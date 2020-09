Ολοκληρώνονται απόψε οι εκδηλώσεις στήριξης στο λαό της Βηρυτού

Ξεκίνησε προχθές και ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο το τριήμερο εκδηλώσεων αλληλεγγύης για τη στήριξη του πληττόμενου λαού της Βηρυτού, που διοργανώνει το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας με το Καλλιτεχνικό Στέκι, τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και τη συμμετοχή της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας, στο χώρο στάθμευσης όπισθεν του Αρχαιολογικού Μουσείου Καλαμάτας (Μπενάκη και Παπάζογλου).

Κηρύσσοντας την έναρξη η υπεύθυνη του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, Τζίνα Πετροπούλου, αφού παρουσίασε τους συνδιοργανωτές και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στον Λιβανέζο στενό συνεργάτη του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, διευθυντή φωτογραφίας και μουσικό Pol Seif, γνωστό στους φίλους του φεστιβάλ, καθώς τα τρία τελευταία χρόνια δίνει ανελλιπώς το «παρών» στις διοργανώσεις του. Ο Pol, που μαζί με χιλιάδες άλλους συμπατριώτες του βιώνει τις συνέπειες της καταστροφικής έκρηξης της 4ης Αυγούστου στο λιμάνι της Βηρυτού, έχει συστήσει μια ομάδα, μαζί με φίλους του, επίσης καλλιτέχνες, και συνδράμει μαζί με πλήθος άλλων εθελοντικών ομάδων στην ανακούφιση των πληγέντων συμπατριωτών του με ό,τι μέσα διαθέτει. Χαρακτηριστικό της κατάστασης ήταν το μήνυμά του, μέρος του οποίου αναγνώστηκε στην εκδήλωση: «… Φέρουμε τραύματα, ακόμα και αν ακουγόμαστε γεμάτοι ενέργεια στα τηλέφωνα και στα γράμματα. Νιώθουμε ένα βαθύ πόνο που δεν προέρχεται από την έκρηξη, αλλά από το γεγονός ότι από πολύ παλιά σε αυτή τη χώρα, κάθε φορά που προσπαθούμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας από το νερό για να αναπνεύσουμε, μας ρίχνουν πάλι μέσα για να πνιγούμε… Αυτή η χώρα πλήττεται από οικονομική κρίση. Εδώ και πέντε μήνες οι ώρες δουλειάς μας έχουν μειωθεί σχεδόν στο τίποτα, ενώ η δύναμη του νομίσματός μας έχει διαιρεθεί τόσες φορές που δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Από πάνω, έχουμε και την κατάσταση με την επιδημία του Covid 19… Ζούμε σε μια χώρα οικοδομημένη πάνω στη διαφθορά, εσωτερική και εξωτερική…».













Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα μικρό βίντεο που δημιούργησε και έστειλε ο Pol Seif, το οποίο μέσα σε 10 λεπτά συνοψίζει τη βίαιη και ματωμένη ιστορία του Λιβάνου τον τελευταίο μισό αιώνα: Από τον εμφύλιο πόλεμο που κόστισε 6.000 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές, την ισραηλινή εισβολή, τη μετέπειτα συριακή κατοχή, μέχρι και τα πρόσφατα γεγονότα με την έκρηξη στο λιμάνι της πόλης: «Γεννήθηκα το 1985. Από τότε, αυτή είναι η καθημερινότητά μου», αναφέρει στο βίντεο ο Pol.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η επίσημη προσκεκλημένη, Ζακία Άκρα, ερευνήτρια του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών & Ισλαμικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία με αφορμή το βίντεο του Pol ανέπτυξε διάφορες πτυχές της ιστορικής, πολιτικής και θρησκευτικής πραγματικότητας της περιοχής.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μουσική από το Τμήμα Μουσικής του Καλλιτεχνικού Στεκιού με την επιμέλεια του Πέτρου Κατσούλη (πιάνο) και τους Αναστάση Πυλιώτη- μπουζούκι και φωνή, Αφροδίτη Καράμπελα -βιολί και φωνή, Κυριακή Καλογεροπούλου -κιθάρα και φωνή και Αρχοντία Τσαΐρη- βιολοντσέλο.

Η βραδιά έκλεισε με την προβολή της ταινίας «Λίβανος» του Samuel Maoz.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΤΕ;

-Ρίχνοντας απλά τον οβολό σας στο κουτί οικονομικής ενίσχυσης

-Αγοράζοντας ένα λαχνό της δωρολοταρίας αλληλεγγύης (5 ευρώ)

-Αγοράζοντας ένα βιβλίο από την Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας

-Αγοράζοντας ένα από τα εκτιθέμενα έργα τέχνης και τις φωτογραφίες από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ και το Καλλιτεχνικό Στέκι.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8.00 μ.μ. Γνωρίστε τον Λίβανο πριν από την έκρηξη

Προβολή 2 μικρού μήκους βίντεο με τα αξιοθέατα της Βηρυτού και του Λιβάνου

9.00 μ.μ. Ομιλία – Συζήτηση

«Θέση και ρόλος των γυναικών στη Μέση Ανατολή» από τη Ζακία Άκρα. Τη συζήτηση θα συντονίσει εκπρόσωπος της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας

9:30 μ.μ. Προβολή ταινίας

«Where do we go now» (2011) (110’) της Nadine Labaki/ Ελληνικός τίτλος: «Όταν θέλουν οι γυναίκες»

Σε ένα απομονωμένο χωριό του Λιβάνου, μια ομάδα γυναικών προσπαθεί να κρατήσει τα μίση μακριά από την τοπική κοινωνία…

Παράλληλα, στο χώρο θα λειτουργεί εικαστικό εργαστήρι για παιδιά από το Καλλιτεχνικό Στέκι.