Στον αγώνα Greece Race for the Cure ο Άγγελος Χρονάς

Το πρωί της Κυριακής ο περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου, αναπληρωτής γραμματέας Ποιότητας Ζωής Ν.Δ., χειρουργός Άγγελος Χρονάς, παρευρέθη στον αγώνα Greece Race for the Cure στην Αθήνα. Έναν αγώνα που είχε και μεσσηνιακές παρουσίες, καθώς συμμετείχαν άτομα από το Σύλλογο «ΞαναρχίΖΩ» και από το Σύλλογο δρομέων Υγείας Μεσσηνίας.

Το Greece Race for the Cure είναι αγώνας δρόμου 5 χλμ. και περίπατος 2 χλμ., που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και με την έγκριση της αμερικανικής Οργάνωσης Susan G. Komen.

Φέτος ο αγώνας είχε «σύμμαχο» και τον 33ο γύρο της Αθήνας σε μία διαδρομή 10 χλμ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Πρόκειται για σημαντική διοργάνωση, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει γύρω από τον καρκίνο του μαστού και την πρόληψή του. Αλλά και να δείξει την αλληλεγγύη στις γυναίκες που δίνουν το δικό τους αγώνα και τη δική τους μάχη για να κερδίσουν τη ζωή τους.

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα σε θέματα εθελοντισμού και δείχνει πως δεν έχει χαθεί η ανθρωπιά και η στήριξή μας σε όσους έχουν προβλήματα.

Με την παρουσία μου θέλησα και εγώ ως γιατρός να στείλω το μήνυμα πως εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η πρόληψη.

Θέλω, δε, να συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν στον αγώνα και κυρίως τα μέλη του Συλλόγου “ΞαναρχίΖΩ” και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας».