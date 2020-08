Ξεκινά ο… χορός στην Καλαμάτα από σήμερα

Όλα είναι έτοιμα προκειμένου η Καλαμάτα να υποδεχθεί σήμερα, στις 10.00 το βράδυ, το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Το φετινό πρόγραμμα, στο αμφιθέατρο Κάστρου (21 και 22 Αυγούστου), ανοίγουν ο Wim Vandekeybus και η ομάδα Ultima Vez, με το έργο TRACES, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Δέκα χορευτές κινούνται υπό τους ήχους της μουσικής των Trixie Whitley, Shahzad Ismaily, Ben Perowsky και Daniel Mintseris, ενώ μαζί τους επί σκηνής θα βρίσκεται και ο κιθαρίστας Marc Ribot, συνθέτης της μουσικής του Inasmuch as Life is Borrowed και της μεγάλου μήκους ταινίας του Vandekeybus Galloping Mind.

Στην έναρξη του Φεστιβάλ θα παρευρεθεί η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Νωρίτερα η υπουργός θα παρευρεθεί σε εκδήλωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για την απόδοση στο κοινό του έργου ανάδειξης της περιοχής εισόδου του Κάστρου Καλαμάτας.

Υπενθυμίζεται πως το φετινό Φεστιβάλ περιλαμβάνει 21 συνολικά παραγωγές που θα παρουσιαστούν στο αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, στον Εναλλακτικό Χώρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία, ενώ ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

Το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου, ο οποίος, από τη θέση του υπουργού Πολιτισμού, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του

Πρωταρχικός στόχος είναι η διεξαγωγή ενός ασφαλούς φεστιβάλ, με όλα τα μέτρα προστασίας για το κοινό και τους εργαζομένους του, καλλιτέχνες και μη. Για το λόγο αυτό θα είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή, σε όλους τους χώρους διεξαγωγής του φεστιβάλ, κατά την είσοδο, την έξοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, ενώ οι χώροι του φεστιβάλ θα λειτουργήσουν με το 55% της πληρότητάς τους, προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό διατίθενται εισιτήρια ατομικά ή για 2 άτομα.

Τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα

Στο τελευταίο έργο του, με τίτλο Traces, ο Wim Vandekeybus [Βιμ Βαντεκέιμπους] ιχνηλατεί την πορεία του και ανατρέχει στις διαισθητικές επιλογές που καθόρισαν την αναζήτησή του: το δράμα των παρορμήσεων και των ενστίκτων, το παιχνίδι των ενεργειών και των εντάσεων.

Στην παρθένα φύση της Ρουμανίας, όπου σώζονται τα τελευταία αρχέγονα δάση της Ευρώπης, ο Vandekeybus αναζητά ίχνη παλαιότερα από την ανθρωπότητα και την ανθρώπινη μνήμη. Ίχνη της φύσης που το σώμα έχει ξεχάσει ή καταστείλει. Πρόκειται για μια αναζήτηση της «εσωτερικής ιστορίας», που ξεδιπλώνεται πριν και πέρα από τη γλώσσα και μπορεί να ειπωθεί μόνο μέσω του χορού και της μουσικής. Πόση φύση υπάρχει ακόμα στον άνθρωπο, πόσο ζώο στο ανθρώπινο σώμα; Τι συμβαίνει όταν είμαστε σε κίνδυνο, όταν πρέπει να πάρουμε διαισθητικές αποφάσεις για να επιβιώσουμε;

O Wim Vandekeybus είναι χορογράφος, χορευτής, σκηνοθέτης και φωτογράφος. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ίδρυσε την ομάδα χορού Ultima Vez.

Το πρώτο έργο του, με τίτλο What The Body Does Not Remember (1986), χαρακτηρίστηκε πρωτοπόρο και τιμήθηκε με βραβείο Bessie, όπως και το δεύτερο έργο του, με τίτλο Les porteuses de mauvaises nouvelles (1989).

Τα έργα του Vandekeybus θεωρούνται ορόσημα στην ιστορία του σύγχρονου χορού. Το μοναδικό στυλ και η ιδιότυπη κινητική γλώσσα του αντιπαραθέτουν τη διαίσθηση, την παρόρμηση και το ένστικτο με την ενέργεια, το ρίσκο, τον κίνδυνο, εκφράζοντας μια κοσμοθεωρία γεμάτη δυναμισμό και σύγκρουση: σύγκρουση μεταξύ σώματος και νου, συναισθήματος και διάνοιας, άνδρα και γυναίκας, φύσης και πολιτισμού, ανθρώπου και ζώου, ομάδας και ατόμου, ψευδαίσθησης και πραγματικότητας.

Στο έργο του ο Vandekeybus επανέρχεται σχεδόν εμμονικά σε ένα και μοναδικό ερώτημα: πώς ο άνθρωπος αντιδρά σε ακραίες καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει «στιγμή της καταστροφής», η οποία, παραδόξως, δεν αποκλείει το χιούμορ, το παιχνίδι, ακόμη και την ελαφρότητα από το έργο του.