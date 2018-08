Συναυλία του Χ. Θηβαίου και της Μ. Παπαγεωργίου στην Καλαμάτα- Κερδίστε προσκλήσεις

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός Χρήστος Θηβαίος συναντά τη Μαρία Παπαγεωργίου, την πιο ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα εκπρόσωπο της νεότερης γενιάς, σε ένα πραγματικά κοινό πρόγραμμα με σκηνές από το παρελθόν και το μέλλον της προσωπικής τους διαδρομής.

Από τη μία, ο Χρήστος Θηβαίος με τον εξαιρετικό τελευταίο του δίσκο «Σιδερένιο νησί», χιλιάδες ώρες σκηνικής πτήσης και ρεπερτόριο αξιοζήλευτο, και από την άλλη, η Μαρία Παπαγεωργίου, το κορίτσι με την κόκκινη κιθάρα που συζητήθηκε για τις ξεχωριστές εμφανίσεις της, δημιουργούν ένα δυσεύρετο αισθητικό και συναισθηματικό περιβάλλον με καθαρό οξυγόνο που παράγεται από την Τέχνη τους και το σεβασμό στον ακροατή.

Συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι οι επί χρόνια συνεργάτες τους: Μάξιμος Δράκος - πιάνο, Σταύρος Ρουμελιώτης - κιθάρες, Καλλίστρατος Δρακόπουλος - τύμπανα, Ντίνος Μάνος - κοντραμπάσο.

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, Τρίτη 28 Αυγούστου, Ώρα 21:00.



Παραγωγή – Διοργάνωση: Cricos & Novel Vox. Συνδιοργάνωση: Δήμος Καλαμάτας - Κ.Ε «Φάρις».



Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ προπώληση, 15 ευρώ ταμείο (το βράδυ της συναυλίας)

Προπώληση: Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, VIVA.gr, τηλεφωνικά στο 11876, και σε όλα τα φυσικά σημεία viva (Shell, My Market, Metro, Eko, Bp. Media Markt, Seven Spots, Citizen και Reload).



Το «Θάρρος» προσφέρει πέντε διπλές προσκλήσεις, για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, γράψτε σαν σχόλιο κάτω από τη δημοσίευση το ονοματεπώνυμο σας.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν αύριο το μεσημέρι.