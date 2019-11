Συνέδριο για τον τουρισμό στην Τρίπολη παρουσία της Άντζελας Γκερέκου

Συνέδριο για τον τουρισμό, παρουσία της προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Άντζελας Γκερέκου, πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της έκθεσης «Πελοπόννησος Expo 2019».Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν το απόγευμα και φιλοξενήθηκαν στο συνεδριακό κέντρο της έκθεσης, στο κτήριο ΓΕΑ στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, και το συντονισμό τους είχε η δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός Ντόρα Παπαϊωάννου.Κατά το χαιρετισμό της, στην έναρξη των εργασιών, η κα Γκερέκου παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του Οργανισμού, ενώ στη συνέχεια εκπρόσωποι του τουριστικού τομέα αναφέρθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις και το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας.Στη διάρκεια του συνεδρίου αναλύθηκαν όλα τα είδη του τουρισμού (Εναλλακτικός, Θρησκευτικός, Αλιευτικός κ.ά.) και αναπτύχθηκαν θέματα για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού και τη διαχείριση των προορισμών,ΠρόγραμμαΤο αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου ήταν το εξής:Ενότητα 1 – Θρησκευτικός ΤουρισμόςΜητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος: «Ο Θρησκευτικός Τουρισμός της Πελοποννήσου»Ενότητα 2 – Εναλλακτική ΠελοπόννησοςΖαχαριάς Νικόλαος – καθηγητής Αρχαιομετρίας, Περιβαλλοντικής και Πολιτισμικής Τεχνολογίας (Συντονιστής του Προγράμματος «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ – Καλαμάτα 1821 Δρόμοι Ελευθερίας»): «Το Εμπορικό Σήμα και οι Οικονομικές Προεκτάσεις του ‘1821’ για την Πελοπόννησο και τη Χώρα»Μαυρομμάτη Δάφνη – συνιδρύτρια του Συνεργατικού Δικτύου Τουρισμού Experience Corinthia: «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη μέσα από Συνεργασίες»Γραμματσούλιας Παναγιώτης – πρόεδρος Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου: «Κυνηγετικός Τουρισμός»Λουρδής Γιώργος – συνιδρυτής του Ταξίδια Ψαρέματος www.hshingtrips.gr: «Η ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού από την Πελοπόννησο σε όλη την Ελλάδα»Λαγός Ιωάννης – εμπνευστής και συντονιστής του Menalon Trail, συντονιστής του Δικτύου Μονοπατιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου: «Τουριστική Ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου της Πελοποννήσου με πρότυπο του Menalon Trail»Ενότητα 3 – Ιατρικός ΤουρισμόςΔανάς Μάρκος – γενικός γραμματέας Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, μέλος Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων Υπ.Τουρισμού, Member of Executive Council of the European Historic Thermal Towns Association: «Επενδυτικές Προοπτικές του Ιαματικού Τουρισμού στην Ελλάδα»Νέστορος Ιωάννης – καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός Διευθυντής του Τεχνοβλαστού του Πανεπιστημίου Κρήτης: «Η Ελλάς ως γεωγραφικός τόπος και ως πολιτισμός προάγουν την ψυχική υγεία και ευεξία, την μακροζωία και την ποιότητα ζωής: Τα αποτελέσματα των αυστηρά επιστημονικών ερευνών»Σεβρισαριανός Μάριος- κλινικός αναλυτής Χαρτογράφησης Εγκεφάλου, μέλος ΔΣ του Κ.Α.Α. Παλλάδιον και επιστημονικός υπεύθυνος του Τμήματος Νευροανάδρασης: «Η ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Πελοπόννησο»Κουτσίκος Παναγιώτης – επιχειρηματίας, γενικός πρόξενος του ΕΙ Salvador, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, πρόεδρος Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, πρόεδρος Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου: «Τουρισμός Υγείας στην Ελλάδα. Συμβολή των Επιμελητηρίων και του Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας για την ανάπτυξή του»Ενότητα 4 – Ανταγωνιστικότητα στον ΤουρισμόΛαγός Γ. Δημήτρης- καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Η θέση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού»Ζήκος Κώστας – πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ και νυν διευθύνων σύμβουλος Hotel Brain Group: «Μεθοδολογία και Σύγχρονες Τάσεις Ανάδειξης Τουριστικού Προορισμού»Ενότητα 5 – Διαχείριση ΠροορισμώνΠετρέας Χρήστος – οικονομολόγος – ερευνητής – Μελετητής σε θέματα ΜΜΕ και Τουρισμού, Εμπειρογνώμων Ε.Ε. σε θέματα περιφερειακής και τουριστικής ανάπτυξης, τουριστικού σχεδιασμού και μάρκετινγκ, Σύμβουλος κρατικών και επαγγελματικών οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης πρώην Καθηγητής Μάνατζμεντ, Τουριστικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και Τουριστικού Μάρκετινγκ: «Η ανάπτυξη ειδικών θεματικών μορφών τουρισμού στην Πελοπόννησο ως μέσο μείωσης της εξάρτησης από τον μαζικό οργανωμένο τουρισμό»Φιλιππίδου Σοφία – αντιπρόεδρος LTO Λουτρακίου και Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας: «Σύγχρονοι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού – Το παράδειγμα του LTO».