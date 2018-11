H Costa Navarino και ο Jose Maria Olazabal παρουσιάζουν τα δύο νέα γήπεδα γκολφ «Navarino Hills»

Την Costa Navarino επισκέφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο θρύλος του τουρνουά Ryder Cup και δύο φορές νικητής σε τουρνουά Masters, Jose Maria Olazabal, για την παρουσίαση των δύο νέων γηπέδων 18 οπών στην τοποθεσία Navarino Hills.

Τα δύο γήπεδα εκτείνονται σε 1.250 στρέμματα σε ένα οροπέδιο με πανοραμική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος, αλλά και στο μοναδικό φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας. Τα par-72 γήπεδα έχουν μήκος 6.466 και 6.280 μέτρα και θα προσφέρουν πολλές εναλλαγές στο παιχνίδι, καθώς ο σχεδιασμός του ενός ακολουθεί τις προδιαγραφές για γήπεδο αγώνων και θα έχει περισσότερες προκλήσεις, ενώ το δεύτερο θα είναι πιο βατό για τους γκολφέρ όλων των επιπέδων.

Με την προσθήκη των νέων γηπέδων, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν εντός του 2021, η Costa Navarino θα διαθέτει 4 γήπεδα συνολικά, σε απόσταση μόλις 13 χλμ. μεταξύ τους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς γκολφ ανά τον κόσμο.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Navarino Hills, ο κ. Jose Maria Olazabal ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νιώθω περήφανος που έχω την ευκαιρία να σχεδιάσω τα νέα γήπεδα σε αυτήν τη μοναδική τοποθεσία, στο Navarino Hills. Τo τοπίο είναι πραγματικά μαγευτικό και νιώθουμε μεγάλη ευθύνη, ώστε να δημιουργήσουμε δύο γήπεδα που εναρμονίζονται πλήρως με το περιβάλλον. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας μέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία, αλλά περιμένουμε την ημέρα που θα υποδεχθούμε τους πρώτους παίκτες, με μεγάλο ενθουσιασμό».

O κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, διευθύνων σύμβουλος της Πανόραμα Α.Ε., ιδιοκτήτριας εταιρείας του Navarino Hills, δήλωσε: «Η επίσκεψη του Jose Maria Olazabal στο Navarino Hills αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξη του έργου, το οποίο τοποθετεί την Costa Navarino ανάμεσα στους κορυφαίους αειφόρους προορισμούς. Με μεγάλη χαρά προχωρούμε στην υλοποίησή του, με στόχο να υποδεχθούμε στη Μεσσηνία γκολφέρ από όλο τον κόσμο. Με τον Jose Maria Olazabal μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για τις βιώσιμες πρακτικές ανάπτυξης και αναμένουμε με ενθουσιασμό τα επόμενα βήματα αυτού του ξεχωριστού έργου, το οποίο αντανακλά το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα της Costa Navarino».

Αυτή η επίσκεψη-ορόσημο έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης του Ομίλου ΤΕΜΕΣ, για τη συνεργασία με την Consillium S.A., στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη του γκολφ στην Costa Navarino. Πρόκειται για συμφωνία σύμπραξης 50/50 για μία από τις θυγατρικές του ομίλου, την ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε., με μία από τις επενδυτικές εταιρείες που διαχειρίζεται η Consillium, για την ανάπτυξη και λειτουργία τoυ Navarino Hills, καθώς και για τη λειτουργία του γηπέδου γκολφ The Dunes Course.

Στην πρώτη περιοχή της Costa Navarino βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences, καθώς και μια μεγάλη γκάμα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Σε συνδυασμό με τις υποδομές για τα γήπεδα γκολφ δημιουργείται στη Μεσσηνία ένας προορισμός για κάθε εποχή του χρόνου.