησε από την αρχή να ευχαριστήσει για τη βοήθειά τους το δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, τον πρώην υπουργό Αλέξη Χαρίτση, τον πρόεδρο της «Φάρις» Ιωάννη Δούζη, καθώς και τα μέλη της, ενώ για το τέλος άφησε τους συνεργάτες της και τους χορηγούς.Για τους ανθρώπους του θεσμού, όπως είπε, αυτό έχει ξεκινήσει, μιας και ήδη «τρέχει» το εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα παιδιά, ενώ προχθές ολοκληρώθηκε και το σεμινάριο για τις ηλικίες άνω των 50, δηλώνοντας αισιόδοξη ότι το δεύτερο μπορεί να συνεχιστεί και το χειμώνα, όπως έγινε με το εργαστήριο των παιδιών.Όσο για τα επαγγελματικά σεμινάρια, η κα Καπετανέα ανέφερε ότι κατά το ήμισυ αποτελούνται από ξένους σπουδαστές, ξεκινούν σήμερα και θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουλίου. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιείται το σεμινάριο κίνησης για ΑμΕΑ.Μιλώντας για τις παραστάσεις, επισήμανε ότι το Φεστιβάλ φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα χορευτικά δρώμενα της χώρας, με την ίδια να έχει επίγνωση αυτής της ιστορικής πορείας, εξ ου και επιθυμεί η φετινή διοργάνωση να είναι μια γιορτή για όσα έχει καταφέρει τα 25 αυτά χρόνια.Όσο για το θέμα, επανάλαβε ότι αυτό είναι ο χρόνος και η επίδρασή του στο καλλιτεχνικό έργο, αλλά και στο ανθρώπινο σώμα.Οι ξένοι δημιουργοί προέρχονται από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ισπανία, τις Φιλιππίνες, τη Γερμανία, το Μεξικό, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ιταλία, ενώ θα φιλοξενηθούν και τρεις ελληνικές ομάδες.Συνολικά το κοινό του χορού θα έχει την ευκαιρία να δει 22 παραγωγές, με το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής να περιλαμβάνει 4 έργα. Στο Στούντιο του Μεγάρου θα δοθούν 3 ελληνικές και 3 ξένες παραγωγές, ενώ θα συνεχιστούν οι υπαίθριες παραστάσεις στην κεντρική πλατεία, που φέτος θα ξεκινούν στις 9.00 το βράδυ και θα έχουν διάρκεια 30 λεπτών.Μάλιστα, η κα Καπετανέα πρόσθεσε ότι οι υπαίθριες παραστάσεις θα προβάλλονται την επόμενη ημέρα βιντεοσκοπημένες στην Costa Navarino. Στόχος, εξήγησε, της συνεργασίας αυτής είναι η ανάδειξη και η ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.Από το φετινό Φεστιβάλ δε λείπουν και οι παράλληλες εκδηλώσεις. Έτσι, από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, στα παρασκήνια της Κεντρικής Σκηνής θα στηθεί ένα μικρό θέατρο. Εκεί θα παρουσιάζεται μια παράσταση από τον Josef Nadj, τέσσερις φορές την ημέρα, διάρκειας 20 λεπτών, ενώ θα μπορούν να την παρακολουθούν 25 άτομα. Όπως είπε η κα Καπετανέα, πρόκειται για ένα έργο σφαιρικό, φωτογραφικό εγχείρημα και ερμηνευτικό δρώμενο μαζί.Στις παράλληλες εκδηλώσεις συγκαταλέγονται δύο εκθέσεις φωτογραφίας και ειδικότερα στο φουαγιέ του Μεγάρου: η μία από τον Mike Rafail και η άλλη από τη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας.Επίσης, θα γίνουν προβολές ταινιών του Bela Tarr, μια προβολή ντοκιμαντέρ για την Louise Lecavalier, αλλά και μια μουσική βραδιά σε συνδιοργάνωση με το Φεστιβάλ «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας».Αύριο 19 και μεθαύριο 20 Ιουλίου στις 19.30, στο Στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, η Joy Alpuerto Ritter κάνει την πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα με το έργο Babae, μια σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το Χορό των Μαγισσών (Witch Dance) της Mary Wigman. Το Babae, που σημαίνει «γυναίκα» στα Tagalog (γλώσσα των Φιλιππίνων), ενώ πρωτοπαρουσιάστηκε στο Witch Dance Project (Sophiensaele, Βερολίνο) το 2016.