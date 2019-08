Φιλιατρά: «Ξεσήκωσε» το νεανικό ροκ φεστιβάλ “Heavy By The Trees” για 4η χρονιά!

Για 4η συνεχή χρονιά το πρωτοποριακό ροκ φεστιβάλ “Heavy By The Trees” έκανε ιδιαίτερα έντονη την παρουσία του προχθές στα Φιλιατρά, στο πάρκο της Βλαχέρνας. Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών, το Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών, τους “One night band” και το Δήμο Τριφυλίας με την Κοινωφελή του Επιχείρηση, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της νεολαίας και της τοπικής κοινωνίας και, πλέον, αποτελεί «θεσμό» στα καλοκαιρινά πολιτιστικά δρώμενα.

Φέτος συμμετείχαν πέντε νεανικά μουσικά σχήματα που ξεσήκωσαν το κοινό τους:

Ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, που πριν από δυο χρόνια ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο "Λαθραναγνώστης" (στον οποίο είχε τη χαρά να συμμετέχουν οι ΧατζηΦραγκέτα και να κάνει την παραγωγή ο George Gaudy!), ενώ τώρα ετοιμάζει νέο υλικό. Παίζει ελληνόφωνο Pop-Rock με Folk στοιχεία και οι στίχοι του είναι αυτοσαρκαστικοί/ειρωνικοί. Μαζί του ήταν οι Γιώργος Μάλλιαρης ηλεκτρική Κιθάρα, Κώτσος Ελευθερίου μπάσο και Βασίλης Λέτσιος τύμπανα.

Οι SeeUsoon, που είναι μια νεοσύστατη μπάντα από την Πάτρα. Τα μέλη της, όπως υποδηλώνει και το όνομα, χωρίζονται και βρίσκονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μιας και οι υποχρεώσεις τους, τους αναγκάζουν να διασκορπίζονται στο εξωτερικό. Αυτό το καλοκαίρι ξαναβρέθηκαν και μαζεύουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να δημοσιεύσουν τα δύο ολοκαίνουργια singles τους.

Ο Yiorgos Gekas & The Sunshine Drivers, που είναι μία ανάλαφρη λουλουδοροκενρόλ παρέα, που της αρέσει πολύ να παίζει με τα ηχοχρώματα του rock n' roll, του surf και του ελαφρού garage. Δημιουργούν τις δικές τους εκτελέσεις, αγαπούν τον αλήτη Elvis, το ρομαντικό Βαμβακάρη, το χαοτικό Morrison, το cult, τα ηλιόλουστα απογεύματα του καλοκαιριού, τα κοκτέιλ και, φυσικά, τις βολτίτσες! Ήρθαν από τη Ναύπακτο στο Heavy By The Trees IV, και ναι ήταν το πρώτο φεστιβάλ που πήραν μέρος!

Oι GRIFFIN’s, που δημιουργήθηκαν πριν από λίγους μήνες στην Πύλο. Αφορμή είναι η pop-rock επιρροή και η αγάπη για την μουσική. Αποτελείται από τέσσερα μέλη: Θοδωρής Νικολόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα: Ο ενορχήστρωτής των GRIFFIN’S με rock διάθεση και μεράκι. Στέλος Τσαγκλής, ηλεκτρικό μπάσο: Δημοφιλής μουσικός έντεχνου λαϊκού καθώς και rock μουσικής. Σωτήρης Πόποδης, drums: O ρυθμός των GRIFFIN’S με pop-rock χαρακτήρα. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, φωνητικά: Με έντεχνη-λαϊκή διαδρομή και pop-rock διάθεση.

GILY GILY VILLAGERS (όπως συστήνεται το συγκρότημα): “Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2018 στους Γαργαλιάνους. Είμαστε μια παρέα με τελείως διαφορετικά μουσικά ενδιαφέροντα αλλά με αγάπη για τη μουσική! Με αυτό το κοινό στοιχείο ως γνώμονα, δημιουργήθηκε ένα μουσικό σχήμα με σκοπό να ασχοληθούμε με κάτι δημιουργικό στον ελεύθερο χρόνο μας αλλά και να μπορούμε, κάποια στιγμή, να παίξουμε μουσική για τους φίλους μας! Οι επιρροές μας είναι κυρίως από τον έντεχνο χώρο καθώς και από την Ελληνική rock σκηνή αλλά τα ακούσματά μας εκτείνονται μέχρι το heavy metal».

Τα μέλη μας είναι: Ακουστική κιθάρα: Jason Depergolas, Πλήκτρα: Σωτήρης Αλεξόπουλος, Ηλεκτρική κιθάρα: Παρασκευάς Γεωργακλής, Φωνή: Αντώνης Χωραΐτης. Όλοι μαζί, λοιπόν, συμμετείχαν στην υπέροχη μουσική βραδιά και για μια ακόμη χρονιά πέρασαν το feeling της ροκ μουσικής στην περιοχή των Φιλιατρών και της Τριφυλίας!