Η επιτυχία του 26ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται, αν και η… κλεψύδρα τελειώνει

Συνεχίζεται για έβδομη μέρα το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού στην Καλαμάτα, μετά την πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα του την περασμένη Παρασκευή, στο αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας.

Οι φιλότεχνοι υποδέχονται με ενθουσιασμό το σύνολο των παραστάσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι, παρά τα προβλήματα με την πανδημία του κορωνοϊού, το επίπεδό τους παραμένει υψηλό.

Για σήμερα προβλέπονται οι εξής παραστάσεις:

22:00 | 55′

Εναλλακτικός Χώρος / Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

HERE (εδώ). Γεννιόμαστε στο χρόνο και το χώρο, στο «εδώ». Εδώ όπου προηγήθηκαν άλλοι πριν από εμάς και θα υπάρξουν άλλοι μετά από εμάς. Είμαστε ένα μικρό κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας. Ξεκινάμε από το μηδέν και ζούμε με ένα σκοπό. Η ύπαρξή μας, μέσα κι έξω, πλάθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Πιστεύουμε, όμως, ότι για το πλάσιμό της είμαστε υπεύθυνοι εμείς και πολύ συχνά δε συνειδητοποιούμε ότι στη διαδικασία αυτή επιδρούν κυρίως εξωτερικοί παράγοντες.

Το «άλλο» είναι ένας παράγων ζωτικής σημασίας, που όχι μόνο αποφασίζει πώς μας βλέπουν οι άλλοι, αλλά επιδρά και στην εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Όμως, το «άλλο» επηρεάζεται επίσης από τους άλλους. Ανήκουμε όλοι σε μια μεγαλύτερη δομή με κανόνες, νόρμες, αξίες, προκαταλήψεις, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, γλώσσα και ιεραρχία, που δημιουργήθηκε και συντηρείται από εμάς τους ίδιους.

Στο Here η Lali Ayguade [Λάλι Αϊγουαδέ] και ο Guilhem Chatir [Γκιλιέμ Σατίρ] διερευνούν τη σχέση μας με τις δομές μέσα στις οποίες γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε. Μια απροσδιόριστη δύναμη (η υψίφωνος Astrid Stockman) κατευθύνει την καθημερινότητα και τη διαδικασία ανάπτυξης δύο νεογέννητων πλασμάτων. Η φωνή και η παρουσία της ενεργοποιούν τους μηχανισμούς επίγνωσης και υλοποίησης.

Τα δύο πλάσματα αναπτύσσονται σωματικά και συναισθηματικά, αλληλεπιδρούν και πλάθουν το ένα το άλλο σαν από πηλό. Η εξωτερική δύναμη εμπνέει και καταστρέφει, προκαλεί και σταθεροποιεί τους χορευτές, που σταδιακά χειραφετούνται. Δεν υπακούουν πλέον παθητικά στις ξαφνικές ιδιοτροπίες και ξεπερασμένες απαιτήσεις της σοπράνο. Καθώς απομακρύνονται από τους προκαθορισμένους κανόνες, ανακαλύπτουν την εσωτερική δύναμη και τα ένστικτά τους, ώσπου βγαίνουν από τη δομή, αποκαθιστώντας τις γήινες παρορμήσεις και τη διαίσθησή τους.

Η Lali Ayguade συμμετέχει στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη της Acción Cultural Española (AC/E) μέσω του Προγράμματος PICE για τη διεθνοποίηση του ισπανικού πολιτισμού, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων για την προώθηση της κινητικότητας.

WONDERGROUND DANCE COMPANY

RISE

21.00 Ι Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

To Rise είναι ένα μανιφέστο για το πώς ένας άδειος χώρος μετατρέπεται σε τελετουργικό μεταμόρφωσης. Η Roser Tutusaus [Ροσέρ Τουτουσάους] και ο Tom Weksler [Τομ Βέκσλερ] μοιράζονται με το κοινό ένα ασυνήθιστο γεγονός, μια στιγμή απλής και προσωπικής αλήθειας, που είναι η ουσία της αλλαγής. To Rise είναι ένα χορευτικό έργο που συνδυάζει διαφορετικές μορφές κίνησης ως τρόπο επικοινωνίας και μας καλεί να προχωρήσουμε πέρα από το ατομικό βίωμα προς το συλλογικό.

H Roser Tutusaus με την παράσταση Rise της Wonderground Company παρουσιάζεται στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη της Accion Cultural Espanola (AC/E) μέσω του Προγράμματος PICE για τη διεθνοποίηση του ισπανικού πολιτισμού, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων για την προώθηση της κινητικότητας.

Ο Tom Weksler με την παράσταση Rise της Wonderground Company παρουσιάζεται στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα.

EDIVALDO ERNESTO

Depth Movement Workshop

21 → 30.8.2020

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας (30 ώρες)

Σε αυτό το πυκνό, δυναμικό σεμινάριο οι σπουδαστές εξερευνούν την ενέργεια και τα όριά τους, τα οποία θέτουν σε αμφισβήτηση προκειμένου να κατανοήσουν τι τους προσδιορίζει ως χορευτές. Επιτρέπουν στο περιβάλλον να επηρεάσει τις χορευτικές δεξιότητές τους και αναπτύσσουν εργαλεία για τη δημιουργία ρυθμών και νέων ποιοτήτων κίνησης. Κοιτάζουν βαθύτερα μέσα στο φάσμα του προσωπικού τους χορευτικού λεξιλογίου και μαθαίνουν να μεταμορφώνονται σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε. Εξερευνούν το partnering και τη μικρο-αφηγηματική κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο τη μεταμόρφωση ολόκληρης της ομάδας. Μαθαίνουν πώς να είναι πραγματικά απρόβλεπτοι, πώς να ανακυκλώνουν την ενέργεια και πώς να χρησιμοποιούν το σώμα τους ως το κύριο εργαλείο τους.

ΛΙΝΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ

Masterclass

Fighting Monkey Practice – From the other side

26 → 29.8.2020

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας (8 ώρες)

Πρόκειται για ένα μάθημα που εστιάζει σε βασικές ιδιότητες του σώματος, όπως το βάρος, η ελαστικότητα, η δύναμη, η πυκνότητα, και στη χρήση τους είτε σε μια απλή συνθήκη είτε σε πιο σύνθετες καταστάσεις ταχύτητας και δυναμικής.