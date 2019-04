Το Άγιον Όρος μέσα από μια μοναδική έκθεση στο Μέγαρο Χορού με έργα των Παπαλουκά-Θεοχαράκη

Περίπου 40 μνημειώδη έργα δύο κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων, του Σπύρου Παπαλουκά και του Βασίλη Θεοχαράκη, εμπνευσμένα από το Άγιον Όρος, φιλοξενούνται στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας σε μια σπουδαία έκθεση που θα εγκαινιαστεί αυτή την Κυριακή 14 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Μαΐου.

Ενόσω συνεχίζονταν οι προετοιμασίες για την χωροθέτησή της και την υποδοχή του κοινού ο πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις», Γιάννης Δούζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Εργαστηρίου, Παναγιώτης Λαμπρινίδης και ο επιμελητής της έκθεσης-υπεύθυνος του καλλιτεχνικού προγράμματος του Ιδρύματος Θεοχαράκη, Τάκης Μαυρωτάς, αναφέρθηκαν στο σπουδαίο αυτό εικαστικό γεγονός.

Για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση που έχει την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει η Καλαμάτα, έκανε λόγο ο κ. Δούζης, «πιστώνοντάς» την στον κ. Λαμπρινίδη και την πολυετή σημαντική και ποιοτική δουλειά που γίνεται στο σχολείο εικαστικών.

Ο κ. Λαμπρινίδης, έδωσε στη συνέχεια όλο το πλαίσιο της ξεχωριστής αυτής εικαστικής “συνάντησης”:

«Έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη εικαστική έκθεση: Σπύρος Παπαλουκάς, Βασίλης Θεοχαράκης, Άγιον Όρος. Αυτό είναι μια ενέργεια που διευρύνει τους καλλιτεχνικούς ορίζοντες του Μεγάρου, όπου έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να βλέπουμε χορό και μουσική. Ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα δούμε σημαντικές εκθέσεις.

Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζονται δύο αξιολογότατοι ζωγράφοι, με μια θεματολογία που βασίζεται στον Άγιον Όρος που είναι ένας μοναδικός τόπος τόσο φυσικής ομορφιάς όσο και πνευματικής.

Ο Σπύρος Παπαλουκάς είναι ένας κορυφαίος Έλληνας ζωγράφος, “πρόδρομος” της γενιάς του ’30 (Τσαρούχης, Παρθένης, Κόντογλου, Μπουζιάνης). Αυτό που τον κάνει μοναδικό είναι ότι κατάφερε να ενώσει τον ευρωπαϊκό ιμπρεσιονισμό του Βαν Γκονγκ, του Ματίς, του Σεζάν με αυτό που θα λέγαμε πνευματικότητα των βυζαντινών αγιογράφων. Είναι ένας μυσταγωγός και συγχρόνως αυστηρός. Είναι ένας άνθρωπος που το έργο του είναι ένας ύμνος στην δύναμη της απλότητας.

Ο Βασίλης Θεοχαράκης είχε την τύχη να μαθητεύσει πολλά χρόνια δίπλα στον Σπύρο Παπαλουκά. Υιοθέτησε πολλά στοιχεία από το δάσκαλό του όσον αφορά τη σύνθεση του ζωγραφικού έργου. Στην πορεία όμως βρήκε ένα δικό του δρόμο ζωγραφίζοντας τη φύση, τον ουρανό, τις θάλασσες και μέσα από αυτές τις ζωγραφικές αφορμές να αποδώσει μια ρευστότητα, μια μεταβλητότητα.

Είναι μια ζωγραφική, η οποία δεν σε αφήνει αδιάφορο, θέλεις να τη δεις και να την ξαναδείς, σε μαγνητίζει.

Ο Βασίλης Θεοχαράκης, συγχρόνως, είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει φτιάξει το Ίδρυμα Θεοχαράκη, που παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα εικαστικά δρώμενα και όχι μόνο, στην Ελλάδα και παγκόσμια.

Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη Θεοχαράκη σαν δημιουργό που μας “δάνεισε” για λίγο καιρό τα έργα του, για να τα εκθέσουμε, αλλά και το Ίδρυμα Θεοχαράκη, το οποίος μας προσέφερε τα έργα του Βασίλη Παπαλουκά.

Πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάκη Μαυρωτά, ο οποίος είναι ο επιμελητής της έκθεσης, και ο επιστημονικά υπεύθυνος του εικαστικού προγράμματος του Ιδρύματος Θεοχαράκη».

