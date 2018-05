Φτωχότερο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Πέθανε η καθηγήτρια Βασιλική Πέννα

Μια καθηγήτρια που βρισκόταν από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε τη λειτουργία της η Πανεπιστημιακή Σχολή της Καλαμάτας και ειδικότερα το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο λόγος για τη Βασιλική Πέννα.

Η Βασιλική Πέννα δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για 15 χρόνια, ενώ δίδασκε και στα δύο Τμήματα της Σχολής.



Βιογραφικο:

H Βασιλική Πέννα ήταν πτυχιούχος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτωρ Mεσαιωνικής Iστορίας του Πανεπιστημίου Oξφόρδης (DPhil), ήταν Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία.

Είχε εργασθεί επί 23 έτη στο Υπουργείο Πολιτισμού ως επιμελήτρια αρχαιοτήτων σε Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθώς και στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, όπου το 1994 ορίστηκε Αναπληρώτρια Διευθύντρια.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αρχαιολογική Υπηρεσία έλαβε μέρος σε ανασκαφικές, αναστηλωτικές, μουσικολογικές εργασίες, σε ερευνητικά προγράμματα και σε οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων.

Είχε διδάξει (1998-2006) Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη σε επικυρωμένα προγράμματα ανταλλαγών με δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα των Hνωμένων Πολιτειών (Penn State University, AHA, UCLA), καθώς και Βυζαντινή Νομισματική στο πλαίσιο των Ιστορικών Σεμιναρίων του ΕΙΕ / ΙΒΕ (1991-2005, 2011-2014).

Είχε συνεργαστεί επίσης και με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2000-2005).

Η ερευνητική και εκπαιδευτική της δραστηριότητα εστιάζονταν στην οικονομική και νομισματική ιστορία του Bυζαντίου, στην ιστορική γεωγραφία και τοπική ιστορία βάσει κατεξοχήν της νομισματικής μαρτυρίας και της σιγιλλογραφίας, με παράλληλη ερευνητική δραστηριότητα στη βυζαντινή προσωπογραφία, βυζαντινή κοινωνία και τους βυζαντινούς θεσμούς. Ασχολείτο επίσης με την οικονομική και νομισματική ιστορία της αρχαίας Eλλάδος και με την ιστορία του χρήματος διαχρονικά.

Είχε διοργανώσει εκθέσεις στην Eλλάδα (Mουσείο Mπενάκη, Tελλόγλειο) και στο εξωτερικό (Smithsonian Institution, Oυάσιγκτον – Kunsthistorisches Museum, Bιέννη – Fondation Martin Bodmer, Γενεύη – Μουσείο Pushkin, Μόσχα), με σκοπό την προβολή της νομισματικής και εν γένει της ιστορίας του χρήματος ως προϊόντος της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπήρξε Visiting Senior Research Fellow στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του King’s College του Λονδίνου για τρία χρόνια (2009-2013) και υπεύθυνη, κατόπιν προσκλήσεως του Dumbarton Oaks, για την οργάνωση και τη διδασκαλία στο πρόγραμμα Byzantine Coins and Seals Summer Program 2015, σε συνεργασία με τον Dr Eric McGeer.

Είχε δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες, και εξήντα πέντε άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ είχε διεκπεραιώσει την επιστημονική επιμέλεια πέντε πολυσέλιδων συλλογικών τόμων, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το Sylloge Nummorum Graecorum. Greece 7. The KIKPE Collection of Bronze Coins, Vol. I, Aθήνα 2012 (292 σελίδες, έκδοση Ακαδημίας Αθηνών, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών), στο οποίο είναι και συγγραφέας.

Είχε λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είχε πραγματοποιήσει σειρά σεμιναρίων και διαλέξεων σε πολλούς πανεπιστημιακούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.