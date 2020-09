Εισήγηση για τα αρχαία της Υπαπαντής

Where there is a will there is a way. Εκεί που υπάρχει η θέληση, υπάρχει και ο τρόπος.

Το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να λάβει μια ιστορική απόφαση ανάδειξης των αρχαίων. Διακρίνω μια ομοθυμία σε όλες τις παρατάξεις, που ελπίζω να φανεί και στην αντίστοιχη ψηφοφορία.

Δεν πρέπει να αλλάξουμε το κείμενο της εισήγησης, το οποίο είναι εξαιρετικό. Τι λέει αυτό το κείμενο; Ότι έχουμε την πολιτική βούληση να αποκαλυφθούν τα αρχαία.

Αν γυρίσουμε, λοιπόν, στο παρελθόν, στην προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο υπήρχαν 3 παρατάξεις της μειοψηφίας που ήταν υπέρ της ανάδειξης των αρχαίων. Δυστυχώς, τότε δεν έγινε τίποτα. Τώρα, ευτυχώς, λόγω απλής αναλογικής, αποτυπώνεται η κοινωνική πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Υπάρχει μια ξεκάθαρη κοινωνική πλειοψηφία η οποία τι λέει; Ότι πρέπει να αναδειχθούν τα αρχαία. Έχουμε φτάσει σε αυτό το οριακό σημείο. Όλοι ομόφωνα θα πρέπει να αποφασίσουμε για την αποκάλυψη και ανάδειξη των αρχαίων. Όλοι το λέμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε πράξη. Και η πράξη είναι να ψηφίσουμε υπέρ και να ψηφίσουμε ομόφωνα.

Ήταν καταλυτική η εισήγηση της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Ευαγγελίας Μηλίτση, γιατί αποκάλυψε ότι η λεγόμενη κατάχωση των αρχαίων της Υπαπαντής που έγινε το 1960 ήταν ουσιαστικά μπάζωμα. Η κατάχωση θα πρέπει να γίνεται με τις κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους (ειδική γεωτεχνική και αρχιτεκτονική μελέτη έτσι ώστε να προστατευθούν οι αρχαιότητες από την υγρασία).

Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν κατάχωση αυτό που έγινε το 1960, γιατί, όπως αναφέρει ο υπεύθυνος ανασκαφής αρχαιολόγος Γιαλούρης, «ο αναλαβών εργολάβος εκάλυψεν αυθαιρέτως τα κατά το παρελθόν θέρος αποκαλυφθέντα εκεί αρχαία». Και τι προτείνει στο τέλος; «Η ανασκαφή εν τούτοις δεν επείγει και δύναται να διενεργηθεί αργότερον εις ευθετότερον χρόνον». Εφόσον, λοιπόν, γίνεται τώρα η ανάπλαση της πλατείας, ο ευθετότερος χρόνος έχει έρθει.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανάδειξης αρχαίων μέσα στον αστικό ιστό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραδείγματα υπάρχουν άφθονα στο μετρό της Αθήνας, στο μουσείο της Ακρόπολης, στην πλατεία Συντάγματος.

Και επειδή αναφέρθηκε ότι υπάρχει δυσκολία ανάδειξης των αρχαίων σε πεζοδρόμιο, θα σας φέρω το παράδειγμα στο πεζοδρόμιο της Μητροπόλεως 15 στην Αθήνα μπροστά από το ξενοδοχείο Electra Metropolis, όπου υπάρχει τμήμα του Θεμιστόκλειου Τείχους που προστατεύεται με ειδικό γυαλί. Επίσης, στη Βαρκελώνη υπάρχουν in situ αρχαιότητες της ρωμαϊκής πόλης Barcino στο υπόγειο του Μουσείου Ιστορίας της πόλης.

Όσον αφορά στη γεωφυσική διασκόπηση που προτείνει ο δήμαρχος- εφόσον υπάρχει η αντίθετη άποψη των αρχαιολόγων και συγκεκριμένα της κας Μηλίτση, η οποία λέει ότι δεν προσφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση-, θα είναι λάθος να προχωρήσουμε.

Η συγκεκριμένη τεχνική θα είχε νόημα αν θέλαμε να κάνουμε ανασκαφή σε όλη την πλατεία. Αφού, όμως, κανείς δε θέλει και συμφωνούμε όλοι να κάνουμε σημειακή ανασκαφή, η συγκεκριμένη τεχνική δεν έχει νόημα.

Κλείνοντας είναι μια ιστορική ευκαιρία για όλους τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ της αποκάλυψης και ανάδειξης των αρχαίων της Υπαπαντής. Θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη των πολιτών, αλλά θα είναι και μια νίκη της απλής αναλογικής, γιατί αν δεν είχαμε απλή αναλογική, τώρα δε θα συζητούσαμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θα υπήρχε η απόλυτη πλειοψηφία του δημάρχου.

Του Μανώλη Μάκαρη

Επικεφαλής