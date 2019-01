Όλοι ξέρουμε πως υπάρχουν κολυμβητικοί, ποδηλατικοί και δρομικοί αγώνες μεγάλων αποστάσεων που διεξάγονται στο ύπαιθρο. Και υπάρχει, βέβαια, και το τρίαθλο, άθλημα ολυμπιακό από το 2000, που συνδυάζει την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, την ποδηλασία και το τρέξιμο, σε μια ενιαία, συνεχή και πολύωρη διαδοχή των τριών αθλημάτων.

Ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς όλων των αγώνων τριάθλου που διοργανώνονται παγκοσμίως είναι το IRONMAN®, το οποίο ξεκίνησε το 1978 από τη Χαβάη και σήμερα οπισθογραφεί με το κύρος του περισσότερους από 180 αγώνες ετησίως που διεξάγονται σε 56 χώρες και έξι ηπείρους.

Την επόμενη άνοιξη, το IRONMAN® έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 14 Απριλίου, στη γη και τη θάλασσα της Μεσσηνίας, 1.500 αθλητές από 60 χώρες θα κολυμπήσουν 1,9 χλμ., θα ποδηλατήσουν για 90 χλμ., και θα τρέξουν 21,1 χλμ. στο πλαίσιο του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino.

Η διεθνούς κύρους ελληνική διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις της Costa Navarino έξω από την Πύλο. Συγχρόνως, η ΕΥ ΖΗΝ, ως αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας της διοργάνωσης, έχει διασφαλίσει περισσότερες από 1.700 κλίνες σε 30 και πλέον καταλύματα της ευρύτερης περιοχής του Νομού Μεσσηνίας, που είναι σε ετοιμότητα για να υποδεχθούν αθλητές, συνοδούς και απλούς επισκέπτες.

Οι δε Δήμοι Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας συνεργάζονται συντονισμένα με τους διοργανωτές, ώστε ο αγώνας που θα διεξαχθεί στην περιοχή τους να είναι απόλυτα πετυχημένος τόσο για τους αθλητές όσο και για τους θεατές. Προς αυτή την κατεύθυνση, καθοριστική θεωρείται και η συμβολή των 550 εθελοντών που απαιτούνται για την υποστήριξη της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγγραφές συμμετοχής στον αγώνα άρχισαν τον περασμένο Ιούνιο και μέσα σε μόλις 150 μέρες εξαντλήθηκαν. Οι 1.500 συμμετέχοντες –αριθμός πενταπλάσιος σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο ελληνικό αγώνα τριάθλου– καλύπτουν ένα ηλικιακό φάσμα από 19 έως 73 ετών, ενώ το 81% είναι άνδρες και το 19% γυναίκες.

Πέρα από τον επίζηλο τίτλο του IRONMAN®, ο οποίος δικαιωματικά απονέμεται σε κάθε συμμετέχοντα που ολοκληρώνει τον «τριπλό άθλο», η πρώτη αυτή ελληνική διοργάνωση έχει εξασφαλίσει 50 θέσεις για το παγκόσμιο πρωτάθλημα IRONMAN® 70.3® στη Νίκαια της Γαλλίας το Σεπτέμβριο 2019.

Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο χωρίς ενδιάμεση διακοπή. Πρόκειται, αλήθεια, για υπερανθρώπους; Κάθε άλλο. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες υπάρχουν καθημερινοί άνθρωποι, πολύτεκνες μητέρες, συνταξιούχοι καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες… Εκείνο, ωστόσο, που χαρακτηρίζει καθέναν από αυτούς τους 1.500 ανθρώπους –από τους πιο καλά προετοιμασμένους που θα ολοκληρώσουν τον αγώνα σε λιγότερο από 4 ώρες μέχρι αυτούς που θα κοπιάσουν να τερματίσουν πριν από την επίσημη λήξη του αγώνα 8,5 ώρες μετά την εκκίνηση– είναι η αταλάντευτη προσήλωση στον στόχο. Η άνευ όρων προσπάθεια.

Το κατατεθέν απόφθεγμα του IRONMAN® το δηλώνει, άλλωστε, απερίφραστα: «Anything is Possible®», τα πάντα είναι δυνατά. Και όπως έλεγε κι ο Μαχάτμα Γκάντι, «Η ικανοποίηση βρίσκεται στην προσπάθεια, όχι στην επίτευξη. Η ολοκληρωτική προσπάθεια είναι ολοκληρωτική νίκη».

Ανάμεσα στους αθλητές που θα συμμετάσχουν είναι και οι:

Βασίλης Κρομμύδας- 20 χρόνια παγκόσμιος πρωταθλητής τριάθλου, νικητής στο Age Group στο IRONMAN Hawaii, Γρηγόρης Σουβατζόγλου- Έλληνας πρωταθλητής τριάθλου & 12ος καλύτερος στην Ευρώπη, Τζένη Μπουλμέτη-πρωταθλήτρια Ελλάδος 2018 στο τρίαθλο. 6η στο Age Group, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα IRONMAN Hawaii, Χρήστος Γαρέφης- παγκόσμιος πρωταθλητής IRONAMAN στο Age Group του, Χρήστος Γείτονας-8ος στo Age Group του στο παγκόσμιο IRONMAN 70.3, διευθύνων σύμβουλος στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα.