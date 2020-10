Θετικοί στον κορωνοϊό ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι βγήκε θετικός στον κορωνοϊό λίγες ώρες αφότου είχε ανακοινώσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Μελάνια τίθενται προληπτικά σε καραντίνα.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι στενή συνεργάτιδά του έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό.

«Απόψε εγώ και η Μελάνια βρεθήκαμε θετικοί στον κορωνοϊό. Μπαίνουμε άμεσα σε καραντίνα, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Τραμπ.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!