Ο κ. Μαυρωτάς με την σειρά του ανταπέδωσε τις ευχαριστίες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον «φιλοπρόοδο δήμαρχο Καλαμάτας, τον κ. Παναγιώτη Νίκα, που δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής να θαυμάσουν το έργο δύο κορυφαίων ζωγράφων».

Μιλώντας για τον Σπύρο Παπαλουκά, ο κ. Μαυρωτάς ανέφερε ότι είναι ο μεγάλος ανανεωτής της ελληνικής ζωγραφικής, ενώ παρέθεσε ένα συνοπτικό βιογραφικό με τους σταθμούς της ζωής και του έργου του στερεοελλαδίτη εικαστικού.

«Ο κόσμος τους ευφορείται από την μεγάλη χριστιανική παράδοση και με τον χρωστήρα τους προσεγγίζουν την Αθωνική Πολιτεία, τα μοναστήρια, την Μονή Βατοπεδίου, η Αγία Λαύρα.

Τα υπέροχα έργα του Παπαλουκά συνομιλούν με τον μαθητή του, με τον Βασίλη Θεοχαράκη, έργα σημαντικά, όπως είναι τα μυστηριώδη «Δάση» εκεί όπου αναζητάς το Θείο και τα υπέροχα μοναστήρια από τη Μονή Ιβήρων έως τη Μονή της Αγίας Άννας.

Έργα πολύτιμα του Βασίλη Θεοχαράκη, που πρόσφατα παρουσιάστηκαν στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και που το 1999 είχαν παρουσιαστεί επίσης στο Στρασβούργο.

Αυτά τα έργα σηματοδοτούν και αποκαλύπτουν μια πτυχή του πλούτου της ελληνικής ζωγραφικής, δείχνοντάς μας ότι δεν έχουμε μόνο λαμπερό παρελθόν, αλλά και δυναμικό παρόν.

Οι ζωγράφοι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι στερεώνουν την παράδοση, εμπνέονται από την παράδοση, αλλά την αποδίδουν μέσα από το δικό τους ζωγραφικό ιδίωμα. Ο Παπαλουκάς είναι από τους πρωτεργάτες του μοντερνισμού, ενώ ο Θεοχαράκης ένας από τους μεγάλους εκφραστές της σύγχρονης τέχνης.

Μέσα από αυτή την υπέροχη έκθεση, με τους χαιρετισμούς του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, θα έχουμε, χάρις στην πρωτοβουλία του γλύπτη Παναγιώτη Λαμπρινίδη, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι η ελληνική ζωγραφική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που στερεώνει την φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού» υπογράμμισε ακόμα ο κ. Μαυρωτάς.



Σπύρος Παπαλουκάς

Ο Σπύρος Παπαλουκάς γεννήθηκε το 1892 στη Δεσφίνα Παρνασσίδας. Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και κατά τη διάρκεια των σπουδών του κέρδισε επτά πρώτα βραβεία. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, στις Σχολές Grande Chaumière και École Julian. Το 1921-22 πήρε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία ως πολεμικός ζωγράφος (σ.σ. από τα 500 έργα αυτής της περιόδου διασώζονται μόνο 3). Πραγματοποίησε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 1956 εκλέχθηκε καθηγητής του εργαστηρίου ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το 1957 άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 65 ετών.



Βασίλης Θεοχαράκης

Ο Βασίλης Θεοχαράκης γεννήθηκε στον Πειραιά. Παράλληλα με τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε το 1957, παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής κοντά στον σπουδαίο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Μουσείο Βορρέ, Πινακοθήκη Πιερίδη, Πινακοθήκη Ρόδου, Πινακοθήκη Κυκλάδων, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα και Alpha Bank) και στο εξωτερικό. Το ζωγραφικό έργο του έχει επανειλημμένα αποσπάσει τις ευμενέστερες κριτικές τεχνοκριτικών και ιστορικών της τέχνης. Ζει και ζωγραφίζει στην Αθήνα και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Κυβέρνηση με τη διάκριση του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, έχει ανακηρυχθεί Μέγας Χαρτουλάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει λάβει το βραβείο Order of the Rising Sun with Neck Ribbon από τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας. Το 2007 ίδρυσε το κοινωφελές Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, το οποίο στεγάζεται στο πολυώροφο κτήριο της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 9, στην Αθήνα.



Της Χριστίνας Ελευθεράκη