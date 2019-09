Συγκέντρωση και πορεία χθες για την κλιματική αλλαγή χθες στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

«Η αλλαγή έρχεται από αυτούς που πιστεύουν σε αυτή»



Μαθητικό και φοιτητικό κίνημα «Friday for Future Kalamata»



Για ένα καλύτερο βιώσιμο μέλλον, όπου η προστασία της ζωής και του πλανήτη θα έχει τον πρώτο λόγο, το μαθητικό κίνημα “Fridays For Future Kalamata: Παρασκευές για το Μέλλον» διαδήλωσε χθες το μεσημέρι, με συγκέντρωση και πορεία, στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Το μαθητικό κίνημα “Fridays For Future: Παρασκευές για το Μέλλον” - ορμώμενο από την πρωτοβουλία μιας Σουηδέζας μαθήτριας, της Greta Thunberg, που κάθε Παρασκευή απείχε από το σχολείο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τα ελλιπή μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, έξω από το Σουηδικό Κοινοβούλιο- ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες με εβδομαδιαίες διαμαρτυρίες για την κλιματική καταστροφή, οι οποίες πολύ γρήγορα μετατράπηκαν σε μαζικές πορείες. Έκτοτε έφηβοι και νέοι όλου του κόσμου, επί το πλείστον μαθητές και φοιτητές, συστρατεύθηκαν υπό το περιβαλλοντικό κίνημα «Fridays for Future»!

Το Μάρτιο του 2019 για πρώτη φορά είδαμε και στη χώρα μας μαθητές στους δρόμους της Αθήνας και μόλις 6 μήνες μετά, στην «Εβδομάδα Δράσης για το Κλίμα», 20 με 28 Σεπτεμβρίου, διοργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος του οικολογικού κινήματος είναι να πιέσει τις κυβερνήσεις να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποτρέψουν τις καταστροφικές κλιματικές αλλαγές…

Στην Καλαμάτα ειδικότερα, με το σύνθημα «η αλλαγή έρχεται από αυτούς που πιστεύουν σε αυτή», διοργανώνεται για πρώτη φορά η δράση «Εβδομάδα Κλιματικής Δικαιοσύνης» (στο πλαίσιο της παγκόσμιας εβδομάδας Climate Justice Week, όπου περιβαλλοντικές ομάδες από όλο τον κόσμο θα δράσουν ενεργά για τη σωτηρία του πλανήτη) από το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα Fridays For Future Kalamata.