Όλα έτοιμα για τη μεγάλη πρεμιέρα του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Ξεκινά σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, το οποίο διεξάγεται για 4η χρονιά στην Καλαμάτα, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.Για το συγκεκριμένο φεστιβάλ αναμένεται να φτάσουν στην πόλη αρκετοί επισκέπτες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θα ολοκληρωθεί στις 7 Φεβρουαρίου, τμήμα του, δε, θα μεταφερθεί στην Αμαλιάδα, τη Σπάρτη, το Γύθειο, το Άργος και τη Δημητσάνα.Για τη φετινή διοργάνωση μίλησαν χθες η περιφερειακής σύμβουλος, εντεταλμένη για θέματα Τουρισμού, Αντωνία Μπούζα, η υπεύθυνη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, Τζίνα Πετροπούλου, καθώς και το μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, Κλεώνη Φλέσσα.Η κα Μπούζα ανέφερε ότι πρόκειται για ένα φεστιβάλ που περνά μηνύματα στους θεατές και αναδεικνύει την τέχνη. Για την ίδια σημαντικό είναι ακόμα ότι γίνεται μια προσέγγιση στους μαθητές μέσω της εκπαιδευτικής ζώνης. Τέλος, σχολίασε ότι είναι πολύ σημαντική η φετινή θεματική που αφορά στη σχέση του κινηματογράφου με την υγεία.Από την πλευρά της, η κα Πετροπούλου ευχαρίστησε την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού, όπως είπε, αν δεν υπήρχε αυτή η στήριξη, «δε θα φθάναμε στη φετινή 4η χρονιά».Μιλώντας με αριθμούς, σημείωσε ότι το φετινό φεστιβάλ περιλαμβάνει 92 συνολικά ταινίες, ενώ στην πόλη μας θα βρεθούν τις επόμενες μέρες οι σκηνοθέτες των 22 ξένων και οι 28 των ελληνικών ταινιών. Όσο για εκείνες που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της υγείας, είναι 19 στον αριθμό.Σχετικά με το τελευταίο, το ζήτημα της υγείας δηλαδή, στο φεστιβάλ δε θα γίνει κάποια επιστημονική ιατρική προσέγγιση, αλλά θέλουν να δοθεί ένα εφαλτήριο στους παρευρισκομένους για ζητήματα που αφορούν στην υγεία.Μάλιστα, η κα Πετροπούλου έδωσε έμφαση στη διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο και θα βρεθούν στην πόλη καταξιωμένοι ιατροί, που θα μιλήσουν για τα πιο γνωστά ζητήματα υγείας.Κλείνοντας η κα Φλέσσα, και μιλώντας και ως δημιουργός, είπε ότι κάποιος που δημιουργεί ένα ντοκιμαντέρ ονειρεύεται από την πρώτη στιγμή σε ποιο φεστιβάλ θα παρουσιαστεί, ενώ ένα ντοκιμαντέρ είναι μια αναζήτηση προς την αλήθεια.Αμφιθέατρο Θ. ΑγγελόπουλοςΕργατικό Κέντρο Καλαμάτας6.00 μ.μ. In Exile: a Family Film / Στην Εξορία: Μια Οικογενειακή ΤαινίαJuan Francisco Urrusti Alonso (120’)8.00 μ.μ. ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ8:45 μ.μ. Kuzola, Songs of the Roots / Kuzola, Τραγούδια των Ριζών, Hugo Bachelet (72’)10.00 μ.μ. Συναυλία Lucia de Carvalho – Αντώνης Κουφουδάκης (κιθάρα) - Γιώργος Κλάδης(κρουστά)500 μ.μ. VERGOT | Cecilia Bozza Wolf (60’)6.00 μ.μ. Truth Detectives / Αναζητητές της αλήθειας | Anja Reiss (86’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος7:30 μ.μ. In Thunder and in lightening/ Σε Βροντές Αστραπές και Βροχή | Rajesh James (40’)Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»8.30 μ.μ. The Borneo Case / Υπόθεση Βόρνεο | Erik Pauzer and Dylan Williams (90’) Θαακολουθήσει σύνδεση skype με τον Eric Pauzer500 μ.μ. Songs birds taught me / Τα τραγούδια που μου έμαθαν τα πουλιά | Αdrian Villa Davila (50’)6.00 μ.μ. Rasheed | SemiaBadih (74’)7:30 μ.μ. Life and death of an architect/ Η ζωή και ο θάνατος ενός αρχιτέκτονα | Miguel Eek Quesada (52’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη900 μ.μ. Η τελευταία παραλία / The last resortΘάνος Αναστόπουλος, Νταβίντε Ντελ Ντεγκάν (119’)11.00 π.