Το Video Art Μηδέν ταξιδεύει στην Κύπρο

Για το νέο του πρόγραμμα προβολών προετοιμάζεται το Video Art Μηδέν, επιλέγοντας από τα έργα που συγκεντρώθηκαν από τη φετινή διεθνή πρόσκληση συμμετοχής.

Κι ενώ ετοιμάζεται να ανακοινώσει σύντομα το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του στην Καλαμάτα (5-7 Ιουλίου), συμμετέχει κατά το προσεχές διάστημα σε μια σειρά από διοργανώσεις, στην Κύπρο, την Πορτογαλία (FONLAD Digital Arts Festival), την Αθήνα (FokiaNou artspace) και τη Μάνη (1o Φεστιβάλ «Beaufort», Κάστρο Λεύκτρου).

Η πρώτη εξόρμηση θα γίνει στις 11-13 Μαΐου, με 3 ενότητες ελληνικής και διεθνούς βιντεοτέχνης να ταξιδεύουν στην Κύπρο, για την έκθεση CHEAPART Cyprus 2018.

Όπως, δε, ανακοίνωσε η διοργάνωση της CHEAPART: «Επιλεγμένοι δημιουργοί από όλη την Ευρώπη θα συμμετάσχουν και φέτος στην έκθεση CHEAPART Cyprus 2018, που θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό χώρο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη στη Λεμεσό από τις 11 Μαΐου, στις 6.00 μ.μ., έως τις 13 Μαΐου. Τη φετινή CHEAPART Cyprus συνοδεύουν σημαντικές συνεργασίες, όπως με το Video Art Miden, το οποίο θα παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της έκθεσης, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Γιούλας Παπαδοπούλου και της Μαργαρίτας Σταυράκη, έργα διεθνών καλλιτεχνών της video art που έχουν φιλοξενηθεί σε εξέχοντα φεστιβάλ του εξωτερικού. Στο πλευρό της CHEAPART γι' αυτήν τη διοργάνωση βρίσκονται “Τα Νέα της Τέχνης”, αλλά και η γαλλική έντυπη και διαδικτυακή πλατφόρμα τέχνης Point Contemporain, που εκπροσωπεί τις συμμετοχές των Γάλλων καλλιτεχνών».

Ειδικότερα, στην Κύπρο θα ταξιδέψουν 3 ενότητες βιντεοτέχνης: μια αφιερωμένη σε Έλληνες καλλιτέχνες, με τίτλο Down to Earth (ένα πρόγραμμα που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο του διεθνούς επιμελητικού project W:OW – We are one world) και δύο ενότητες με διεθνείς συμμετοχές (“Without me, I’m nothing” και «Χορογραφίες του Ασυνείδητου») που παρουσιάστηκαν τόσο στην Καλαμάτα όσο και σε άλλες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, συμμετέχουν 31 βιντεο-καλλιτέχνες από 14 χώρες.



Ίδρυμα Κακογιάννη στην Αθήνα

Επίσης, στις 16 και 17 Μαΐου, οι καλλιτεχνικές διευθύντριες του Video Art Μηδέν, Γιούλα Παπαδοπούλου και Μαργαρίτα Σταυράκη, μαζί με πολλούς αξιόλογους Έλληνες καλλιτέχνες, παρουσιάζουν βίντεο έργα τους στην Αθήνα, στο διήμερο προβολών με θέμα «Ενηλικίωση», που επιμελείται ο Νίκος Γιαβρόπουλος στο «Μαύρο Κουτί» του Ιδρύματος Μ. Κακογιάννη.

Η θεματική έχει ως επίκεντρο την «ενηλικίωση» του ατόμου, της κοινωνίας, της χώρας που ζούμε. Όχι απαραίτητα την ενηλικίωση του εφήβου, ούτε απαραίτητα την ωρίμανση ενός ανθρώπου από την ανέμελη και χωρίς ευθύνες περίοδο της ζωής του σε μία αβέβαιη και απαιτητική συνθήκη. Περισσότερο ενδιαφέρει η μετάλλαξή του από τις βεβαιότητες ενός τακτοποιημένου μικροσύμπαντος και η αποδοχή μιας άβολης και άτσαλης προσγείωσης στην πραγματικότητα, που ίσως αγνοούσε ή εσκεμμένα παρέβλεπε. Η «ενηλικίωση» ή ο τρόπος που την αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες, είτε ως μια αρχή είτε ως τέλος, είναι ο κοινός παρονομαστής για την επιλογή των έργων, το σίγουρο είναι πως είναι ένα καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη του καθένα μας.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Άννα Βάσωφ, Κωνσταντίνος Γιάνναρης, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Γιώργος Ζαμπουλάκης, Ντιάννα Μαγκανιά, Αβραάμ Παπαβραμόπουλος, Γιούλα Παπαδοπούλου, Μαρίνα Προβατίδου, Χρήστος Προσύλης, Μάνθος Σαντοριναίος, Άγγελος Σκούρτης, Αννέττα Σπανουδάκη, Τάκης Σπετσιώτης, Μαργαρίτα Σταυράκη, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης.