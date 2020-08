26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Παράσταση χθες στην κεντρική πλατεία

Εκτός από το αμφιθέατρο του Κάστρου, παραστάσεις θα δοθούν και στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

Η αρχή έγινε χθες το βράδυ, όπου το κοινό παρακολούθησε την παράσταση Cualquier Mañana των Laura Aris και Álvaro Esteban.

Να σημειωθεί ότι είχε δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος ώστε να τηρούνται οι κατάλληλες αποστάσεις και επίσης ήταν απαραίτητα η χρήση μάσκας.















Το σημερινό πρόγραμμα

23.8.2020 | 19:45 | 45′

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας

Με το έργο του Solo, ο Israel Galván [Ισραέλ Γκαλβάν] επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό φλαμένκο. Πρόθεσή του είναι η απόλυτη ελευθερία της έκφρασης με στόχο την απογύμνωση του χορού από το περιττό. Πορευόμενος στα βήματα του Vicente Escudero, ο Galván δεν χρησιμοποιεί μουσική συνοδεία. Αντ’ αυτού, αφουγκράζεται το σώμα του και δημιουργεί τη δική του μουσική, με τα πόδια, τις παλάμες και τα δάχτυλα των χεριών του και ενίοτε με τη φωνή του. Τα γρήγορα βήματα, οι εναλλαγές της κίνησης, οι στιγμιαίες παύσεις συνθέτουν μια εικόνα απόλυτου ελέγχου αλλά και καθαρότητας. Απαλλαγμένο από κοινοτοπίες αλλά βαθιά ριζωμένο στην παράδοση, το στυλ του Galván είναι τολμηρό και αληθινά πρωτοποριακό.

—

Χορογραφία & ερμηνεία: Israel Galván

Ήχος: Pedro León

Τεχνική διεύθυνση: Pablo Pujol

Παραγωγή: Marcos Avilés

Διανομή: Mondigromax, cultivos de cultura

23.8.2020 | 22:00 | 60′

Εναλλακτικός Χώρος / Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ένας ερωδιός κουρνιάζει ψηλά σε μια κορυφή, τυλιγμένος με τα φτερά του, ετοιμόρροπος. Ένας φιδαετός στροβιλίζεται, διαγράφοντας αργούς κύκλους μέχρι να καταρρεύσει. Έτσι επιβάλλει η φύση τους.

Τίποτα δεν χαρακτηρίζει τους ανθρώπους καλύτερα από την τάση τους να κάνουν παράλογα πράγματα για να επιτύχουν αβέβαια αποτελέσματα. Σ’ έναν κόσμο όπου η λογική λειτουργεί σαν όμορφη πρόσοψη, η εισβολή του παραλόγου ταράζει τη σχέση μας με την κανονικότητα και μας οδηγεί σε δρόμους ανεξερεύνητους. Κάπου μεταξύ ανίας και εξάντλησης, δύο γυναίκες, αντιμέτωπες η μια με την άλλη σαν σε στρεβλωτικό καθρέφτη, χάνουν τα λογικά τους και ξυπνούν το άγριο ζώο μέσα τους.

Σ’ αυτό το απρόβλεπτο ντουέτο, η θεατρική σκηνοθέτις Petra Tejnorová [Πέτρα Τεϊνοροβά] μοιράζεται τη σκηνή με την κορυφαία χορεύτρια Tereza Ondrová [Τερέζα Οντροβά]. Το κοινό ενδιαφέρον τους για την εξερεύνηση των ορίων του λεπτού χιούμορ, της ειρωνείας και του παραλογισμού, παράλληλα με τον σεβασμό τους για την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων, υπογραμμίζεται από τη σκηνοθεσία και χορογραφία της Γαλλο-Βελγίδας χορογράφου Karine Ponties [Καρίν Ποντιέ], που παρουσιάζει δουλειά της για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Mε αναφορές στον Μπάστερ Κήτον, μας συγκινούν με το βάθος και την ειλικρίνειά τους, παρ’ όλη την ελαφρότητα της φόρμας.

—

Σύλληψη & χορογραφία: Karine Ponties

Ερμηνεία: Tereza Ondrová, Petra Tejnorová

Φωτισμός & καλλιτεχνική επιμέλεια: Guillaume Toussaint Fromentin

Technical director: Katarina Duricová

Τεχνικός φωτισμού: Zuzana Režná

Παραγωγή: Temporary Collective & Dame de Pic/Cie Karine Ponties

Συμπαραγωγή: Tanec Praha & Le 140

Με την υποστήριξη: Ministry of Culture Czech Republic, Prague City Hall, [email protected], Truc Sphérique/Stanica Žilina, Ministry of Culture of Fédération Wallonie-Bruxelles

Η παράσταση Same Same παρουσιάζεται στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας.

23.8.2020 | 21:00 | 30′

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Η ομάδα Kirn Compagnie [Κιρν Κομπανί] εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το έργο Tricot. Με κέφι και χιούμορ, τα δίδυμα αδέρφια Théo και Lucas Enriquez [Τεό και Λυκάς Ενρικέζ] μοιράζονται μαζί μας τη μεταξύ τους οικειότητα. Σ’ έναν κλειστό χώρο, που τους στήνει παγίδες, αναγκάζονται να βρίσκουν λύσεις για να πετύχουν την αρμονία, με ακροβατικά που ξαφνιάζουν, αναγκάζοντας τα σώματα να αλληλεπιδρούν και να αλληλοεξαρτώνται. Το Tricot είναι μια αναζήτηση γύρω από το σώμα, γύρω από δύο σώματα, που ταιριάζουν απόλυτα το ένα με το άλλο. Δύο αδέλφια που γνωρίζουν ο ένας τον άλλον όσο κανείς, που διασκεδάζουν μαζί, χορεύουν μαζί, ζουν μαζί, μοιράζονται τη σκηνή με χαρά, ακόμα κι όταν υπάρχει ένταση, φέρνοντας επί σκηνής μια ποιότητα κίνησης κι έναν ρυθμό που εντυπωσιάζουν.

—

Ερμηνεία: Théo Enriquez & Lucas Enriquez

Μουσική: Paul Julian Quillier

Παραγωγή: Les Thérèses

Σύμβουλος: Reynaldo Ramperssad

Η παράσταση Tricot παρουσιάζεται στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου.