Τι αναζήτησαν οι Έλληνες στο Google το 2018

Η Google έδωσε στη δημοσιότητα τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις των Ελλήνων στη μηχανή αναζήτησής της τη φετινή χρονιά, οι οποίες δείχνουν τι κέντρισε το ενδιαφέρον τους.



Οι ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις το 2018 υπήρξαν κατά σειρά οι εξής:

Power of Love

Eurovision

Μουντιάλ

Black Friday

Survivor 2

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Game of Love

Anne

Tατουάζ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός



Προσωπικότητες

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Στέφανος Τσιτσιπάς

Μέγκαν Μαρκλ

Όλγα Φαρμάκη

Μίκης Θεοδωράκης

Τρύφωνας Σαμαράς

Ξένια Rec

Ντέμι Λοβάτο

Έλενα Χριστοπούλου

Ελένη Φουρέιρα



Συνταγές

Φάβα

Μπιφτέκια

Γουακαμόλε

Πάνκεϊκς

Ταραμάς

Ρυζόγαλο

Γιουβαρλάκια

Αρακάς

Πίτσα

Μωσαϊκό



Τα αποτελέσματα για το 2017

Διαφορετική, αλλά ανάλογη, η εικόνα για το 2017, όταν σύμφωνα με την εταιρία, οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις ήταν οι εξής:

Survivor

Κοινωνικό Μέρισμα

Eurovision 2017

Nomads

Zωή Λάσκαρη

Eurobasket 2017

Στάθης Ψάλτης

Despacito

My style rocks

Iphone 8



Επικαιρότητα

Κοινωνικό μέρισμα

ΕΦΚΑ

Ηριάννα

Καταλονία

Εκλογές Κεντροαριστεράς

Δασικοί Χάρτες

Σώρρας

Μάνδρα Αττικής

Ηλεκτρονικό εισιτήριο

Βόμβα Κορδελιό



Ταινίες

La la land

Fast and Furious 8

It

Wonder Woman

Το τελευταίο σημείωμα

Justice League

Moonlight

Logan

Fifty Shades Darker

Blade Runner



Σειρές και Τηλεοπτικά

Survivor

Nomads

My style rocks

Παρθένα Ζωή

Έλα στη θέση μου

Survival Secret

Τατουάζ

Συμμαθητές

Rising Star

Shopping Star



cnn.gr