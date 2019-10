Το μεσσηνιακό ελαιόλαδο "αντιμετωπίζει" τους εχθρούς του…

Οι ασθένειες που προκαλούν σημαντικές ζημίες στην ελαιοκαλλιέργεια της Μεσσηνίας και της χώρας και οι προτεινόμενες λύσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 11:30 στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος» της Καλαμάτας με τη συμμετοχή των ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και ΔΑΟΚ Τριφυλίας και της εταιρείας Foodstandard ΑΕ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, κ. Στάθης Αναστασόπουλος και θεσμικοί εκπρόσωποι του Αγροτικού Τομέα.

Στην ημερίδα, η οποία έχει τίτλο: “Ελαιόλαδο Καλαμάτας: Νέες τάσεις στην ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των ελαιόδενδρων, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από τους Καθηγητές του ΓΠΑ κκ Δημήτριο Τσιτσιγιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή Φυτοπαθολογίας και Διευθυντή Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος και Διονύσιο Περδίκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας. Ομιλητές θα είναι, επίσης, οι κκ Ιωάννης Κυριακόπουλος, Διευθυντής της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, και Αντώνης Παρασκευόπουλος, Διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Foodstandard ΑΕ, κ. Στέλιος Δρυς.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα δοθούν αναλυτικές και εμπεριστατωμένες πληροφορίες για τη συμπτωματολογία των ασθενειών ενώ θα παρουσιασθούν τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισής τους.



Λίγα λόγια για τη foodstandard

Όπως διαβάζουμε από την ιστοσελίδα της εταιρείας, "στη foodstandard οι στόχοι του πελάτη είναι και δικοί μας. Υπηρετούμε τους εταίρους της αγροδιατροφικής αλυσίδας ξεχωριστά, αλλά πάντα στη λογική της διασύνδεσης “από το χωράφι στο πιρούνι” (from the farm to the fork).

Δραστηριοποιούμαστε με γνώμονα την ανταπόκριση στις συγκεκριμένες προδιαγραφές, κανόνες και συνθήκες, καθώς αυτές μεταβάλλονται ανάλογα με τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας, βελτίωσης του λόγου κόστους/ωφέλειας, branding, τοπικότητας κ.λπ.

Η εταιρεία μας έχει μακροχρόνια εξειδίκευση στη σύνδεση της διατροφής με τον τελικό καταναλωτή. Ειδικευόμαστε στο χτίσιμο branding και λειτουργίας μεγάλων οργανισμών της εστίασης και της φιλοξενίας (horeca) έχοντα αναπτύξει συνεργασίες με τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους σεφ και consultant διατροφής και προβολής της γαστρονομίας και αγροδιατροφής.

Βασικό αντικείμενο της foodstandard είναι οι οργανώσεις παραγωγών με υποδομές και οι επιχειρήσεις τροφίμων, ενώ από την ίδρυσή της το 2002 μέχρι σήμερα, η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερους από 30.000 παραγωγούς και 200 επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε οργανώσεις παραγωγών, διασφαλίζουμε την παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και οργανώνουμε εκπαιδεύσεις των παραγωγών, αλλά και των στελεχών των επιχειρήσεων τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε καλλιέργειας, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες κ.λπ.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε για τους πελάτες μας συστήματα ιχνηλασιμότητας σε δύο επίπεδα, επιχείρησης και παραγωγού, έναν μηχανισμό καταγραφής και διατήρησης όλων των πληροφοριών που αφορούν στη διαδρομή που ακολούθησε κάθε προϊόν από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Αυτά τα συστήματα είναι σε κάθε περίπτωση εξατομικευμένα, λειτουργικά και με δυνατότητα πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.2/2.3, ISO 9001:2008 και 22000:2005.

Η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η ομάδα των 20 πεπειραμένων στελεχών μας, αφορά σε τοπικά προσαρμοσμένα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και παραγωγικά συστήματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κατάλληλα προσαρμοσμένα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

Οι μετρήσιμοι στόχοι που υιοθετούμε εστιάζουν στην παρακολούθηση των εξελίξεων και τη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσα από κατάλληλες επενδύσεις και χρηματοδότηση, αύξηση της παραγωγής με φιλοπεριβαλλοντικές παραμέτρους, σύγχρονο project management, συνεχή επικοινωνία της δραστηριότητας των τοπικών παραγωγών και των επιχειρήσεων με το κέντρο αποφάσεων, από τους τοπικούς -μέσα στην επιχείρηση- συνεργάτες μας (unique foodstandard network).

Η βελτίωση της κερδοφορίας επιτυγχάνεται με συνεχή αύξηση του τζίρου των πελατών μας με παράλληλη εστίαση στη μείωση των κέντρων κόστους, η απομόνωση των οποίων αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Οι στόχοι της εταιρικής και περιβαλλοντικής ευθύνης επιτυγχάνονται στο παραγωγικό κομμάτι με πρότυπα όπως το EPD (Environmental Product Declaration) και περιβαλλοντικές δηλώσεις.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για ταχύτητα και εξοικονόμηση κόστους δημιουργήσαμε μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων για την υλοποίηση των στόχων μας. Τα προγράμματα είναι εύκολα κατανοητά, αποτελούν αντικείμενα εκπαίδευσης και έχουν μεγάλες δυνατότητες χρήσιμης ενημέρωσης, πληροφόρησης, ελέγχου και διάδρασης μεταξύ των αγροτών και των επιχειρήσεων.

Διαρκές μέλημά μας παραμένει η στήριξη των τοπικών κοινωνιών κυρίως μέσω προσλήψεων προσωπικού σε τοπικό επίπεδο και υποστήριξης σημαντικών πρωτοβουλιών".