Χωρίς Τζόκιτς και με Ιάλυσο η Καλαμάτα

Χωρίς τον Τζόκιτς (ταλαιπωρείται από τραυματισμό) θα υποδεχθεί την Κυριακή τον Ιάλυσο Ρόδου η Καλαμάτα, σε ματς που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της 2αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Football League. H Καλαμάτα (προέρχεται από το σπουδαίο διπλό κόντρα στο Αιγάλεω), θέλει να ζευγαρώσει τις επιτυχίες της, παραμένοντας έτσι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.Η Μαύρη Θύελλα αναμένεται να έχει τη στήριξη πολυάριθμων φιλάθλων, ο οποίοι μετά την σπουδαία πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στην ΑΕ Καραϊσκάκης, αλλά και το διπλό στο Αιγάλεω, έχουν αρχίσει να πείθονται για τις μεγάλες δυνατότητες της ομάδας.Συνεργασία με την εταιρεία «Cosmos Καλαμάτας»Εξάλλου την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία «Cosmos Καλαμάτας», γνωστοποίησε η διοίκηση της ΠΑΕ Π.Σ. Η Καλαμάτα 2019. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:«Μια μια οι κινήσεις της νέας διοίκησης της Π.Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αποδεικνύουν ότι κάτι έχει αλλάξει πραγματικά στην ομάδα αφού όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, leader στον κλάδο τους, εμπιστεύονται το brand name του συλλόγου μας και τάσσονται στο πλευρό μας.Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η συνεργασία μας με την εταιρεία «Cosmos Καλαμάτας».Η Π.Α.Ε. Π.Σ. “Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019” είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της εμπορικής της συνεργασίας με την εταιρία αθλητικού ιματισμού, “CosmosΚαλαμάτας”, προκειμένου όλα τα προϊόντα της να διανέμονται από το κεντρικό τους κατάστημα επί της οδού Ιατροπούλου & Πλατεία Βασ. Γεωργίου, καθώς και το επίσημο eshop της εταιρείας www.athletix.gr Ένα deal που σηματοδοτεί μια νέα αρχή σε όλα τα επίπεδα για το Σύλλογο και την ιστορία που εκφράζει.Η έναρξη της συμφωνίας τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2019».Λίγα λόγια για το εταιρικό προφίλ της «COSMOS Καλαμάτας»Η οικογενειακή επιχείρηση Δημ. Βλαχονικολός και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε προσφέρει από το 1988 και πάντα με σεβασμό προς το καταναλωτικό κοινό τα μεγαλύτερα αθλητικά brands (Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Under Armour, The North Face , Columbia , Salomon κ.α.), παρέχοντας έτσι την καλύτερη ποιότητα στον αθλητικό & casual χώρο της ένδυσης, υπόδησης και των αξεσουάρ.Με την πάροδο των χρόνων κατάφερε μέσα από την εμπορική της δράση να είναι εταιρεία τεσσάρων φυσικών καταστημάτων στην πόλη της Καλαμάτας ( 3 COSMOS athletic & casual wear – 1 We R) καθώς και δύο ηλεκτρονικών καταστημάτων www.athletix.gr www.we-r.gr , στα οποία απασχολούνται 50 άτομα στην πόλη της Καλαμάτας.Εξίσου σημαντική για την επιχείρηση Δημ. Βλαχονικολός και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε είναι η στήριξη των κοινωνικών δράσεων της πόλης της, η ενίσχυση των τοπικών ομάδων, Εθελοντικών Συλλόγων, μεμονωμένων αθλητών, που κατέχουν πανελλήνια και παγκόσμια ρεκόρ στο είδος τους καθώς και η πρωτοβουλία της για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας εντός των καταστημάτων της.Η διοίκηση της εταιρείας Δημ. Βλαχονικολός & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει το Νέο Δ.Σ. της Π.Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑ, νοιώθει την υποχρέωση να στηρίξει την ιστορική ομάδας της πόλης της.Για το λόγο αυτό υπογράφηκε συμφωνητικό συνεργασίας για τη δημιουργία Boutique με αθλητικό υλικό και εξοπλισμό της KALAMATA FC τα οποία θα φέρουν τα λογότυπα της ομάδας, καθώς και των επίσημων χορηγών της. Η Boutique με την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων θα βρίσκεται στο κατάστημα COSMOS επί της οδού Ιατροπούλου & Πλατεία Βασ. Γεωργίου.Επιπροσθέτως οι αγορές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν & μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας www.athletix.gr Τα είδη ένδυσης τα οποία θα φέρουν τα λογότυπα της ιστορικής ομάδας θα είναι της Γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών Capelli Sport.Παρακάτω σας γνωστοποιούμε τα προϊόντα τα οποία θα βρίσκονται σε διαθεσιμότητα:Η ημερομηνία διάθεσης των προϊόντων θα ανακοινωθεί σύντομα.Καταστήματα αθλητικών COSMOS Καλαμάτας.Η επιλογή σας εδώ και χρόνια…».