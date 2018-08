4+1 λόγοι να πας στην Πύλο το φθινόπωρο

Από τα τρομερά φαγητά και τη μαγική θέα μέχρι το Navarino Challenge, το μέρος θα μπορούσε να ταυτιστεί με την απόλυτη φθινοπωρινή απόδραση.

Χαλάρωση, άθληση, ρομάντζο, μακαρούνες. Η Μεσσηνία έχει να προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειάζεται το φθινόπωρο : Μία εκδρομή με επιλογές. Γιατί μία απόδραση πέρα από θέληση και χρόνο χρειάζεται και ένα τσούρμο διαφορετικές εμπειρίες για να μπει μέσα στις top της ζωής μας.

Η Πύλος, γνωστή μεταξύ άλλων και για το πείσμα της, έχει βάλει ως στόχο την πρωτιά που λέγαμε παραπάνω και οι πιθανότητες να την κερδίσει στη δική σου λίστα σε περίπτωση που αποφασίσεις να την επισκεφθείς ένα μήνα τόσο προσοδοφόρο όσο ο Οκτώβρης είναι πολλές. Πάρα πολλές.

Γιατί το μέρος τα συνδυάζει όλα. Βουνό και θάλασσα στην κυριολεξία. Φαγητό και τη δυνατότητα να ζήσεις πρωτόγνωρες εμπειρίες όπως αυτή του Navarino Challenge.

Ακόμα, ίσως να μην το έχεις πολυπιστέψει. Ρίξε μία ματιά σε αυτά που ακολουθούν και μιλάμε αργότερα για το πόσο έτοιμος είσαι για μία απόδραση στη Μεσσηνία και την Πύλο.



5. «We will always have Βοϊδοκοιλιά»

Η Βοϊδοκοιλιά, μία από τις διασημότερες και ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας είναι ένας μαγικός κολπίσκος με λευκή ψιλή άμμο που απλώνεται σε μεγάλη έκταση. Στη μία άκρη της παραλίας πάνω στο λόφο, βρίσκεται θολωτός τάφος που αποδίδεται (χωρίς να έχει ακόμα επιβεβαιωθεί) στο Θρασυμήδη, γιο του Νέστορα.

Το «Παρίσι της Μεσσηνίας» είναι ο ιδανικός προορισμός για την -λογικά- τελευταία βουτιά πριν το χειμώνα. Και, ως σουβενίρ εκείνης της στιγμής μπορείς να κρατήσεις και κάποια από τα κοχύλια που ξεβράζονται στην αμμουδιά της.

Αν είσαι του τρεξίματος, τότε πέραν όλων των άλλων αποτελεί μοναδικό προορισμό για εξάσκηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι διαδρομές τρεξίματος του Navarino Challenge περνούν από εκείνο το σημείο.



4. Το φαγητό

Το φαγητό στην Πύλο είναι κάτι παραπάνω από εκπληκτικό. Γι αυτό και είναι ξακουστό άλλωστε. Αν πρέπει να δοκιμάσεις κάτι τότε αυτό είναι οπωσδήποτε τα λαλάγγια ή αλλιώς οι πεντανόστιμες παραδοσιακές τηγανίτες της Μάνης οι οποίες είναι εξίσου γνωστές και στη Μεσσηνία καθώς δε λείπουν από καμία σχεδόν θρησκευτική γιορτή. Αλμυρά κομμάτια ζύμης με ελαιόλαδο, μαγιά, κανελογαρίφαλο και αλάτι. Συνοδεύονται με ντόπια τυριά.

Κάτι ακόμα σε δοκιμή είναι η χωριάτικη με σφέλα. Όλη η νότια Πελοπόννησος, και συγκεκριμένα οι περιοχές της Μεσσηνίας αποτελούν τον τόπο παραγωγής του τυριού, το οποίο φημίζεται για την πιπεράτη και πικάντικη γεύση του.

Στην Ποσειδωνία, το μαγαζί του Βασίλη Βρεττάκου θα φας φρέσκο ψάρι και θα γλείφεις τα δάχτυλά σου για να μπορείς να πιάσεις μετά το κινητό και να τραβήξεις φωτογραφίες το γραφικό λιμανάκι της Πύλου.

Μην ξεχάσεις για κανένα λόγο να παραγγείλεις λαλάγκια γιατί η μαμά του κυρ Βασίλη το έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο μαγειρικής.



3. Το ηλιοβασίλεμα στη Μεθώνη

Περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από την Πύλο, το μεσαιωνικό υπέροχο κάστρο της Μεθώνης είναι ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφθείς. Σε περίπτωση που ξεκινήσεις για εκεί μία στάση πρέπει οπωσδήποτε να είναι και το Ανάκτορο του Νέστορα στο λόφο του Επάνω Εγκλιανού. Το υπέροχο μυκηναϊκό συγκρότημα με τις αποθήκες, τη μεγάλη ορθογώνια «αίθουσα του θρόνου», τα σκαλοπάτια, τους θολωτούς τάφους, τα διαμερίσματά του θα σε εντυπωσιάσει και θα χαρίσει μαγικές λήψεις στην κάμερά σου.



2. Οι ποδηλατικές διαδρομές

Εσύ αναλαμβάνεις το πετάλι, το Navarino Outdoors όλα τα υπόλοιπα. Από οδηγούς μέχρι διαδρομες ετοιμες από επαγγελματιες.

Εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να φροντίσεις τη φυσική σου κατάσταση και να εξερευνήσεις τη Μεσσηνία από μέσα και όχι σαν ένας απλός και άσχετος τουρίστας.



1. Το «Surfsalad»

Αν είσαι λάτρης της σανίδας και αν ο καιρός στο επιτρέψει τότε φόρα τη στολή σου και δοκίμασε τη «σαλάτα» των αδερφών Μανιαδάκη.

Surf και Kite Surf είναι οι δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις στην Costa Navarino χάρη στην εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στο club. Γι αυτό δες ανέμους και άσε τον Οκτώβρη να γίνει ο αγαπημένος σου μήνας. Το αξίζει.

Φτάσαμε στο τέλος οπότε έχεις σίγουρα καταλάβει ότι το place to be τον Οκτώβριο είναι η Πύλος Μεσσηνίας. Μιας και λογικά, ήδη σκέφτεσαι και ψάχνεις στο μυαλό σου ημερομηνίες για το πότε θα πας, να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι 12-14 Οκτωβρίου στην περιοχή θα γίνεται και η διοργάνωση του 6ου Navarino Challenge. Αν θέλεις να εκτοξεύσεις την εμπειρία της φθινοπωρινής σου απόδρασης στα ύψη και ταυτόχρονα να γυμνάσεις σώμα και νου τότε δεν έχεις παρά να δηλώσεις συμμετοχή.

Oι εγγραφές συνεχίζονται μέσω της ειδικής φόρμας, ενώ η προπώληση πραγματοποιείται μέσω viva.gr, στο 11876 (μέσω τηλεφώνου), καθώς και στα σημεία προπώλησης του δικτύου

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου.