μ. The children of the noon / Τα παιδιά του φεγγαριού | Diego Fiori & Olga Pohankova 80'1.00 μ.μ. Two Words / Δύο κόσμοι | Maciej Adamek (52’)2.00 μ.μ. The Faces of Lafora / Τα πρόσωπα της Lafora | Denis Bojic (87’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση. Συντονισμός Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας4.00 μ.μ. Little Stars: Accomplishing the extraordinary in the face of serious illness | Mike Hill (55’).Εισήγηση από τον Ιατρικό σύλλογο Μεσσηνίας5.00 μ.μ. A certain kind of light | Brandon Vedder (37’)5.45 μ.μ. Συζήτηση με την Carla Glober, διευθύντρια του Κέντρου Πνευματικής Ζωής και Ολότητας στο Πανεπιστήμιο Loma Linda Health ΗΠΑ με θέμα την παρηγορητική φροντίδα. Συντονισμός Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας.6.30 μ.μ. Coexistence / Συνύπαρξη | Juan Carlos Guerra (40’).Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη7:30 μ.μ. Bucephale / Βουκεφάλας | Chloe Seyssel & Damien Marti (35’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη Damien Marti Θα ακολουθήσει συζήτηση με την Αλεξάνδρα Καραβασίλη, επιστημονική διευθύντρια, ειδικό Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης /Κέντρο Αποκατάστασης «Διάπλαση»8.30 μ.μ. Βυζιά / Boobs | Ανιές Σκλάβου και Στέλιος Τατάκης (55’). Η προβολή θα γίνει παρουσία των σκηνοθετών. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη Χαρά Γεωργαντά, παθολόγο -ογκολόγο διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Αγ. Σάββας1000 μ.μ. Με ανοιχτά φτερά | Βίβιαν Παπαγεωργίου (22').Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος10:30 μ.μ. Παράσταση σύγχρονου χορού από την ομάδα Δαγίπολη11.00 π.μ. That Sugar Film | Damon Gameau (90’)12.30 μ.μ. Journey to a miracle – Freedom from Insulin / Ταξίδι στο θαύμα - Απελευθέρωση από τηνΙνσουλίνη | Ted Kay (57’).Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη. Θα προηγηθεί εισήγηση από τον επίκουρο καθηγητή Παθολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Παναγιώτη Χαλβατσιώτη2.15 μ.μ. House Call – VIKA / Βοήθεια στο σπίτι – Vika | David Ofek & Neta Shoshani (61’). Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση. Συντονισμός Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας3.30 μ.μ. Grey Matter / Φαιά Ουσία | Rob Maas (83’). Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση. Συντονισμός Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας.5.30 μ.μ. Amygdala / Αμυγδαλή | Jeannette Louie (10’)5.40 μ.μ. I am borderline / Είμαι οριακός | Betsy Usher (4.36’).Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Φώτη Καγγελάρη, διδάκτορα Ψυχοπαθολογίας Πανεπιστημίου Παρισίου, συγγραφέα6:30 μ.μ. Manic/ Μανία | Kalina Bertin (85’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος Θα ακολουθήσει συζήτηση με την Τέση Λαζαράτου, ψυχοθεραπεύτρια8:30 μ.μ. Cause of death Unknown / Αιτία θανάτου: Άγνωστη | Anniken Hoel (90'). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος10.00 Συναυλία «Ήχος του Νότου»4.00μ.μ Terror, source of fear / Τρόμος, πηγή του φόβου | Camiel Zwart (60’)5.00 μ.μ. The third shore / Η Τρίτη ακτή | Fabian Remy (57’)6.00 μ.μ. Ανδρέας Λεντάκης, η Ιστορία είμαι εγώ | Μένος Δελιοτζάκης (83’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη7.30 μ.μ. Is radiation the asbestos of the 21th century? Είναι η ακτινοβολία ο αμίαντος του 21ου αιώνα; | Hjalmar Ilmer (45’). Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του σκηνοθέτη8:30 μ.μ. Θεσσαλονίκη 1917: Η φωτιά που γέννησε μια πόλη | Γρηγόρης Βαρδαρινός (61'). