Πρόγραμμα Προβολών από 24/9 έως 30/9

ΘΕΡΙΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (RADIOACTIVE)

Υπόθεση: Ένα ταξίδι στη ζωή της θρυλικής Μαρίας Κιουρί, στις παθιασμένες σχέσεις της, στις επιστημονικές καινοτομίες της και στις συνέπειες αυτών για τον κόσμο ολόκληρο. Η γνωριμία της με τον επίσης επιστήμονα Πιερ Κιουρί, ο γάμος τους και η ανακάλυψη του ραδίου που άλλαξε την επιστήμη για πάντα. Μία ταινία αφιερωμένη στην ευφυΐα των Κιουρί που άλλαξε τον κόσμο και τους οδήγησε όχι μόνο στο Βραβείο Νόμπελ αλλά και στην παγκόσμια αναγνωσιμότητα.Είδος: Βιογραφική, Διάρκεια: 109’.Σκηνοθεσία: Μαρζάν Σατραπί.Πρωταγωνιστούν: Ρόζαμουντ Πάικ, Σαμ Ράιλι, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Μίρχαμ Νόβακ, Σάιμον Ράσελ Μπιλ, Ανερίν Μπάρναρντ.Πέμπτη 24/9: 19:45 (2D)Παρασκευή 25/9: 19:45 (2D)Σάββατο 26/9: 19:45 (2D)Κυριακή 27/9: 22:00 (2D)

ΘΕΡΙΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ: AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ (AFTER WE COLLIDED)

Υπόθεση: Ο Χάρντιν θα είναι πάντα… ο Χάρντιν. Είναι στα αλήθεια ο ευαίσθητος τύπος που η Τέσα ερωτεύτηκε παράφορα ή είναι ένας άγνωστος; Η Τέσα εύχεται να μπορούσε να εξαφανιστεί, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ειδικά όταν θυμάται τις γεμάτες πάθος νύχτες τους. Όμως δεν είναι σίγουρη αν μπορεί να αντέξει ακόμα μία προδοσία. Αφοσιώνεται στις σπουδές της και κάνει την πρακτική της στον εκδοτικό οίκο που ονειρευόταν. Την ίδια στιγμή ένας όμορφος συνάδελφός της, ο Τρέβορ την πολιορκεί. Είναι ακριβώς το αγόρι που θα έπρεπε να έχει. Ο Χάρντιν ξέρει ότι έκανε λάθος, ίσως το μεγαλύτερο της ζωής του. Θέλει να διορθώσει τα λάθη του και να ξεπεράσει τους δαίμονές του. Δεν θα χάσει την Τέσα χωρίς μάχη. Αλλά μπορεί να αλλάξει; Θα αλλάξει… για την αγάπη; ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ… η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.Είδος: Αισθηματική, Διάρκεια: 105’.Σκηνοθεσία: Ρότζερ Καμπλ.Πρωταγωνιστούν: Ζοζεφίν Λάνγκφορντ, Χίρο Φάινς-Τίφιν, Σέλμα Μπλερ, Λουίζ Λόμπαρντ, Ντίλαν Σπράους, Κάντις Κινγκ, Τσάρλι Γουέμπερ.Πέμπτη 24/9: 22:00 (2D)Παρασκευή 25/9: 22:00 (2D)Σάββατο 26/9: 22:00 (2D)Κυριακή 27/9: 19:45 (2D)

ΘΕΡΙΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ: ΜΟΥΛΑΝ (MULAN)

Υπόθεση: Όταν ο Αυτοκράτορας της Κίνας εκδίδει ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο ένας άντρας ανά οικογένεια πρέπει να υπηρετήσει τον Αυτοκρατορικό Στρατό για να υπερασπιστεί την χώρα από τους Βόρειους εισβολείς, η Hua Mulan, η μεγαλύτερη κόρη ενός ένδοξου πολεμιστή, παίρνει τη θέση του άρρωστου πατέρα της. Μεταμφιεσμένη ως άντρας, η Hua Jun περνάει από πολλές δοκιμασίες, και θα χρειαστεί να βάλει όλη της τη δύναμη για να τα καταφέρει. Ένα επικό ταξίδι ξεκινάει και θα την μεταμορφώσει σε μια δυναμική πολεμίστρια, που θα κερδίσει τον σεβασμό ενός ολόκληρου έθνους και ενός περήφανου πατέρα.Είδος: Οικογενειακή Περιπέτεια, Διάρκεια: 115’.Σκηνοθεσία: Νίκι Κάρο.Πρωταγωνιστούν: Γιφέι Λιου, Ντόνι Γιεν, Τζι Μα, Τζέισον Σκοτ Λι, Γιόσον Αν, Ρον Γιουάν, Γκονγκ Λι, Τζετ Λι.Δευτέρα 28/9: 21:15 (2D)Τρίτη 29/9: 21:15 (2D)Τετάρτη 30/9: 21:15 (2D)ΜΕ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