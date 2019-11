Τρεις back2back εκδηλώσεις στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

Τρεις back2back εκδηλώσεις προγραμματίζει αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας.

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, μετά την προγραμματισμένη δεύτερη συνάντηση του δωρεάν σεμιναρίου editing (μοντάζ) στο χώρο του Κέντρου, σειρά θα πάρουν τα… όργανα. Καλεσμένοι, ο Παναγιώτης Βιώνης (τζουράς) και ο Πάνος Ταντής (κιθάρα) – aka Ασσόδυο, θα κρατήσουν συντροφιά στους παρευρισκόμενους με αγαπημένα ακούσματα από τις 9.00 μ.μ.

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, μια ακόμη προβολή του CINE-doc Kalamata, με το ντοκιμαντέρ του Stephan Talneau «Σάζι - Το Κλειδί της Εμπιστοσύνης» (97΄ | 2018 | Γαλλία, Γερμανία) στις 7.00 μ.μ., στο χώρο του κέντρου, με δωρεάν είσοδο.

«Ο μοναδικός τρόπος για να είναι αληθινή η μουσική, είναι όταν έρχεται από την ίδια την καρδιά». Την εξερεύνηση αυτή ξεκινάει η μουσικός και τραγουδίστρια Petra Nachtmanova σε ένα ταξίδι δρόμου με μοναδικό συνοδοιπόρο της, το σάζι της, αυτό το μυστηριώδες και μυθικό όργανο που ανοίγει πόρτες και καρδιές.

Από το Βερολίνο ως το Ιράν, η ταλαντούχα μουσικός και τραγουδίστρια αναζητά τι είναι αυτό που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση. Στη διαδρομή συναντά κατασκευαστές μουσικών οργάνων, δασκάλους μουσικής και οργανοπαίχτες κάνοντάς τους πάντα την ίδια ερώτηση: «Θα μου μάθετε ένα τραγούδι που μπορώ να πάρω μαζί μου;».

Το «Σάζι - Το Κλειδί της Εμπιστοσύνης» είναι μια ταινία που ταξιδεύει στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για να ανακαλύψει τη δύναμη της μουσικής. Μέσα από το σάζι αποδεικνύει ότι, παρά τη διαφορετικότητά τους, οι λαοί επικοινωνούν και συνδέονται ανά τους αιώνες… μέσα από τις νότες!

Η προβολή του ντοκιμαντέρ γίνεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Η ταινία θα προβληθεί με ελληνικούς υπότιτλους.

Τέλος, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, στις 8:30 μ.μ., στο καθιερωμένο πια Ντοκιμαντέρ της Δευτέρας, θα προβληθεί η ταινία του Veysi Altay "Πηγάδι" (73' Τουρκία 2018). Το ντοκιμαντέρ είχε προβληθεί το Γενάρη του 2019, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Πάντα επίκαιρο, το Κέντρο αποφάσισε να το ξαναπροβάλει αυτή τη Δευτέρα, θέλοντας να αναδείξει την περιπέτεια του σκηνοθέτη, ο οποίος πρόσφατα συνελήφθη, κατασχέθηκε το υλικό και ο εξοπλισμός του και πέρασε από δίκη, μαζί με ένα δημοτικό υπάλληλο ο οποίος τον διευκόλυνε, στην πόλη Μπάτμαν, με την κατηγορία της "διενέργειας προπαγάνδας για τρομοκρατική οργάνωση", με αφορμή το ντοκιμαντέρ του "Nujin" ("Νέα Ζωή") που αναδεικνύει τη θέση της Κούρδισσας γυναίκας μαχήτριας στον πόλεμο στο Κομπάνι εναντίον των ISIS..

Ο σκηνοθέτης Veysi Altay και ο πρώην αξιωματούχος του Δήμου Dicle Anter καταδικάστηκαν σε δύο χρόνια και έξι μήνες και δύο χρόνια και ένα μήνα φυλάκισης αντίστοιχα, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ, το οποίο περιέγραψε την ιστορία τριών γυναικών που ζούσαν στην περιοχή την οποία το Ισλαμικό κράτος (ISIS) κατέλαβε το 2014, Το δικαστήριο επέβαλε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και στους δύο. "Δε γνωρίζουμε πλέον τι αποτελεί έγκλημα και τι όχι σ' αυτή τη χώρα", δήλωσε ο Anter μετά την ετυμηγορία.

«Το εν λόγω ντοκιμαντέρ έχει επιλεχθεί να προβληθεί στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Όταν επαναλάβαμε την πρόσκληση να τον έχουμε και φέτος μαζί μας, μας διηγήθηκε την περιπέτειά του. Στην προσπάθειά μας να του εκφράσουμε την οργή μας και τη λύπη μας, η απάντησή του μας δείχνει πόσο περήφανος και δυνατός είναι ο κουρδικός λαός: "...we will continue our struggle against the racist sexist and fascist Turkish state. Unfortunately every good thing has a price...". Μέχρι και πριν από δύο βδομάδες που είχαμε νέα του, ο Veysi παρέμενε σπίτι του και περίμενε να μεταφερθεί στη φυλακή» όπως αναφέρεται σχετικά.



Η ΤΑΙΝΙΑ "BΙR"

Στη δεκαετία του 1990 πολλοί άνθρωποι, στο Κουρδιστάν, συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν μετά βασανιστηρίων. Χιλιάδες δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν από παραστρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες χρηματοδοτούνταν και στηρίζονταν από το κράτος. Οι δολοφόνοι τους ξεφορτώθηκαν τα πτώματά τους, πετώντας τα από ελικόπτερο ή θάβοντάς τα σε πηγάδια γεμάτα οξύ. Το ντοκιμαντέρ ‘BΙR’ (“Πηγάδι”) αφηγείται την ιστορία των οικογενειών επτά αγνοουμένων από την πόλη Kerboran (Dargecit) το 1995 που ψάχνουν τα κόκαλά τους.

Ο Veysi Altay ασχολείται με τη φωτογραφία και το σινεμά εδώ και 20 χρόνια. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως διαχειριστής στην Διεθνή Αμνηστία και στην Οργάνωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ έχει επίσης κάνει αναμετάδοση από τον πόλεμο στη Rojava (δυτικό Κουρδιστάν) κατά τη διάρκεια των μαχών εναντίον του ISIS, στο Serekaniye/Rasal-Ayn (2013, 2014).

Συνδυάζει τα ΜΜΕ και τη δουλειά του ντοκιμαντέρ με την τουρκική-κουρδική μετάφραση και ερμηνεία. Ο Altay έχει πραγματοποιήσει αρχειακή έρευνα σε θέματα όπως τα ορυχεία, τη θανάτωση άνευ δίκης, τον εθνικισμό, τους εποχιακούς εργάτες και τις πολιτικές εξαφανίσεις, ενώ έχει κάνει την παραγωγή ενός βιβλίου φωτογραφίας που δημοσιεύτηκε σε τρεις γλώσσες με τίτλο “Em ΕnWenda” (We, the Disappeared), το οποίο περιέχει 100 φωτογραφίες και 100 ιστορίες ανθρώπων που εξαφανίστηκαν με επέμβαση του κράτους.