“5G”: Το Άγιο Δισκοπότηρο της παγκόσμιας τεχνολογίας βρίσκεται προ των πυλών της ανθρωπότητας

Ο νέος «Παγκόσμιος πόλεμος» αυτή τη φορά είναι τεχνολογικός



Ο νέος «παγκόσμιος πόλεμος» αυτή τη φορά είναι τεχνολογικός και βρίσκεται προ των πυλών! Οι «μάχες» δεν αφορούν - όπως πριν από 50 χρόνια - την κούρσα των εξοπλισμών στο Διάστημα, αλλά την επικράτηση στην... επιφάνεια της Γης!

Στόχος όλων είναι το ποιος θα αποκτήσει το «πάνω χέρι» και τον έλεγχο στα νέα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς ή αλλιώς στο 5G, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ".

Σύμφωνα με αυτό, για ορισμένες από τις ισχυρότερες κυβερνήσεις του πλανήτη τα δίκτυα 5G θεωρούνται το επόμενο «εργαλείο» κυριαρχίας. Άλλωστε, οι επικοινωνίες και οι ανάγκες για την άμυνα κάθε χώρας, έχουν ήδη μετατρέψει το 5G σε ένα γεωπολιτικό ζήτημα και στο αγαπημένο όπλο του νέου «Ψυχρού Πολέμου», κυρίως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα.

Η εκμετάλλευση των δικτύων 5G παρομοιάζεται από πολλούς με τον έλεγχο των πετρελαϊκών αγωγών που έκριναν τη γεωπολιτική πραγματικότητα της μεταπολεμικής Δύσης, ενώ το αφήγημα που βρίσκεται πίσω από τις πραγματικές τους δυνατότητες, ίσως ξεπερνά και τη δόξα μιας διαστημικής βόλτας.

Από την άλλη, το 5G είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ένα γιγαντιαίο άλμα στην ασύρματη τεχνολογία, παρόμοιο με αυτό που έφερε η εφεύρεση του επιτραπέζιου υπολογιστή. Στην πραγματικότητα, αυτό που όλοι θαυμάζουν και φοβούνται ταυτόχρονα, είναι ο έλεγχος της πληροφορίας.

Η Κίνα θεωρείται αυτήν τη στιγμή ο παγκόσμιος πρωτοπόρος στα δίκτυα 5G. Γι' αυτό και οι πρόσφατες κυρώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στον κινεζικό όμιλο Huawei, το μεγαλύτερο πάροχο δικτύου 5G στον κόσμο, εκτιμάται ότι είναι μόνο το πρώτο επεισόδιο σε αυτήν τη σύγκρουση. Στον αντίποδα, η κινεζική κυβέρνηση άρχισε ήδη να ασκεί λογοκρισία σε αμερικανικούς γίγαντες της τεχνολογίας, όπως η Google, το Facebook ή η Amazon.

Στο νέο «Ψυχρό Πόλεμο» των δικτύων 5G, τα «μπλοκ» δεν είναι ακόμα πλήρως καθορισμένα. Από τη μια πλευρά υπάρχουν οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, που έχουν ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία στάση. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα δίκτυα της Huawei, ενώ η Ισπανία αναμένει τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, η Ευρώπη έχει τις δικές της εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο 5G κι αυτές είναι η ΝΟΚΙΑ και η Ericsson.

Σε επίπεδο Ε.Ε., αυτό που έχει αποφασιστεί είναι ότι τα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα πρέπει να δημοπρατήσουν το φάσμα - ζώνη συχνοτήτων - για το 5G, έως το τέλος του 2020. Στη συνέχεια θα πρέπει να εγγυηθούν τη διάθεση των πρώτων εμπορικών εφαρμογών μέσω του 5G και να προχωρήσουν σε πλήρη αξιοποίησή του μέχρι το 2025.

Ήδη, η Ε.Ε. εκτιμά ότι τα παγκόσμια έσοδα από το 5G θα φθάσουν στα 225 δισ. ευρώ μέχρι το 2025. Σε τομείς στρατηγικούς, αλλά και παραδοσιακούς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η γεωργία και οι επικοινωνίες, θα συντελεστεί μια πλήρης επανάσταση με τα νέα δίκτυα.

