“Balkan Timeline”: Φωτογραφικό ταξίδι στην πολυχρωμία των Βαλκανίων

Δεκατρείς φωτογράφοι από τα Βαλκάνια, μεταξύ τους και συντοπίτες, εκθέτουν έργα τους στο συνεδριακό κέντρο του Elite City Resort, σε έκθεση του φορέα Culture of Balkans με τον τίτλο “Balkan Timeline”, η οποία θα ξεκινήσει σήμερα, θα εγκαινιαστεί αύριο Σάββατο στις επτά το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα 7 του μήνα.Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι ένα φωτογραφικό ταξίδι, χωρίς συγκεκριμένο θέμα, στην ποικιλομορφία των Βαλκανίων. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σε διάφορες άλλες βαλκανικές πόλεις.Εκθέτουν οι: Giannis AVRAMEAS – Greece, Goran BORICIC - Montenegro, Aleksandar BUDJEVAC – Serbia, Laurentiu CIMPOACA – Romania, George Andrei CIOTLAUSI – Romania, Dimitris ZOIS - Greece, Alexander IVANOV – Bulgaria, Giannis KOSSYVAS– Greece, Stavros KONSTANTAKOPOULOS - Greece, Bоgdаn PANAYOTOV – Bulgaria, Boris PETKOVIC – Serbia, Gerhard PREGAPUCA – Albania, Kyriaki TSINOREMA - Greece.Η έκθεση μπορεί να έχει αυτόνομο χαρακτήρα, αλλά είναι συνδεδεμένη και με τις εργασίες του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανάπτυξης και Οικονομίας ( www.icodecon.com ), το οποίο διοργανώνει το ΤΕΙ Πελοποννήσου με συνδιοργανωτές το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (University of National and World Economy) – Βουλγαρία και το Πανεπιστήμιο του Ιασίου (University Alexandru Ioan Cuza) – Ρουμανία.Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας - Θρησκευμάτων και Οικονομίας - Ανάπτυξης.Παράλληλα, εκτός από τη φωτογραφική έκθεση, αύριο, δεύτερη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο γευσιγνωσίας από το Κέντρο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.Α.Π.