Συναυλία από τους καθηγητές των masterclass στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας» σήμερα στις 21:00 μ.μ. στην Μεγάλη Αίθουσα του Μεγάρου Χορού θα πραγματοποιηθεί συναυλία από τους καθηγητές των masterclass βιολιού, βιολοντσέλου και πιάνου.



Αλεξία Μουζά, πιάνο

Felix Froschhammer, βιολί

Ηλίας Σδούκος, βιόλα (προσκεκλημένος)

Indira Rahmatulla, βιολοντσέλο



Πρόγραμμα συναυλίας:

FELIX MENDELSSOHN (1809 – 1847), Πιάνο τρίο αρ.2, έργο 66

-Allegro energico e con fuoco

-Andante espressivo

-Scherzo. Molto Allegro quasi Presto

-Finale. Allegro appassionato



-διάλειμμα-



JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897), Κουαρτέτο για πιάνο αρ.1, έργο 25

-Allegro

-Intermezzo. Allegro ma non troppo – Trio. Animato

-Andante con moto

-Rondo all Zingarese. Presto



Εισιτήριο 10 & 5 ευρώ



Αλεξία Μουζά

Πιανίστρια με «καταπληκτική ενέργεια, καθαρότητα και ακρίβεια», σύμφωνα με τις κριτικές, η Αλεξία Μουζά κέρδισε σε ηλικία 11 ετών το αριστείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «Φίλων 2000». Είναι επίσης νικήτρια στους διεθνείς διαγωνισμούς: International Competition for Piano and Orchestra στο Cantú Ιταλίας, όπου κέρδισε και το βραβείο τύπου (2005), στον Διαγωνισμό Πιάνου «Γιώργος Θυμής» Θεσσαλονίκης (1ο βραβείο, 2008), στον διεθνή διαγωνισμό Val Tidone (2ο βραβείο, 2009). Πρόσφατα κέρδισε το 1ο βραβείο στον διαγωνισμό Delia Steinberg (Μαδρίτη, 2015) και το 3ο βραβείο στον πιο γνωστό διαγωνισμό πιάνου της Ασίας, της πόλης Hamamatsu (Ιαπωνία, 2015). Τιμήθηκε, επίσης, με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών το 2015.

Ως προσκεκλημένη σολίστ, η Αλεξία έχει παίξει με τις ορχήστρες Haydn Orchestra of Bolzano and Trento, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Philharmonic Orchestra ‘Mihail Jora’ Bacau, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Ορχήστρα Feminarte, Fiesole Youth Orchestra, Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικού, Συμφωνική Ορχήστρα του Τόκιο. Συνεργάστηκε με τους διευθυντές ορχήστρας Ola Rudner, Μίλτο Λογιάδη, Αναστάσιο Συμεωνίδη, Enrique Batiz, Manuel Lopez, Ovidiu Balan, Paul Po Chiang, Ken Takaseki. Το 2011 προσκλήθηκε και παρουσίασε στο Festival de Jovenes Pianistas στο Καράκας, Βενεζουέλα, ρεσιτάλ πιάνου και το πρώτο κοντσέρτο του Tchaikovsky με τη Συμφωνική Ορχήστρα Simon Bolivar της Βενεζουέλας μπροστά σε ένα ενθουσιώδες ακροατήριο. Στα πλαίσια του ίδιου φεστιβάλ έδωσε masterclass για τους μαθητές του El Sistema.

Η Αλεξία έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες, όπως στο Concert Hall του Χόνγκ Κόνγκ, Konzerthaus του Βερολίνου, Tsai Performance Center της Βοστώνης, Sala Verdi του Μιλάνου, Mozarteum του Ζάλτσμπουργκ, Academia Filarmonica της Μπολόνια, Quinta Anauco στο Καράκας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Auditorium of North Carolina Museum of Art (USA) και Bunka Kaikan Recital Hall στο Τόκιο.

Έχει προσκληθεί και συμμετάσχει σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ όπως τα Sächsisches Mozartfest (Γερμανία), Semaine musicale (Ελβετία), Maggio Fiorentino, Pomeriggi Musicali, Festival MiTO, Festival de Bach a Bartok (Ιταλία), Si-Chuan International Piano Festival in Chengdu (Κίνα), International Mozart Festival in Hokkaido (Ιαπωνία), Paderewski Festival of Raleigh (USA), Διεθνές Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης και Ναυπλίου και Φεστιβάλ Σαντορίνης. Ήταν, επιπλέον, μέλος της κριτικής επιτροπής στον Διαγωνισμό Πιάνου «Pianissimo» στην Κολομβία όπου επίσης έδωσε δύο masterclass (2016).

