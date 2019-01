Ο φωτογράφος του "Θ" Στασινός Μουτσούλας βρισκόταν, στο χώρο της Τέντας από νωρίς, ώστε να μη χάσει και την παραμικρή λεπτομέρεια από τη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, με τη σύμπραξη των Planet Caravan, του άλμπουμ σταθμός "The Wall" των Pink Floyd. Πρόκειται για συναυλία η οποία ήταν αφιερωμένη στα Παιδικά Χωριά SOS.

Ο κόσμος γέμισε το χώρο και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλωσης και ειδικότερα στο μαέστρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κώστα Νικολέα, για την άψογη μουσική παράσταση.

Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι Το The Wall είναι το ενδέκατο στούντιο άλμπουμ από το αγγλικό progressive rock συγκρότημα Pink Floyd. Κυκλοφόρησε ως διπλό άλμπουμ, στις 30 Νοεμβρίου 1979, άρχισε να ερμηνεύεται ζωντανά με περίτεχνα θεατρικά εφέ, και μετατράπηκε σε μια ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο "Pink Floyd The Wall".

Α.Π.