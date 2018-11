Στις 22 κορυφαίες «πράσινες» εταιρείες της Ε.Ε η εταιρεία “ΚΛΗΜΗΣ”

Στις 14 Νοεμβρίου στο μεγαλοπρεπές Palais Niederösterreich στο κέντρο της Βιέννης πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τελετή βράβευσης στους 22 φιναλίστ των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων και η ανάδειξη των νικητών στις 6 κατηγορίες βραβείων.

Η μεσσηνιακή εταιρεία “ΚΛΗΜΗΣ” βραβεύτηκε ως φιναλίστ στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (The Management Award Micro & Small Companies). Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Μάκιος Νάσος, Marketing & Environmental Manager της εταιρείας. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, το πρώτο βραβείο κέρδισαν οι εταιρείες “Jean Bouteille” από την Γαλλία και “A&B Laboratorios de Biotecnología” από την Ισπανία που ισοβάθμησαν στην τελική κατάταξη.

Σ’ αυτόν τον απαιτητικό περιβαλλοντικό διαγωνισμό συμμετείχαν 161 εταιρείες από 22 Ευρωπαϊκές χώρες και μόνο 22 εταιρείες προερχόμενες συνολικά από 9 χώρες κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Από το 1987 μέχρι και σήμερα μόνο τέσσερις (4) Ελληνικές εταιρείες έχουν καταφέρει να βρεθούν στην τελική φάση. Την απονομή των βραβείων πραγματοποίησε ο κ. Jurgen Schneider, Director General of Austrian Federal Ministry for Sustainability and Tourism μαζί με τον κ. Gilles Gantelet, Director of DG Environment of European Commission.

Στην τελετή βράβευσης από πλευράς Ελλάδος παραβρέθηκε ο καθηγητής ΕΜΠ κ. Αραβώσης Κωνσταντίνος ως Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων και ο κ. Παπαδάκης Αντώνης ως εκπρόσωπος των βραβείων στην Ελλάδα εκ μέρους του ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος) που είχε και την ευθύνη της Εθνικής διοργάνωσης των συγκεκριμένων βραβείων. Να αναφέρουμε ότι μία ακόμη ελληνική εταιρεία, ο ΣΚΑΪ διακρίθηκε στην κατηγορία προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις δράσεις του για το περιβάλλον στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Σε ευχαριστήριο μήνυμα, η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας κα. Κατερίνα Κοτταρίδη, ευχαριστεί τον κόσμο που στηρίζει την επιχείρηση όλα αυτά τα χρόνια, τις οργανωτικές επιτροπές αυτού του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού διαγωνισμού, τον ΠΑΣΕΠΠΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους κριτές του διαγωνισμού που με την βαθμολογία τους κατέστησαν δυνατή την βράβευσή μας στις 22 κορυφαίες περιβαλλοντικές εταιρείες της Ευρώπης.