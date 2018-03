Ταξίδι στον κόσμο του ουίσκι στο The Westin Resort Costa Navarino

Για τους λάτρεις του ουίσκι, το Σαββατοκύριακο 9-11 Μαρτίου στο The Westin Resort Costa Navarino, πέντε ξεχωριστά αποστάγματα από δύο από τα καλύτερα αποστακτήρια της Σκωτίας θα προσφέρουν μια θεματική γευσιγνωσία ουίσκι.Ο Πέτρος Χαριζόπουλος, μετρ του είδους και ειδικός στη γευσιγνωσία ουίσκι, θα μυήσει τους επισκέπτες σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των σκωτσέζικων αποσταγμάτων.Οι συμμετέχοντες θα έχουν τα δυνατότητα να «ταξιδέψουν» σε δύο εμβληματικές περιοχές παραγωγής ουίσκι και δύο ιστορικά αποστακτήρια, το Glen Moray στο Speyside και το Bruichladdich στο νησί Islay. Θα γνωρίσουν επίσης τις ιδιαιτερότητες, τις διαφορετικές γεύσεις και τα αρώματα του κάθε αποστάγματος και θα ανακαλύψουν την ιστορία πίσω από κάθε φιάλη.Η γευσιγνωσία περιλαμβάνει πέντε εκλεκτά single malts, συνδυασμένα με χαρακτηριστικές γεύσεις που ταιριάζουν ιδανικά στο καθένα και αναδεικνύουν τη μοναδικότητά του, ενώ την επιμέλεια του event υπογράφει το The Tasters Club.Κατά τη διαμονή τους στο The Westin Resort Costa Navarino, οι επισκέπτες θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία απολαμβάνοντας την κατάφυτη μεσσηνιακή φύση, να αναζωογονηθούν στο Anazoe Spa, με signature θεραπείες και πισίνες θαλασσοθεραπείας, ή να μπουν σε φόρμα με μαθήματα γιόγκα, πιλάτες και πολλά υπαίθρια αθλήματα.Η είσοδος και συμμετοχή στις εκδηλώσεις επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης, επικοινωνήστε με την ομάδα κρατήσεων στο [email protected] ή στο +30 27230 95000.