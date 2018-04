Στον… όρχο του Δήμου Τριφυλίας νέος «σκουπιδότοπος» από χθες

Στον… όρχο οχημάτων και μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων δημιουργείται από χθες νέος παράνομος «σκουπιδότοπος», καθώς εκεί «άδειασαν» σκουπίδια της περιοχής απορριμματοφόρα του Δήμου Τριφυλίας. Μάλιστα, επειδή οι «λόφοι» των σκουπιδιών είναι τρεις, εκτιμάται ότι πιθανότατα να «άδειασαν» εκεί σκουπίδια τρία απορριμματοφόρα του Δήμου.

Καυστικό, δε, είναι το σχετικό δημοσίευμα του Gargalianoionline, συσχετιζόμενο και με τη δράση… προστασίας του περιβάλλοντος «Let’s do it Greece 2018», στην οποία συμμετέχει και… «διαφημίζει» ο Δήμος Τριφυλίας.

«”Let’s do it Greece 2018” στους Γαργαλιάνους – “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” άδειασε τα απορρίμματα στον όρχο οχημάτων!», ο τίτλος του θέματος στο οποίο, με αποδεικτικό υλικό φωτογραφίες από το σκουπιδαριό στον όρχο οχημάτων, αναφέρεται: «Ο Δήμος Τριφυλίας συμμετέχει για 3η συνεχομένη χρονιά στη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική Δράσης της χώρας “Let’s do it Greece 2018”… με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις”. Μάλιστα, για το λόγο αυτό από σήμερα… τρεις στοίβες με απορρίμματα βρίσκονται “σταθμευμένα” στον όρχο των δημοτικών αυτοκινήτων στους Γαργαλιάνους. Τα απορρίμματα είναι σημερινά (σ.σ. χθεσινά), ενώ και παλιότερα έχει συμβεί κάτι παρόμοιο… βέβαια οι δικαιολογίες του τύπου χάλασε το ένα… φτιάχνουμε το άλλο κ.ο.κ., απορρίπτονται. Πόσω μάλλον έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε στη χωματερή, στο Αλιμάκι, που έχει ως αποτέλεσμα να είναι κλειστή για δεύτερη συνεχή ημέρα…

Το πρόβλημα της εναπόθεσης είναι εμφανές και αναμένεται να απασχολήσει (ξανά και ξανά) στο μέλλον…

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, ο Δήμος Τριφυλίας στηρίζει και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε όλους τους τομείς και στέλνει το μήνυμα του εθελοντισμού από τους Γαργαλιάνους σε ολόκληρη την Ελλάδα!».





Του Ηλία Γιαννόπουλου