Η Αλεξία Μουζά γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τη μητέρα της. Ολοκλήρωσε σπουδές πιάνου στην Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” στην Imola, Ιταλία (καθ. Leonid Margarius, Anna Kravtchenko) με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Κάτοχος master ερμηνείας στο πιάνο (2011, Cesena, Conservatorio Statale di Musica). Artist Diploma στο College of Fine Arts, Boston University (2013, καθ. Boaz Sharon), όπου σπούδασε με υποτροφίες από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Boston University. Σπούδασε στο Ισραήλ μέχρι το 2016 στην Buchmann-Mehta School of Music, με τον καθηγητή Arie Vardi, με τον οποίο συνεχίζει τις σπουδές της μέχρι σήμερα.

Έχει ηχογραφήσει δύο audio-DVD με την εταιρεία Multigram Classical (το κοντσέρτο του Mozart για 3 πιάνα K. 242 και ρεσιτάλ με έργα Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin).



Felix Froschhammer

Ο Γερμανός βιολονίστας Felix Froschhammer έχει την ικανότητα να σαγηνεύει το κοινό με τις ευρείες μουσικές επιδόσεις του. Πρώτο βιολί στο casalQuartett και κορυφαίος των Ensemble Symphonique Neuchâtel και Sinfonietta de Lausanne (Ελβετία), ο Felix είναι επίσης ενεργός και ως σολίστας και παίζει ένα σημαντικό ρόλο στα σύνολα Ensemble Chaarts και Tri i Dve, το οποίο είναι ένα σύνολο ειδικευμένο στη μουσική των Βαλκανίων.

Έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων στα φεστιβάλ: Salzburger Festspiele, Gstaad Menuhin Festival, Rheingau Musikfestival και Lucerne Festival, καθώς και σε παγκοσμίου φήμης συναυλιακούς χώρους στη Σαγκάη, στη Μπανγκόκ, στη Μόσχα, στη Σιγκαπούρη, στο Μιλάνο και στο Παρίσι. Συναυλίες του Felix έχουν μεταδοθεί μέσω των Radio France, Bayerischer Rundfunk, Österreichischer Rundfunk, Südwestdeutscher Rundfunk, Deutschlandfunk, Radio Suisse Romande Espace 2, France 2, Arte TV και Mezzo. Στους συναδέλφους του στη μουσική δωματίου συγκαταλέγονται οι Gautier Capuçon, Lawrence Power, Fazil Say, Felicity Lott και Maximilian Hornung. Από το 2018 είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Festival du Jura στην Ελβετία.

Γεννημένος στο Μόναχο, ο Felix ξεκίνησε μαθήματα βιολιού στην ηλικία των 7 ετών με την Olga Voitova και έκανε το ορχηστρικό του ντεμπούτο στην ηλικία των 10 ετών με τη Münchner Rundfunkorchester. Έπειτα σπούδασε με τους Pierre Amoyal και Salvatore Accardo, αποφοιτώντας από το Haute école de musique de Lausanne (HEMU) με ύψιστες τιμές το 2007 και λαμβάνοντας αργότερα ένα ειδικό βραβείο από τη Sinfonietta de Lausanne για τα επαγγελματικά του κατορθώματα. Είναι ένας νικητής, με το Duo Froschhammer, του διαγωνισμού International Wolfgang Jacobi Competition for 20th century chamber music και λάμβανε υποτροφία από το Bavarian Music Fund. Μαζί με τον Amoyal και την Camerata de Lausanne ο Felix ήταν σολίστ στα διπλά κονσέρτα του Vivaldi και Bach σε διάφορες περιοδείες και ραδιοφωνικές μεταδώσεις.

Ο Felix έχει ηχογραφήσει έργα για βιολί και τσέλο για το λέιμπελ ArcoDiva και ηχογραφεί συστηματικά για το λέιμπελ Solo Musica με το casalQuartett. Τα τελευταία του CD έχουν κερδίσει βραβεία στο Echo Klassik, στα German Record Critics’ Awards και στα Supersonic Awards.

