328 παρεμβάσεις του ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας το 2020

328 παρεμβάσεις στις οποίες συμμετείχαν 2.777 άτομα οργάνωσε και υλοποίησε για το έτος 2020 η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, σύμφωνα με το Πενταετές Επιστημονικό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Πρόληψης.

Συγκεκριμένα, για τους γονείς πραγματοποίησε 17 επιστημονικές παρεμβάσεις (Σεμινάρια & Σχολές Γονέων) στις οποίες συμμετείχαν 311 γονείς. Για μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποίησε 93 παρεμβάσεις (Βιωματικές Ομάδες & Εργαστήρια Επικοινωνίας) στις οποίες συμμετείχαν 1.870 μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκαν 15 συναντήσεις εποπτείας. Για τους σπουδαστές Νοσηλευτικής Γ.Ν. Καλαμάτας υλοποίησε ένα σεμινάριο σε 20 άτομα με θέμα «Εξάρτηση & Πρόληψη».

Για την ομάδα-στόχο «Ευρύτερη Κοινότητα» υλοποίησε μία ημερίδα και στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου) το ΚΕΠΕΠΨΥ πραγματοποίησε διανομή έντυπου υλικού – περίπτερο με κεντρικό μήνυμα «η Ζωή έχει Ουσία Χωρίς Ουσίες» στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Κατά την περίοδο λήψης μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19 το Κέντρο Πρόληψης Μεσσηνίας, ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες συνθήκες, οργάνωσε και υλοποίησε μια σειρά δράσεων μέσω διαδικτύου:

•Ένα διαδικτυακό εργαστήρι με τίτλο «Αγαπάμε τη Ζωή», όπου μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία αξιοποιώντας την τέχνη να δημιουργήσουν το δικό τους μήνυμα αισιοδοξίας και πρόληψης. Δημιουργήθηκαν συνολικά 46 έργα, πολλά από αυτά συλλογικά. Παράλληλα, διοργανώθηκε και ένα δεύτερο διαδικτυακό δημιουργικό εργαστήρι με τίτλο « Ας ζωγραφίσουμε όλοι μαζί», που στόχο είχε τα άτομα να διαλέξουν το έργο ενός διάσημου ζωγράφου και να το αποτυπώσουν με το δικό τους τρόπο.

Τα δύο δημιουργικά εργαστήρια παρουσιάστηκαν από τον ΟΚΑΝΑ στο Διεθνές Επιστημονικό διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: “The COVID19 Pandemic: Implications and Challenges for Substance Use Preventiοn”, το οποίο διοργανώθηκε από το Executive Secretariat of Inter-American Drug Abuse Control Commission (ES/CICAD) του Organization of American States (OAS) και από την Ομάδα Pompidou Group του Συμβουλίου της Ευρώπης.

•Δημιουργία ενός βίντεο- κόμικ με τίτλο: «Η πορεία της Ζωής» από την Επιστημονική Ομάδα, όπου περιγράφεται η πορεία ενός μικρού κοριτσιού, της Ζωής, από τη στιγμή της γέννησής της έως τη στιγμή της ενηλικίωσης της, για να τονιστεί η σημασία του ρόλου της οικογένειας ως προστατευτικός παράγοντας για την ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού.

•Δύο σεμινάρια για γονείς με τίτλους «Το βίωμα της περιόδου του περιορισμού λόγω των μέτρων κατά Covid-19 και η διερεύνηση των αναγκών των γονέων» και «Τρόποι Ενίσχυσης των Οικογενειακών Σχέσεων στις μέρες του Μένουμε Ασφαλείς».

•Ένα σεμινάριο με θέμα: «Η Διαχείριση του Άγχους των Πανελληνίων Εξετάσεων», όπου συμμετείχαν μαθητές της Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

•Συνέχιση του προγράμματος Διαμεσολάβησης με μαθητές της Β Γυμνασίου του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας που είχε ξεκινήσει στην αρχή της σχολικής χρονιάς (2019-2020) με δια ζώσης συναντήσεις.

•Σεμινάριο σε γονείς με παιδιά στη βρεφική ηλικία.

•Σεμινάριο σε γονείς με παιδιά στην εφηβεία σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Μεθώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

•Σεμινάριο σε γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας του Δήμου Πύλου -Νέστορος.

•Κύκλος Σεμιναρίων για γονείς με παιδιά στην εφηβεία (3 σεμινάρια) σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας. Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2020 και συμμετείχαν 49 άτομα. Τα άλλα δυο σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 18 Ιανουαρίου 2021.

•Σεμινάριο σε γονείς με παιδιά στην προσχολική ηλικία σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Το παρακολούθησαν 57 άτομα.

•3ο Δημιουργικό Εργαστήρι με πρωταγωνιστή τον καραγκιόζη, σε συνεργασία με την Π.Ε. Μεσσηνίας και το Θέατρο Σκιών Δημητρακόπουλου. Το παρακολούθησαν 120 οικογένειες.

Οι συγκεκριμένες δράσεις υλοποιήθηκαν μέσω της ενημέρωσης, της βιωματικής εκπαίδευσης και της Εξ αποστάσεως Σύγχρονης Εκπαίδευσης.

Για δε τους Γονείς, επίσης η Επιστημονική Ομάδα έχει υλοποιήσει 167 δια ζώσης συναντήσεις συμβουλευτικής με 145 άτομα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά 26 συνεδρίες κατά την περίοδο λήψης μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19.

Τέλος, το Κέντρο Πρόληψης Μεσσηνίας παραμένει στη διάθεση των γονέων και των εκπαιδευτικών παρέχοντας ατομική συμβουλευτική είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά.

Να σημειωθεί πως την Επιστημονική Ομάδα του ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. απαρτίζουν η επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Μεσσηνίας, Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη, κοινωνική ανθρωπολόγος, και το επιστημονικό στέλεχος Πρόληψης, Μελίνα Λάππα, κοινωνιολόγος.