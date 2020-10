Χρυσά, αργυρά και χάλκινα βραβεία σε Costa Navarino και Elite City Resort

Τα δικά τους βραβεία απέσπασαν τουριστικές μονάδες της Μεσσηνίας στα Greek Hospitality Awards 2020, τα οποία δόθηκαν τις προηγούμενες μέρες σε ειδική τελετή. Κορυφαία διάκριση ήταν τα δύο χρυσά βραβεία του Navarino Dunes – Costa Navarino, στις κατηγορίες Top Greek Resort 2020 και Best Greek Golf Resort. Επίσης τρία βραβεία απέσπασε το Elite City Resort.

Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό στο χώρο των ελληνικών ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων. Τα Greek Hospitality Awards επιβραβεύουν κάθε χρόνο την Αριστεία στο χώρο των ελληνικών ξενοδοχείων, των τουριστικών γραφείων, των ενοικιαζόμενων δωματίων και άλλων εταιρειών συναφών με τον κλάδο του τουρισμού, μέσα από μια διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, στην οποία μετέχουν επιτροπή αξιολόγησης και κοινό.

Το δικό μας Elite City Resort απέσπασε δύο ασημένια βραβεία στις κατηγορίες Best Greek Lifestyle City Hotel και Best Greek Hotel Dining Experience και ένα χάλκινο στην κατηγορία Best Greek Historic Resort.

Τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα η τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards 2020 να πραγματοποιηθεί φέτος ως LiveOn Digital Event.

Ως προς το σκέλος της παρουσίασής της, φιλοξενήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο studio τηλεοπτικής παραγωγής με την παρουσία των παρουσιαστών, των τεχνικών και μελών της οργανωτικής ομάδας, με απόλυτη ασφάλεια και πιστή εφαρμογή όλων των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Όλοι οι προσκεκλημένοι, πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες, βραβευόμενοι, υποψήφιοι αλλά και απλό κοινό, παρακολούθησαν και συμμετείχαν στα δρώμενα ζωντανά, συνδεδεμένοι στη LiveOn, την πλατφόρμα διοργάνωσης ψηφιακών συνεδρίων και εκθέσεων της ethosGROUP, gha.liveon.tech.

Β.Β.