​

Ηλίας Σδούκος

Ο Ηλίας Σδούκος ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στην τάξη του Ι. Τζουμάνη στο Ωδείο Αθηνών (βιολί) και συνέχισε στις τάξεις των: Ι. Χ. Κάρτερ (βιόλα) και Ι. Βατικιώτη (βιόλα), Ελληνικό Ωδείο, όπου πήρε δίπλωμα βιόλας το 1997 με άριστα παμψηφεί και βραβείο. Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία του Ιδρύματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ στη Γερμανική Μουσική Ακαδημία του ESSEN (FOLKWANG HOCHSCHULE), όπου αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2000 με βαθμό «1» στην τάξη του Sven Arne Tepl. Έχει εμφανιστεί στη Γερμανία, Αυστρία, Ισλανδία, Αυστραλία, Νίγηρα, Μπουρκίνα-Φάσο, Μάλι, Τουρκία, Κύπρο, Ελλάδα. Ξεχωρίζουν: (Sinfonia Concertante του W. A. Mozart με την Ορχήστρα Δωματίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, “Climax under control” της Μ. Χ. Κριθαρά – παραγγελία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Trauermusic του Ρ. Hindemith, Concerto για βιόλα και ορχήστρα του Bela Bartok – Mέγαρο Μουσικής Αθηνών, Concerto για βιόλα και ορχήστρα του Κ. Στυλιανού – παραγγελία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου), έργα γραμμένα για την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών από διακεκριμένους σύγχρονους συνθέτες: Θ. Αντωνίου, Α. Μπαλτάς, Γ. Χατζημιχελάκης, Γ. Κουμεντάκης. Για τις εμφανίσεις του αυτές έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Συνεργάζεται ως σολίστ με την Ορχήστρα των Χρωμάτων και την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών.

Διετέλεσε, Α’ Κορυφαίος στην ορχήστρα της ακαδημίας του Essen και της Deutsche Kammerakademie am Neuss, εξάρχων της “Sinfonietta” Ορχήστρας του Δήμου Χανίων, Α’ Κορυφαίος της “Ισλανδικής Ορχήστρας Δωματίου” στο Ρέυκιαβικ. Από το 2001 κατέχει τη θέση του Α΄ κορυφαίου στην ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι καθηγητής βιόλας στα ωδεία Μουσικοί Ορίζοντες, Ωδείο Αθηνών και στο Ορφείο Ωδείο.

​

Indira Rahmatulla

Μεγαλωμένη σε οικογένεια μουσικών η Indira Rahmatulla ξεκίνησε μαθήματα βιολοντσέλου με τους γονείς της. Είναι απόφοιτος του Colburn School Conservatory of Music του Λος Άντζελες και φοίτησε με καθηγητές τους Vagram Saradjian στο Χιούστον, Ronald Leonard στο Λος Άντζελες και Jean-Guihen Queyras, με τον οποίο ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές και το δίπλωμά της ως σολίστ, στο Freiburg της Γερμανίας. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει σπουδές μουσικής δωματίου με τον Ralf Gothoni ως μέλος του πιάνο τρίο Areti στο Instituto de Musica de Camara de Reina Sofia de Madrid.

Η Indira έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία σε διαγωνισμούς διεθνούς κύρους συμπεριλαμβανομένων των Aram Khachaturian International Cello Competition στην Αρμενία, Luis Sigall International Cello Competition στη Χιλή και Pasadena Showcase Instrumental Competition στο Λος Άντζελες.

Η Indira έχει εμφανιστεί ως σολίστ με ορχήστρες από όλον τον κόσμο, όπως η Armenian State Orchestra στη Yerevan, η National Symphony Orchestra του Σαντιάγκο της Χιλής, η American Youth Symphony, η Torrance Symphony Orchestra στο Λος Άντζελες και οι Bilkent Symphony και Bursa State Symphony Orchestra της Τουρκίας.

Στον τομέα της μουσικής δωματίου η Indira έχει εμφανιστεί επί σκηνής σε συνεργασία με πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Menahem Pressler, Paul Coletti, Sergio Azzolini και Alexander Melnikov και έχει διευρύνει τους μουσικούς της ορίζοντες συνεργαζόμενη με εξαιρετικούς μουσικούς συμπεριλαμβανομένων των Arnold Steinhardt, Eldar Nebolsin, Ferenc Rados και Tabea Zimmermann. Η Indira ήταν υπότροφος του ιδρύματος VillaMusica foundation στο Rheinland-Pfalz. Αυτήν τη στιγμή είναι ενεργό μέλος του τρίο εγχόρδων «Arev».

Από το 2015, η Indira είναι μέλος της Orchestre de Chambre de Lausanne στην Ελβετία και εμφανίζεται συχνά επί σκηνής με το Balthasar-Neumann Ensemble υπό την μπαγκέτα του Thomas Hengelbrock και την Die Deutsche Kammerphilharmonie της Βρέμης.

Η Indira είναι ιδρυτικό μέλος και καλλιτεχνική διευθύντρια των Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας. Επιπλέον, διδάσκει στο masterclass βιολοντσέλου.