Στις 19 και 20 Ιουλίου επίσης, στις 22.00, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, η πολυαναμενόμενη ομάδα χιπ χοπ Cie Accrorap (Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο της La Rochelle / CCN de la Rochelle) του Kader Attou παρουσιάζει το παγκοσμίου φήμης έργο The Roots. Tα τελευταία είκοσι χρόνια, ο Kader Attou προσεγγίζει το χορό μέσα από την ανάλυση και ανάμειξη διαφορετικών χορευτικών ειδών, όπως το hip hop, το ινδικό kathak και ο σύγχρονος χορός.Ο Josef Nadj συμμετέχει και φέτος στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το έργο Mnemosyne. Η Mnemosyne (Μνημοσύνη) εκφράζει τη μνήμη ενός κόσμου: του κόσμου του χορογράφου και εικαστικού καλλιτέχνη Josef Nadj. Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη του παράσταση, ο Nadj δημιουργεί ένα έργο σφαιρικό, φωτογραφικό εγχείρημα και ερμηνευτικό δρώμενο μαζί. Το δρώμενο θα φιλοξενηθεί στα Παρασκήνια της Κεντρικής Σκηνής Μεγάρου Χορού Καλαμάτας το Σάββατο 20 Ιουλίου, 12:00, 14:00, 19:00 και 23:50, την Κυριακή 21 Ιουλίου, 12:00, 14:00, 19:00 και 23:50 & τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, 12:00, 14:00, 19:00 και 21:00.Στις 20 Ιουλίου οι δωρεάν παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας ξεκινούν στις 21.00 με τους Βρετανούς TrashDollys. Τέσσερις χαρακτήρες βρίσκουν καταφύγιο σε ένα ξεχασμένο σοκάκι, το Cape Alley. Κάθε βράδυ το Cape Alley μεταμορφώνεται σε σκληρό βαριετέ, φωτισμένο από έναν ανεμοστρόβιλο ανθρώπινων μελών, ρυθμικών τελετουργικών και αστείας λογομαχίας. Η ομάδα παρουσιάζει έργο της για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Στις 21 Ιουλίου, στις 19.30, στο Στούντιο του Μεγάρου Χορού, το χορογραφικό δίδυμο arisandmartha (Άρης Παπαδόπουλος και Μάρθα Πασακοπούλου), υλοποιεί την ιδέα ενός σύγχρονου, επινοημένου τελετουργικού και μας τοποθετεί σε έναν κόσμο μεταιχμιακό, όπου τα πάντα αποκτούν σημασία γιατί απλώς βρίσκονται εκεί. Το έργο Lucy. tutorial for a ritual δανείζεται τον τίτλο του από τον αμφιλεγόμενο διάσημο σκελετό αυστραλοπίθηκου που ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία το 1974.Την ίδια μέρα στις 21.00, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, ο Andi Xhuma παρουσιάζει το Tipping point, μια παράσταση που πραγματεύεται τη σχέση της μουσικής και του ρυθμού με το χορευτή, ενώ στις 22.00 στην Κεντρική Σκηνή η ομάδα kabinet k (Joke Laureyns & Kwint Manshoven) κάνει την πρώτη εμφάνισή της Ελλάδα. Το Invisible, με επτά χορευτές από διαφορετικές ηλικίες, είναι μια παράσταση για την κάθαρση, την ελπίδα και την παρηγοριά, που διερευνά τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι χάσουν τα σημεία αναφοράς τους.Ακολουθούν η ομάδα Le Galactik Ensemble, η Lali Ayguade, ο Link Berthomieux, οι δύο επόμενες ελληνικές συμμετοχές - η ομάδα κι όμΩς κινείται και η Κατερίνα Ανδρέου-, ενώ το δεύτερο Σαββατοκύριακο, 26-28 Ιουλίου, πρωταγωνιστές είναι δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης, δύο δημιουργοί από διαφορετικά πεδία, ο Akram Khan με το έργο του Until the Lions και ο Bela Tarr.-kalamatadancefestival.gr-Kαταστήματα PUBLIC & public.tickets.gr-Στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας:10:00-13:00 & 18:30-21:00, καθημερινά εκτός απογεύματος Σαββάτου και ΚυριακήςΠληροφορίες για εισιτήρια & αγορά μέσω πιστωτικών καρτών (Visa & Mastercard): τηλ. 27211 81030.