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη9:30 μ.μ. Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης | Μαργαρίτα Μαντά (88’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος5.00 μ.μ. Nobody dies here / Εδώ δεν πεθαίνει κανείς | Simon Panay (32’)5.30 μ.μ. Photo Farag | KobiFarag (76’)7.00 μ.μ. Refugees welcome/ Καλωσόρισμα στους πρόσφυγες | Κλεώνη Φλέσσα (27’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος7.30 μ.μ. The Extra mile | Βικτώρια Βελλοπούλου (74’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος9.00 μ.μ. A woman without a name | Dori Rezaei (80’). ΠΑΣΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ, παρουσία των σκηνοθετώνΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ400μ.μ. Uncle Jessie Portrait of Delta bluesman | Anne Marie Graham-Hudak & Stashu Kybartas (60’)5.00 μ.μ. Nowhere to hide / Πουθενά να κρυφτείς | Zaradasht Ahmed (85)’6.30 μ.μ. Nedjo’s House / Το σπίτι του Νέτζο | Ana Otasevic (52’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος7.30 μ.μ. Sensibile (Sensitive) / Ευαίσθητος | Alessandro Quadretti (84’). Η προβολή θα γίνειπαρουσία του σκηνοθέτη9.00 μ.μ. Μάνα μου καπνοφύτισσα/ My Mother the Tobacco Grower, Στάθης Γαλαζούλας (21’)9.30 μ.μ. Love like Live/ Canto a la vita / Ύμνος στη ζωή | Nathalie Rossetti & Turi Finocchiaro (61). Η προβολή θα γίνει παρουσία των σκηνοθετώνΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ5. 00 μ.μ. Thou Art Dublin | Camille Wainer (56’)6.00 μ.μ. Sandmen / Άνθρωποι της άμμου | Tal Amiran (15’)6.20 μ.μ. Koropa | Laura Henno (19’)6.45 μ.μ. The airport of disillusions / Το αεροδρόμιο των ψευδαισθήσεων | Olivia Dehez και ΆνναΨαρουδάκη (25’). Η προβολή θα γίνει παρουσία των σκηνοθετών7.15 μ.μ. Απαγορευμένη επίσκεψη | Νίκος Θεοδοσίου (35’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη«Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής»8:30 μ.μ. Αλκυονίδες μέρες | Γιώργος Ζέρβας (73’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη10.00 μ.μ. Θεατρική παράσταση «Η Εβραία» του Μπέρτολτ Μπρεχτ από την Πολιτιστική Αργολική ΠρότασηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ3.00 μ.μ. Nobody knows my songs / Κανείς δε γνωρίζει τα τραγούδια μου | Zoran Maslic (91’)4.30 μ.μ. Όσον ζεις | Συλλογικό έργο 20 μαθητών του σεμιναρίου Αρχαιολογικού Ντοκιμαντέρ που οργανώνεται από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (24’)5.00 μ.μ. Και όμως κινούνται | Άρης Μαλανδράκης (29’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη5.30 μ.μ. Σινέ Θησείο | Μαρία Ντούζα (52’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος6.30 μ.μ. The wonderfull tapestry of life / Το υπέροχο ταπισερί της ζωής | Lia Beltrami (34’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος7.15 μ.μ. Βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ Herceg Novi, Μαυροβούνιο. Θα προβληθούν 5 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: «Close Ties» Zofia Kowalewska, «Blurred» Fabio Palmieri, «Initiation» Teboho Edkins, «Keeping Balance» Bernhard Wegner, «Borders» Damjan Kozole. Παρουσιάζει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Vladimir Perovic και ο σκηνοθέτης Damjan Kozole8.30 μ.μ. Πού είσαι Σινγκάλ; | Άγγελος Ράλλης (103’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη.ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ1.00 μ.μ. Samuel in the Clouds) / Ο Σαμουέλ στα σύννεφα | Pieter Van Eecke (70’)2.15 μ.μ. Rupa’s boutique / Η μπουτίκ της Ρούπα | Gloria Halász (60’)3.30 μ.