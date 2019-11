Το ενδιαφέρον παικτών από όλο τον κόσμο προσελκύει το Messinia Pro-Am 2020

Με ένα πλήθος γκολφέρ από όλο τον κόσμο να έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο 4ο Messinia Pro-Am, κορυφώνεται το ενδιαφέρον για τη συμπλήρωση των 50 ομάδων που θα διαγωνισθούν φέτος στο τουρνουά γκολφ της Costa Navarino. Οι εγγραφές -κατά σειρά προτεραιότητας- συνεχίζονται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης έως τις 10 Ιανουαρίου, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι πλέον περιορισμένες.Το 4ο διεθνές τουρνουά γκολφ της Costa Navarino επιστρέφει στις 19-22 Φεβρουαρίου στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course. Οι ομάδες, οι οποίες αποτελούνται από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες παίκτες, θα αναμετρηθούν σε τρεις αγωνιστικούς γύρους, με τους επαγγελματίες να διεκδικούν το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ. Φέτος, οι παίκτες που συμμετέχουν θα απολαύσουν, πριν και μετά τον αγώνα, τη μοναδική θέα που προσφέρει το νέο υπόσκαφο Clubhouse του γηπέδου The Bay Course. Η νέα προσθήκη στις υποδομές γκολφ της Costa Navarino ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία των επισκεπτών, ενώ ο σχεδιασμός του υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.Μετρώντας ήδη αντίστροφα για μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του είδους, το 4ο Μessinia Pro-Am σηματοδοτεί και την έναρξη της τουριστικής σεζόν από το Φεβρουάριο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως ιδανικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμική της χώρας στον αθλητικό τουρισμό.Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της διοργάνωσης, το 4ο Messinia Pro-Am θα στηρίξει και φέτος το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας, μέλους του διεθνούς οργανισμού SOS Children’s Villages International. Η δράση του Οργανισμού στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών και της προστασίας των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών, βοηθώντας τα να χτίσουν το μέλλον τους και να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν στα Παιδικά Χωριά SOS Eλλάδας είτε στη φιλανθρωπική βραδιά με τίτλο “A Good Cause to Strike” που θα διοργανωθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στο The Westin Resort Costa Navarino, είτε ηλεκτρονικά.Το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με το Confederation of Professional Golf (CPG) και τελεί υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά είναι για τέταρτη χρονιά η AEGEAN, μέλος της Star Alliance, της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, ενώ επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, είναι η Erasmus, συμβάλλοντας στην άρτια εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών. Silver sponsor της διοργάνωσης είναι η Vodafone. Επίσημοι χορηγοί η Ηertz και η εταιρεία Kyvernitis και επίσημοι υποστηρικτές ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Ecolab, το εστιατόριο Poseidonia, το Τhe Wagon Bar & Events και o Οίκος Vourakis.Χορηγοί επικοινωνίας του Messinia Pro-Am είναι τα περιοδικά Golf Time, Golf Vacations και National Club Golfer, η εφημερίδα Καθημερινή και τα portals Andro, Capital, CNN Greece, Greek Travel Pages και Sport24.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.messiniaproam.costanavarino.com