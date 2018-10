Τρεις διακρίσεις για το διεθνές τουρνουά γκολφ στα Sports Marketing Awards 2018

Οι εγγραφές για το 3ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino, που θα διεξαχθεί στις 20 - 23 Φεβρουαρίου 2019, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι γκολφέρ από όλο τον κόσμο μπορούν να εκμεταλλευτούν την “early bird” έκπτωση που ισχύει στα πακέτα συμμετοχής μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, κάνοντας την εγγραφή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης. Να σημειωθεί πως οι εγγραφές για το 3ο Messinia Pro-Am ολοκληρώνονται στις 18 Ιανουαρίου.Οι 30 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών, The Dunes Course και The Bay Course της Costa Navarino, θα αγωνιστούν σε ένα τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου. Οι δε επαγγελματίες γκολφέρ του τουρνουά θα διεκδικήσουν το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ.Ως γνωστόν, το Messinia Pro-Am καθιερώνεται στην συνείδηση του κόσμου και επιβραβεύεται. Έτσι, η διοργάνωση πρωταγωνίστησε μέσα στη χρονιά, στην πρώτη της συμμετοχή στα Sports Marketing Awards 2018, κατακτώντας 3 βραβεία. Συγκεκριμένα, απέσπασε το Χρυσό Βραβείο στην ενότητα “Sports Media”, στην κατηγορία “Special Editions”, ως η καλύτερη ειδική έκδοση της χρονιάς με το περιοδικό Golf & Leisure, το Ασημένιο Βραβείο στην ενότητα “Sports Events/Branded Events”, στην κατηγορία «Ατομικά Αθλήματα» και το Χάλκινο βραβείο στην ενότητα “Sports Brands”, στην κατηγορία “Καμπάνια Integrated Marketing”.Για ακόμη μία χρονιά, το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe και τελεί υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.Επίσημος αερομεταφορέας θα είναι για τρίτη συνεχή χρονιά η AEGEAN, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance.Επίσημοι χορηγοί είναι οι εταιρείες Vodafone και Hertz.Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών θα φροντίσει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Erasmus.Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στo The Westin Resort Costa Navarino και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Messinia Pro-Am, θα ισχύσουν ειδικά πακέτα διαμονής: https://messiniaproam.costanavarino.com/travel/accomodation-packages.html