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«Τη συνείδηση κάθε πολύχρωμης πεταλούδας τη βαραίνει ο θάνατος μιας κάμπιας»
« Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ (1899-1977, Ρωσοαμερικανός συγγραφέας) »
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Φθινοπωρινό σκηνικό στο «Χιλιόμετρο» με φόντο τον Μεσσηνιακό Κόλπο