Γυμνάσιο Κορώνης: Βράβευση με την ετικέτα etwinning schools

Στα 2.139 σχολεία της Ευρώπης τα οποία βραβεύτηκαν με την ετικέτα etwinning schools ανήκει πλέον το Γυμνάσιο Κορώνης.

Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται για να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη, βελτιώνοντας έτσι την παιδαγωγική διαδικασία.

Έτσι οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με Ευρωπαίους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους σε κοινά παιδαγωγικά έργα, τα οποία για την σχολική χρονιά 2019-2020 ήταν τα εξής:

1. Touropean

2. GIS-GENDER INEQUALITY IN SCHOOLS

3.Get cyber skilled-prevent cyber bullying

4. D.I.E.T (Did I Eat That?)

5. Positive outlook

6. Walking Microphone

7. My family and me

8. MATHS-Mountains of Absolutely Terrifying Height

9. Not so different ways of Living

10. Warriors of covid-19 pandemic.