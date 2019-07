Στην κορυφή της ελληνικής καφεστίασης το Blossom Owl

Στην κορυφή της ελληνικής καφεστίασης βρέθηκε το Blossom Owl στα Coffee Business Awards 2019, ένα νέο θεσμό που αφορά στα καταστήματα καφέ σε όλη την Ελλάδα, αποσπώντας τρία βραβεία!

Συγκεκριμένα: Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Top Rest of Greece Independent Coffee Shop” (κορυφαίο ελληνικό Coffee Shop εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης), χρυσό βραβείο στη κατηγορία “Top Independent Coffee Shop with Best Brunch”, όπου η ομάδα της κουκουβάγιας διακρίθηκε για τις αλμυρές και γλυκές επιλογές στο all day brunch που προσφέρει, και ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Top Independent Coffee Shop Design”, για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και concept των Blossom Owl Coffee Shop και Blossom Owl Sweet Shop!

Δοθείσης της ευκαιρίας από το Blossom Owl ευχαριστούν θερμά «τους διοργανωτές και την εξαίρετη ομάδα των 22 καταξιωμένων επαγγελματιών της κριτικής επιτροπής, αλλά και το κόσμο που ψήφισε διαδικτυακά, στην online ψηφοφορία των Coffee Business Awards! Φυσικά, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς για την καθημερινή αγάπη και στήριξη που μας προσφέρετε και να σας υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερη διάθεση και δημιουργικότητα!».