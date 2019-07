Συναυλία heavy metal/rock μουσικής στην αρχαία γέφυρα της Μαυροζούμενας

Μετά την επιτυχία της περσινής εκδήλωσης στην αρχαία γέφυρα της Μαυροζούμενας στο Νεοχώριο Ιθώμης, που αγκαλιάστηκε από κατοίκους και επισκέπτες, ο Δήμος Οιχαλίας και η Κοινωφελής του Επιχείρηση διοργανώνουν εκ νέου συναυλία heavy metal/rock μουσικής μεθαύριο Παρασκευή 2/8, στις 7.00 το απόγευμα.

Μέσα από αυτή την εκδήλωση, όπως αναφέρεται, «θέλουμε να αναδείξουμε την αρχαία γέφυρα της Μαυροζούμενας και το φυσικό κάλλος της περιοχής, καθώς και να δημιουργήσουμε ένα ψυχικό δεσμό μεταξύ του μνημείου και του νεανικού κοινού μέσω της μουσικής».

Συμμετέχουν οι: Cockblockers, Degenerate Mind, The Karamazov Project, Crescend Desire, Fallen Paradise και View of the Blood Moon.

Κατά την εκδήλωση θα γίνεται συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας από την Τράπεζα Αλληλεγγύης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με σκοπό τη διανομή τους σε άπορες οικογένειες.

Είσοδος ελεύθερη/ ελεύθερο παρκινγκ.