Παρ' όλα αυτά, η καθυστέρηση της Ε.Ε. στο 5G, σε σχέση με άλλες περιοχές όπως η Ασία (Ιαπωνία, Κίνα και Κορέα) και οι ΗΠΑ, είναι εμφανής. Σήμερα, λίγες χώρες έχουν ανακοινώσει τη λειτουργία δικτύων 5G.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η E.E. (Everything Everywhere), θυγατρική της BT, ξεκίνησε το πρώτο δίκτυο 5G σε έξι πόλεις (Μπέλφαστ, Μπέρμιγχαμ, Κάρντιφ, Εδιμβούργο, Λονδίνο και Μάντσεστερ). Στην Ιταλία, η Vodafone ξεκίνησε το 5G στο Μιλάνο, στη Ρώμη, στο Τορίνο, στην Μπολόνια και στη Νάπολη. Η Γαλλία και η Γερμανία δεν θα έχουν εμπορική χρήση 5G μέχρι το τέλος του 2020. Μόνο στη Φινλανδία και το Σαν Μαρίνο θα λειτουργήσουν φέτος δίκτυα με τη νέα τεχνολογία.



Η επανάσταση του 5G

Για να γίνει κατανοητή η σημασία του 5G, αρκούν ορισμένες συγκρίσεις με το γνωστό μας 4G ή το 4G+. Σε συνθήκες απλής χρήσης, το 5G υπολογίζεται πως είναι περίπου 20 φορές γρηγορότερο! Μια ταινία δύο ωρών, για να «κατέβει» στον υπολογιστή απαιτούνται 26 ώρες μέσω δικτύου 3G, έξι λεπτά μέσω 4G, ενώ μέσω του 5G θα αρκούν μόλις 3,6 δευτερόλεπτα!

Το 5G θα αποτελέσει τη βάση για την ιστορικότερη τεχνολογική μεταμόρφωση της ανθρώπινης κοινωνίας. Η επικοινωνία μεταξύ των μηχανών θα πραγματοποιείται με ασύλληπτες ταχύτητες. Τηλεπικοινωνίες, διασύνδεση συστημάτων και συσκευών (Internet of Things), «έξυπνες» πόλεις, αυτόνομα αυτοκίνητα, ανεπηρέαστες τηλεφωνικές κλήσεις, υπερπολλαπλάσιος μεταφερόμενος όγκος δεδομένων, είναι μόνο μερικές από τις φράσεις που ακολουθούν την περιγραφή των δικτύων πέμπτης γενιάς.

Με το 5G δε θα μιλάμε πλέον για ασύρματη σύνδεση ανθρώπων μέσω συσκευών, αλλά για μια αδιάκοπη διασύνδεση κάθε συσκευής με όλες τις άλλες. Για παράδειγμα, χάρη στην τεχνολογία 5G η παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα θα είναι μια ιδιαίτερα συναρπαστική εμπειρία. Δε θα χρειάζεται καν τηλεόραση. Με τα ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, ο θεατής θα παρακολουθεί τον αγώνα από... τα αποδυτήρια!

Επίσης, αν σε ένα ταξίδι μακριά από το σπίτι του αρρωστήσει κάποιος σοβαρά, δε θα χρειαστεί να επιστρέψει για μια επέμβαση. Ο χειρουργός θα μπορεί να… επέμβει εξ αποστάσεως, χάρη σε χειρουργικά ρομπότ που θα υπακούουν αμέσως στις εντολές του, όσο μακριά κι αν βρίσκεται.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες δε θα φυτεύουν μόνο σπόρους στα χωράφια τους, αλλά και μικρά chips που θα ελέγχουν όλες τις εργασίες, από τη σπορά μέχρι την άρδευση και τη συγκομιδή με αυτοματοποιημένα τρακτέρ.

«Σπίτια, εργοστάσια, αυτόνομα αυτοκίνητα, ακόμη και οπλοστάσια, θα μπορούν επίσης να ελέγχονται εξ αποστάσεως, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης, γιατί όταν πατηθεί το πλήκτρο, το μηχάνημα ή η συσκευή θα απαντήσει σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου», λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.