μ. Hell on Earth – The fall Syria and the rise of ISIS / Κόλαση επί της γης: Η πτώση της Συρίαςκαι η άνοδος του ISIS | Sebastian Junger (100’)5.30 μ.μ. Teriade | Σίμος Κορεξονίδης (75’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη700 μ.μ. Every single day / Κάθε μέρα | Σπύρος Γερούσης (56’)800 μ.μ. Beatbox και αερόφωνα- Νίκος Δημηνάκης | Τζίνα Γεωργιάδου (53’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος9.00 μ.μ. Ballad of a Righteous Merchant / Η μπαλάντα ενός ενάρετου εμπόρου |Ηerbert Golder (62’).Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη10.15 μ.μ. Συναυλία Beatbox με τον Νίκο Δημηνάκη12.00 μ. 2 Girls / 2 κορίτσια | Marco Speroni (51’)1.00 μ.μ. Η μεγάλη ουτοπία | Φώτος Λαμπρινός (90’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη2.45 μ.μ. Zaatari Djinn / To Τζιν της Ζααταρί | Catherine van Campen (90’)4.15 μ.μ. Course of Dostoevsky / Μάθημα Ντοστογιέφσκι | Ekaterina Rusakovich (41’)5.00 μ.μ. Cementography / Τσιμεντογραφία | Σύλβια Νικολαΐδη (51’). Η προβολή θα γίνει παρουσίατης σκηνοθέτιδος6.00 μ.μ. On the track of Robert Van Gulik / Στα ίχνη του Ρόμπερτ βαν Γκούλικ | Robert Rombout (90’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη8.00 μ.μ. Aguagrande in crescento | Giovanni Pellegrini (77’)9.30 μ.μ. Scars of Art – Cyprus / Κύπρος: Ουλές της τέχνης | Andrea Palamara & Veronica Astrid Wolff (64’). Η προβολή θα γίνει παρουσία των σκηνοθετώνΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ4.00 μ.μ. Good Morning Transnistria / Καλημέρα Υπερδνειστερία | Fabien Greenberg, Bard Kjøge Rønning (52’)5.00 μ.μ. Feeling of a home | Μιχάλης Καστανίδης, Ηώ Χαβιαρά (26’). Η προβολή θα γίνει παρουσία των σκηνοθετών5.30 μ.μ. Inner me | Antonio Spano (31’)6.00 μ.μ. Jean | Τζούλια Σπυροπούλου (20’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος6.25 μ.μ. Ως εδώ / That’s it. Nomore! | Νίκος Μεγγρέλης (23’)7.00 μ.μ. The snake Charmer / Ο γητευτής των φιδιών | Νίνα Μαρία Πασχαλίδου (58’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος8.00 μ.μ. Το παιδί θαύμα | Γιώργος Παντελεάκης (72’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη9.30 μ.μ. Shadow World / Ο κόσμος της σκιάς | Johan Grimonprez (90’)ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ5.00 μ.μ. Dogs of Democracy / Τα σκυλιά της Δημοκρατίας | Μαίρη Ζουρνάζη (57’)600 μ.μ. Drifting Generation / Περιπλανώμενη γενιά | Stella Nikoletta Drossa (93’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος7.45 μ.μ. Μέρες της λίμνης / Days of the Lake | Πανδώρα Μουρίκη (48’). Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος900 μ.μ. Νέα Ζωή / Harvest in New Life | Αντώνης Κιτσίκης (10’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη9.10 μ.μ. Μοίρα | Νίκος Αναγνωστόπουλος (20’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη9.30 μ.μ. StringLess/ Στρίγγλες | Άγγελος Κοβότσος (86’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτηΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ4.00 μ.μ. Touch of an Angel / Το άγγιγμα ενός αγγέλου | Marek Tomasz Pawlowski (60’)5.30 μ.μ. Village Potemkin | Δομήνικος Ιγνατιάδης (85’)7.00 μ.μ. Αλέξανδρος Βέλιος: Η τελευταία απόφαση | Αντώνης Τολάκης (56’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη7.45 μ.μ Γιάννης Δενδρινός | Φίλιππος Κουτσαφτής (11’). Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη8.00 μ.μ. Balkan roots | Chris (Rabbitt) & Anthony Fletche (83’)9.30 μ.μ. ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ10.00 Συναυλία με τους «Ευοί Ευάν»