"Piano for Two" - ένα εκρηκτικό δίδυμο στο Μέγαρο Χορού

Ύστερα από την εντυπωσιακή έναρξη της «Άνοιξης των Πλήκτρων» με το Μάνο Κιτσικόπουλο, το κοινό της Καλαμάτας θα υποδεχθεί σήμερα, στις 20:30, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, ένα «εκρηκτικό» πιανιστικό ντουέτο, τους "Piano for two".

Η Beata Pincetić και ο Χρήστος Σακελλαρίδης ("Piano for two") είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ντούο, με ευρύ ρεπερτόριο και εμπειρία στην εκτέλεση έργων για δύο πιάνα και πιάνο με τέσσερα χέρια. Μαζί στη ζωή και στην τέχνη, παίζουν από το 2003 σε ελληνικές και ευρωπαϊκές, σκηνές εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς με τη μουσικότητα και δεξιοτεχνία τους.

Στη συναυλία τους θα παρουσιάσουν ένα δεξιοτεχνικό πρόγραμμα για πιάνο με 4 χέρια, αλλά και σόλο έργα από το 19ο έως τον 21ο αιώνα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα συνθετικών στυλ.

Ξεκινώντας με μερικά από τα πιο δημοφιλή έργα των J. Brahms και E. Grieg, βασισμένα στην τσιγγάνικη ουγγρική μουσική και στη νορβηγική παραδοσιακή μουσική αντίστοιχα, θα συνεχίσουν με δύο έργα

εμπνευσμένα από τους ήχους και την αισθητική της Άπω Ανατολής και συγκεκριμένα της Ιαπωνίας (Τ. Yoshimatsu) και της Κίνας (μέσα από τα μάτια του μινιμαλιστή συνθέτη J. Adams).

Το ρεσιτάλ θα κλείσει με ένα εμβληματικό έργο του 20ού αιώνα, τη μουσική μπαλέτου "Petrushka", γραμμένη από τον I. Stravinsky για την διάσημη χορευτική ομάδα του Diaghilev to 1910. Γενική είσοδος: 5 ευρώ.

Ο Κύκλος «Άνοιξη των πλήκτρων» είναι ένας κύκλος πιανιστικών - κυρίως- ρεσιτάλμ που διοργανώνουν η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας και το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, με σημαντική χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια και τη στήριξη του συλλόγου «Τέρψις».

Έχει καθιερωθεί ως θεσμός, καθώς φέτος είναι η 5η χρονιά που διοργανώνεται, ενώ χρηματοδοτείται σταθερά κατά μεγάλο μέρος του από το «Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια».

Στόχος του κύκλου είναι να παρουσιαστεί το ρεπερτόριο του πιάνου, αλλά και άλλων πληκτροφόρων οργάνων, σε όλο το χρονικό του πλαίσιο, ενώ γίνεται προσπάθεια να υπάρχουν πάντα έργα του 20ού και 21ου αιώνα και, ιδιαίτερα, έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών.

Μέχρι στιγμής, 42 πιανίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν παρουσιαστεί στην Καλαμάτα στο πλαίσιο του κύκλου, ενώ στη φετινή, 5η πλέον χρονιά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει 11 πιανίστες σε 8 διαφορετικές συναυλίες. Πρόκειται για πιανίστες από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βενεζουέλα και την Κροατία και, συγκεκριμένα, το Μάνο Κιτσικόπουλο με ένα πολύ ενδιαφέρον crossover πρόγραμμα (ήδη έδωσε συναυλία), το εντυπωσιακό πιανιστικό ντουέτο "piano for two" με την Beata Pincetić και τον Χρήστο Σακελλαρίδη, την Αλεξία Μουζά σε μια βραδιά έκπληξη, τον Ιταλό συνθέτη και πιανίστα Riccardo Vaglini με έργα που ανήκουν στο ιδιαίτερο κίνημα "fluxus", την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου στην παρουσίαση του CD "The Well Tempered Clavier" του J.S. Bach, που απέσπασε φέτος το βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, τους τρεις καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Κώστα Γαλάνη, Λουκά Γεώργα και Στάθη Γυφτάκη σε ένα πρόγραμμα για 2, 4 και 6 χέρια, τη Λορέντα Ράμου σε μια βραδιά με έργα του 21ου αιώνα για πιάνο και μαγνητοταινία ( μια φετινή παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση) και με μια επετειακή βραδιά "δώρο" με το Σπύρο Μάνεση και το "Spiral Jazz Trio".

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του κύκλου έχει αναλάβει ο πιανίστας και καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Λουκάς Γεώργας.